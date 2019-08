Delincuentes asaltan panadería, roban S/2 mil y Policía no acude al llamado de emergencia [VIDEO]

Tres asaltantes ingresaron violentamente a una panadería ubicada en la Calle Copacabana en el distrito de Ventanilla. Los hampones agredieron a los clientes y se llevaron más de S/2 mil.

En imágenes difundidas por América Tv se observa cómo los delincuentes ingresan intempestivamente al local y reducen a los clientes que se encontraban dentro. El asalto ocurrió el último viernes.

Dos de los hampones empujan las vitrinas de los productos buscando el dinero de la caja. Al mismo tiempo, un tercero agrede con la cacha de su pistola a uno de los comensales.

“Justo se metieron tres, uno estaba con pistola y fue quien tumbó a un señor al suelo, le pegó en la cabeza con la cacha y de ahí se metieron (al local). Estaban diciendo dónde está la plata y como no quería que se metan más, le dijimos donde estaba la caja para que se fueran, justo ahí mi hijito sale y se asusta", declaró el dueño del local al citado medio.

Durante el asalto, el hijo menor del propietario de la panadería salió de la parte trasera del local y observó la violenta escena. Solo atinó a abrazar muy fuerte a su padre por el miedo que sentía.

Tras conseguir el dinero, los asaltantes huyeron con el botín de más S/2 mil. El dueño de local aseguró que el robo duró menos de un minuto.

POLICÍA NO ACUDIÓ A EMERGENCIA



El propietario de la panadería contó además que la Policía no se acercó pese a la llamada de emergencia que hicieron tras el asalto. "Estábamos llamando a la Policía a esas horas (viernes) pero no vino nadie. Ayer (sábado) vinieron a las 10:30 pero ya habíamos cerrado", indicó el dueño.

No obstante, esperan que la Policía acuda a investigar el hecho y entregarles el video de las cámaras de seguridad que registraron el asalto.

Vecinos de la zona exigieron mayor presencia policial. "Hay bastantes robos, en la modalidad de cogoteo", refirió uno de los vecinos. "No hay seguridad por aquí, la Policía casi ni se ve", agregó otro.

Delincuentes agredieron a los clientes que se encontraban dentro del local al momento del asalto. (América Tv)

