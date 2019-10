La Policía Nacional capturó a uno de los dos delincuentes que asaltó a un adolescente de 15 años que caminaba por las calles de Santa Carmela y Santa Mercedes en Palao, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a 90 Matinal, el joven fue interceptado por una mujer y un hombre que lo amenazaron con un arma. “La chica me intentó golpear, reaccioné, me agaché y el chico sacó un arma y me apuntó a la cabeza”, contó el agraviado.

“Me apuntó con el arma, le di mi celular y me dieron un cachazo”, precisó.

Tras robarle al joven, los hampones huyeron en un vehículo que los esperaba cerca al lugar del atraco, sin embargo, no contaron con que un patrullero de la Policía Nacional se encontraba cerca.

“Ellos escuchan la sirena de un patrullero y realizan un disparo al aire para luego huir”, señaló la víctima. Asimismo, indicó que los agentes policiales persiguieron a los hampones. “Los siguieron por la parte de atrás de Alfredo Mendiola. Uno de los delincuentes sacó medio cuerpo fuera y empezó a disparar contra el patrullero”, agregó.

Tras la persecución, el chofer del vehículo de placa A1C-539 y uno de los hampones huyeron, mientras que se logró capturar a Génesis Carolina Bastidas Mercado (32), quien habría participado del atraco.

La madre de la víctima precisó que su hijo reconoció a la detenida, quien sería venezolana. “Mi hijo me dijo que uno de ellos era venezolano. La mujer también es”, aseveró.

De acuerdo al citado medio, la policía encontró entre las pertenencias de Génesis Carolina el celular robado y el arma de fuego con el que se habrían realizado los disparos.

La detenida fue trasladada a la Depincri de San Martín de Porres para las investigaciones correspondientes.