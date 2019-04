¡No dejan de tergiversar! Pancartas de 'Con mis hijos no te metas' buscan desinformar [FOTOS]

Esta mañana calles de varios distritos de la capital y ciudades al interior del país lucieron plagadas de carteles de la organización 'Con mis hijos no te metas', una iniciativa ciudadana que se enfoca en criticar la implementación del enfoque de género en los colegios del Perú.

Los afiches se hicieron presentes en Los Olivos, El Agustino, San Juan de Miraflores, Puente Piedra, La Molina, Lince, entre otros. Incluso uno de ellos fue sujetado por un grupo de personas en la estación Villa María del Metro de Lima, ubicada en la intersección de las avenidas Pachacutec con Santa Rosa.

En ellos se muestran mensajes contra el presidente Martín Vizcarra y la ministra de Educación, Flor Pablo. Esto a raíz de la publicación de un libro de educación sexual que fue distribuido a los alumnos del tercero de secundaria de colegios públicos del país.

“Vizcarra, no promuevas la perversión sexual y los abortos”, “Vizcarra, no corrompas la educación de los niños”, “Vizcarra, no a la pornografía en los colegios”, "Enfoque de género = sexo anal", “Vizcarra, no promuevas perversión sexual y los abortos”, “Congreso, saquen la ideología de género del Perú”, “Ministra Flor Pablo, no a la orgías escolares”, son algunos mensajes.

Lo cierto es que el enfoque de género no promueve ninguna de estas prácticas y al contrario, pretende educar a los escolares y asegurar el bienestar de los escolares a través de la información.

Con educación sexual se promueve una estilo de vida saludable, se reduce el embarazo adolescente y se advierte a los estudiantes sobre los peligros de las enfermedades de transmisión sexual.