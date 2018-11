Defensoría pide a Fiscalía investigar a seudocómico por apología de la violencia a la mujer y violación

La Defensoría del Pueblo pidió hoy a la Fiscalía investigar al seudocómico Jefferson Prince Vásquez Díaz por apología de la violencia a la mujer y violación sexual.

En una misiva dirigida al Ministerio Público, el organismo público también presentó pruebas como un CD con el supuesto 'sketch' del individuo para las indagaciones correspondientes.

EXTREMA VIOLENCIA



En un video difundido ayer en redes sociales, el despreciable sujeto lanzó condenables frases como "todo por culpa de esa coj*** de Lady Guillén", "se agrandan, ya no las puedes gritar, hasta se enferman", "no les puedes ni mandar un piropo, están más protegidas que nosotros, tú les mandas un piropo acoso sexual", "12 años preso solo por un piropo, mejor la violas y queda en 10". "llegó el día de la marcha ¿tú crees que hizo mi desayuno?", "le saqué su mierda, amigo, y no fue a la marcha y de verdad ese día había una menos".

El individuo realizó este presunto 'show' en la Plaza de la Alameda Chabuca Granda en el Cercado de Lima.

