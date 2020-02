“No estamos capacitados para atender a su hijo”; “va a retrasar al grupo”; “los padres no van a querer”; “no sabemos cómo tratar a un niño con autismo”; “no contamos con la infraestructura adecuada”. Esas son algunas de las excusas que la mayoría de colegios del país ponen para no recibir a niños con discapacidad. Los padres de estos menores han acudido no a uno ni a dos centros educativos... Han insistido con más de veinte planteles. Ante los continuos portazos, muchos desistieron.

La Defensoría del Pueblo recibió ayer 15 denuncias de madres y padres de estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas (déficit de atención, hiperactividad, dislexia y otros) a quienes se les ha negado la matrícula por su condición, pese a que la Política de Educación Inclusiva se aprobó en 2013.

La situación es lamentable y alarmante. “En el país hay 756,999 personas con discapacidad en edad escolar. De estas, solo 90,490 están matriculadas, es decir el 12%. ¿A dónde va ese 88% restante?”, cuestionó en Perú21 Malena Pineda, del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad. Dijo, además, que “todos los colegiales deberían estudiar en colegios regulares, no en colegios especiales, donde la educación es baja y son segregados”.

Añadió que en diciembre de 2019 se emitió un informe luego de supervisar 779 instituciones educativas en todo el país: solo el 0.7 % de los colegios son accesibles

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Educación y al Indecopi que garanticen el acceso a la educación sin discriminación.

Sobre este tema, el Indecopi explicó que en 2019 realizó 1,537 fiscalizaciones a diversos colegios. Añadió que si estas instituciones no cumplen con reservar vacantes para estudiantes con discapacidad, pueden recibir sanciones que van desde una amonestación hasta 450 UIT (S/1’935,000).

DATOS

-Padres de familia manifestaron que colegios privados les exigieron contratar personas de apoyo durante las clases o el pago de una doble pensión.

- El Minedu destina el 0.62% de su presupuesto para la educación especial, pero no garantiza la educación a estudiantes con discapacidad en escuelas regulares.