Enrique Ghersi sobre Caso Mackenzie: "La defensa será técnica y alturada"

El abogado Enrique Ghersi asegura que hay pruebas técnicas, sumamente objetivas, que demuestran la inocencia de su patrocinado. Entre ellas están los exámenes de médico-legista y la prueba toxicológica practicada a la denunciante.

¿Por qué habría que creer la versión de Vicente Pastor?

Hay dos razones objetivas, más allá de las pasiones. La primera, el certificado de Medicina Legal ha dado negativo para violación. La segunda, el examen toxicológico también arroja negativo. Se ha dicho que pudo haber sido con una droga llamada ketamina. Esta droga se queda en la sangre tres meses. La denuncia se presentó 16 días después de los hechos. Si fuera verdad que la drogaron, el examen toxicológico hubiera dado positivo. Estas dos razones objetivas nos permiten creer que la versión de Vicente, de que tuvieron relaciones sexuales consentidas. Por si acaso, Vicente también se ha hecho examen médico. Y los exámenes médicos de Vicente salieron negativos. Porque si hubiera habido droga, también hubiera tenido restos de droga en su sangre.

Ha habido una pericia psicológica y, según la defensa de la denunciante, esta habría arrojado que la joven sí ha sido víctima de violación sexual...

No. Hay una pericia psicológica que no dice que ella ha sido víctima de violación sexual. Lo que dice, de una forma bastante ambigua, es que la presunta víctima tiene un nivel de estrés postraumático significativo. Ahora, no precisa, y ese es un defecto de la pericia, cuál es el origen de ese estrés. Esperamos que en el debate pericial, que habrá en la audiencia del miércoles, que será privada por tratarse de menores, la psicóloga del Departamento de Medicina Legal explique cuál es el tipo de estrés. Pero ese estrés no es atribuible a una violación que, en nuestro concepto, no ha existido.

Enrique Ghersi: "La defensa será técnica y alturada"

La denunciante asegura que ha sido arrastrada y jalada por su defendido.

Ahí hay dos respuestas. La primera, que hubiera quedado huella, porque si te arrastran con fuerza, queda hematoma. Y no había ningún hematoma. En segundo lugar, un hecho muy importante que se soslaya es que mi cliente tenía un brazo enyesado y que, por consiguiente, estaba incapacitado para realizar ninguna maniobra violenta. Él se había roto un ligamento de la mano derecha. Él es diestro. En ningún momento pudo haber sido autor de violencia física sobre ella, arrastrándola o jalándola.

¿Cuál podría ser la motivación de la joven para realizar esta grave denuncia?

Es difícil especular. Pero una de las razones podría ser que cuando terminaron de tener intimidad, ella, según la versión de mi cliente, le pide que no cuente a nadie que han tenido sexo. Lamentablemente, mi cliente, llevado por su juventud, en ese momento tenía 17 años, le comentó a algunos amigos de la clase que habían tenido relaciones. Esto podría haberla mortificado. Al día siguiente, además, ella le manda una invitación por Instagram a mi cliente para ser amigos. Nadie le manda una invitación de Instagram a su violador al día siguiente. Era porque habían tenido relaciones consensuales. Y mi cliente comete un segundo error. Él rechaza la invitación. Estas dos situaciones podrían explicar por qué reaccionó con amargura.

¿En algún momento, ella ha detallado por qué tardó tanto en hacer la denuncia?

En cámara Gesell ella dice que temió haber quedado embarazada, no obstante que habían tenido relaciones sexuales con un preservativo, que ella le entregó a mi cliente diciéndole que era un preservativo norteamericano y no peruano. Ella pensó que había quedado embarazada, por cierto retraso en su regla, le dio miedo y formuló su denuncia a los 16 días.

La familia de la acusada dice que ustedes van a presentar como testigos a muchos amigos...

Eso no es cierto. En primer lugar, la audiencia va a ser el miércoles, así que cada parte presentará sus argumentos. No vamos a adelantar los nuestros. Nuestra defensa se basa en hechos objetivos, porque creemos que la subjetividad no ayuda. El expediente es voluminoso. Han entrevistado a muchos chicos del colegio, menores de edad. Hay muchos interrogatorios que se han hecho a distintas personas. La discusión tiene que centrarse en los hechos. Creemos que hay pruebas objetivas, que están más allá del debate, como las pericias médicas, toxicológicas y psicológicas. Creo que el debate debe ser un debate técnico, alturado, para no producir la revictimización de nadie, y que tanto la denunciante como mi cliente no sean víctimas de una innecesaria exposición ante la opinión pública.