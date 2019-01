Declaran en alerta sanitaria por una semana la zona del aniego en SJL

El último domingo, cuatro manzanas de una urbanización de San Juan de Lurigancho se inundaron de aguas servidas producto de la rotura de una tubería matriz de Sedapal. Debido al alto riesgo que esto significa para miles de vecinos, la zona fue declarada en alerta sanitaria por el Ministerio de Salud (Minsa).

La titular de dicho sector, Zulema Tomás, informó que en la zona afectada se va a necesitar un proceso de desinfección y fumigación para eliminar todas las bacterias del ambiente. “Hoy (ayer) esperamos que se resuelva lo de Sedapal. La alerta es de seis o siete días, pero luego viene la intervención de epidemiología y la Dirección General de Salud Ambiental”, aseguró la ministra a Perú21.

Por su parte, el presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó que hay un total de 1,500 personas damnificadas y 800 viviendas que se han visto afectadas producto del aniego.

Aseguró que la empresa de agua potable ya viene evaluando la magnitud de los daños. “Sedapal tiene que resarcir el daño que ha generado. Hay un seguro que cubre todos estos hechos fortuitos”, sostuvo el mandatario.



Perú21 hizo un recorrido por la zona afectada y llegó al cruce de la avenida Tusílagos y la calle Hinojos. En este lugar, el agua contaminada estaba a la altura de los primeros pisos de las viviendas.

Asimismo, nos dirigimos al parque Medalla Milagrosa. Este es uno de los tres albergues que han sido acondicionados por la Alcaldía de San Juan de Lurigancho, con carpas y colchones, para recibir a 30 familias. Allí encontramos a Sonia Villanueva, quien había sido rescatada por la Policía de su vivienda ubicada en el jirón Los Ruibarbos.

“El agua me llegaba hasta el cuello. He subido al tercer piso de mi casa con mis cinco hijos para protegernos. En la noche la Policía nos ha sacado, pero lo he perdido todo y necesito ayuda”, afirmó a Perú21.

Cabe indicar que Sedapal señaló que desde hoy el servicio de agua potable se restablecería en algunos sectores. Mientras tanto, se han instalado 44 centros de abastecimiento del líquido en toda la jurisdicción.

En estos puntos habrá camiones cisterna para brindar agua a todos los ciudadanos afectados.

LATENTE PELIGRO

​

Mientras los operadores de Sedapal restituían la tubería de desagüe que colapsó en la avenida Próceres de la Independencia, enormes forados comenzaron a registrarse entre las cuadras 10, 11 y 12 de dicha vía. Esto generó gran alerta entre los conductores y vecinos de la zona.

El ingeniero civil Néstor Huamán, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, explicó que dicha tubería va a volver a colapsar si es que no se instala a una distancia prudente de las bases de la Línea 1 del Metro de Lima.

Indicó que la potencia de los trenes y el peso que reciben esas bases producen vibraciones que dañarían nuevamente dicho conducto de agua.

“Debería instalarse 100 metros adelante o 100 metros atrás de donde está el Metro. La otra solución sería proteger la tubería con una base de concreto más sólida”, sostuvo Huamán.

TENGA EN CUENTA:

-El Congreso convocó para este viernes a las autoridades involucradas en el aniego de San Juan de Lurigancho, a fin de determinar a los responsables de lo ocurrido y conocer las medidas que se han tomado para indemnizar a los damnificados.

-El ingeniero Huamán, del Colegio de Ingenieros del Perú, dijo que las viviendas expuestas a las aguas servidas corren riesgo de colapsar.