‘Decisión es devastadora y muy decepcionante’, dice familiar de pareja chilena detenida

"Es una decisión devastadora y muy decepcionante”. Esas son las palabras que halló Pedro Madueño para calificar la situación que viven su hermana Rosario (46) y su cuñado Jorge Tovar Pérez (42), los esposos chilenos a los que, inexplicablemente, se les dictó 12 meses de prisión preventiva por tratar de llevarse a sus mellizos a su tierra, a su país.

“Es una situación muy desesperante para la familia... Ambos están muy tocados”, manifestó. Dijo, también, que hasta ahora no sabe qué es lo que pasa con los pequeños. “No hemos establecido vínculo familiar con los niños... La principal preocupación para Rosario y para Jorge es qué les ocurre a ellos”, enfatizó.

En tanto, el abogado Luis Cortez, defensor de la pareja, insistió en que, en este caso, no hay delito, mucho menos trata de personas, tal como lo establece la Fiscalía del Callao. “Acá no se está hablando de comprar bebés. Acá no se ha comprado nada”, afirmó.

Explicó, una vez más, que el óvulo fecundado con el espermatozoide de Jorge Tovar fue producto de una donación. Luego, el embrión fue implantado en una mujer joven, “que acepta llevar los bebés en su vientre por nueve meses” de manera voluntaria, a través de un útero subrogado, de un vientre de alquiler.

En ese tiempo, la familia Tovar Madueño se encargó de pagar todo el tratamiento, los chequeos prenatales. Luego del alumbramiento –indicó el letrado–, hay un “lucro cesante” que se da a la voluntaria. “Es legal porque es un acuerdo entre las partes”, recalcó.

Luis Cortez enfatizó que la prisión preventiva “es absolutamente innecesaria en este caso. Hay otras posibilidades. Los niños son lo principal (la prioridad) y los han separado (de sus padres)”.

Sostuvo que los esposos se sometieron a los protocolos que les dio la clínica Concebir. La voluntaria dio a luz en dicho lugar. Luego, el establecimiento emite el certificado, con el que se inscribe a los mellizos en el Reniec con los apellidos Tovar Madueño. “El trámite se hace con transparencia”, expresó.

HAY PRECEDENTES

Sobre este caso, la abogada Delia Muñoz precisó a Perú21 que, en nuestro país, no existen normas que, en forma expresa, regulen los derechos de las personas “de lograr su desarrollo integral como padres”.

Sin embargo, recordó que la Corte Suprema ha demostrado que, aplicando las normas nacionales y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, “se puede reconocer los derechos a los verdaderos padres de un niño gestado por una madre subrogante”.

Sobre la situación de los esposos Tovar Madueño, aseguró que se trata de una situación penosa producto del desconocimiento del derecho.

DATO:

-María Elena Álvarez, de la Dirección de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, dijo a Perú21 que están apoyando a la pareja y a su familia en todo lo que han requerido. Señaló que el consulado está en contacto con ellos.

-Por su parte, el INPE indicó que Rosario Madueño y Jorge Tovar serán recluidos hoy, luego de ser clasificados.