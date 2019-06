Todo lo que debes saber sobre la sentencia a Juan Mendoza, agresor de Lorena Álvarez

“Por fin lo condenaron. No me importa que sea un año por difamación agravada ni los 15 mil soles. Es culpable. Después de casi dos años, la justicia me da la razón. Es culpable de decir que mi denuncia por violencia fue parte de un complot político. No lo fue”.

Este fue el pronunciamiento que dio, vía Twitter , la periodista Lorena Álvarez tras asistir a la audiencia –realizada ayer en el 16 Juzgado Penal de Lima– en la que se dictó un año de prisión suspendida a su expareja y agresor, el economista Juan Mendoza .

El delito que se le imputa a Mendoza es difamación agravada por las declaraciones que dio el 8 de octubre de 2017 en el programa Panorama, en las que le atribuía a Álvarez una relación sentimental con otro periodista.

Además, el economista señaló, en aquella oportunidad, de manera temeraria, que la denuncia por violencia que le interpuso su expareja era parte de un complot político.

Luego de escuchar el fallo, Álvarez se desmayó. “Tuvieron que trasladarme en ambulancia. Estoy en emergencia. Sufro de estrés postraumático y trastorno de ansiedad... Me chocó la lectura”, dijo.

Mendoza –quien vive en EE.UU. desde octubre de 2018– deberá pagar S/15 mil de reparación civil y asistir cada 60 días a la oficina de control biométrico de la Corte de Lima. No podrá variar de domicilio sin previo aviso.

JUICIO POR VIOLENCIA

Pero este solo es el primer paso en el camino de búsqueda de justicia de Lorena Álvarez. “Sigo esperando que el Poder Judicial me dé fecha para mi juicio por violencia, pero no me voy a rendir. No importa cuántas veces me revictimice ni cuántos ataquen me den. No me voy a rendir. Hoy ganamos todas”, expresó.

La conductora de televisión presentó, en octubre de 2017, en la comisaría de Orrantia del Mar, San Isidro , la denuncia por violencia física y psicológica. Por aquel año se difundió, también, el mensaje que Mendoza le mandara a Álvarez: “ No te mato porque te quiero ”.

A fines de 2018, la Primera Fiscalía Provincial del mismo distrito formalizó la denuncia.

“A todas las mujeres, no se rindan. No dejen que este sistema machista gane la batalla. Duele, pero cada sentencia judicial favorable ayuda a la próxima”, escribió la periodista.

SABÍA QUE

-  En 2018, Juan Mendoza transfirió todos sus bienes a su hermano menor, Luis Arturo Mendoza, y a Gloria Mori, asistente de su madre. Actualmente, el economista reside en Sarasota, Florida. 

- Entre las propiedades que traspasó figuran un departamento ubicado en Surco y tres autos de las marcas BMW, Honda y Alfa Romeo.

Agresor vive en EE.UU.