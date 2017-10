Lo que debes tener en cuenta para el Censo Nacional 2017

El próximo domingo 22 de octubre se realizará en todo el país el Censo Nacional 2017, que recogerá información estadística sobre la población, las viviendas y las comunidades indígenas del territorio peruano. Para ese día, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha dado una serie de disposiciones que debes conocer:



Inamovilidad. El censo se realizará entre las 8:00 am y las 5:00 pm., tiempo en el cual los pobladores no deben salir de sus casas. En caso de hacerlo no hay multas, pero podrían ser detenidos por la Policía y, en ese caso, serán censados en la comisaría.

Puertas cerradas. En el horario estipulado las iglesias, los cines, las peluquerías, restaurantes, bares y otros negocios tampoco podrán abrir sus puertas para atender al público. De igual manera, los supermercados, mercados y bodegas, por lo cual el INEI recomienda a las familias que se abastezcan de alimentos un día antes o antes de las 8:00 am.

Ley seca. La llamada ‘ley seca’ no rige durante los censos. Por ello, los bares, discotecas y licorerías funcionarán con normalidad la noche anterior al proceso, pero el INEI recomendó a la ciudadanía moderación para así colaborar con el empadronamiento.

Transporte. Las personas que transitan en el territorio nacional y viajan el día del censo están obligadas a empadronarse en los aeropuertos, puertos, terminales terrestres o garitas de control a los que lleguen, en el horario de 8:00 am a 5:00 pm. En ese lapso no habrá circulación de buses, ómnibus ni transporte público.



Empadronamiento especial: Las personas que deben trabajar el día del censo, cómo médicos, periodistas, policías, etc., serán empadronadas en la semana anterior al 22 de octubre. Además, el empadronamiento también se realizará en los hospitales, los albergues y las cárceles.



Emergencias. Las personas que sufran un accidente o algún tipo de emergencia el día del censo podrán dirigirse con toda normalidad al hospital, o dependencia que fuera necesaria, y serán empadronadas en ese lugar.



Extranjeros en Perú. Los pobladores de otras nacionalidades que se encuentren en el Perú también serán censados el 22 de octubre.