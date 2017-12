Dardo López-Dolz: "La Costa Verde es la opción más probable"

El especialista en temas de seguridad considera que, de las locaciones propuestas, la Costa Verde es el lugar ideal para albergar la misa del papa Francisco. Sin embargo, cree que Lima necesita una zona para eventos masivos, de manera urgente.

¿La Costa Verde es el mejor escenario para la misa que dará el papa Francisco el próximo año, a la que, se calcula, irán dos millones de personas?

Creo que sí. Si bien siempre está el riesgo de tsunami, que es un evento extraordinario, habría que ser bien, bien piña para que el día en que esté el Papa, se produzca un tsunami. La Costa Verde tiene más accesos que Las Palmas; de los tres que tiene la base aérea, solo uno va directamente a la pista, los otros son demasiado angostos. Además, en cada distrito que cuenta con un tramo de la Costa Verde, hay uno o dos ingresos, lo que no va a generar problemas de vías angostas, como ocurre con Las Palmas. Obviamente, no es la opción perfecta, lo ideal sería tener otro sitio, pero en Lima no existe. Pero de las opciones que se han nombrado hasta ahora, la Costa Verde es la más probable.

¿Cuál sería el lugar ideal?

Ese es el tema que tenemos siempre en Lima. No hay un área específica para eventos masivos. Cuando hay partidos de fútbol, cuando hay conciertos, siempre se genera congestión y problemas de evacuación. Lima, a futuro, debería contar con un lugar para este tipo de eventos.

¿Con qué elementos se debe contar para albergar un evento de gran magnitud?

Lo primero que hay que ver es dónde va a ser. Si el evento es en Lima, no hay otro lugar. El lugar más aparente, hoy, es la Costa Verde. El lugar siempre está condicionado geográficamente por la ciudad donde va a ser. Lo ideal es una zona plana amplia, con múltiples accesos para que sea fácil llegar y evacuar, que permita un manejo ordenado y seguro de la multitud. Pero, lamentablemente, no hay un lugar así. Toca pensarlo, para futuro, porque no solo es el Papa, ha habido conciertos, partidos de fútbol, eventos masivos que siempre generan problemas de tráfico.

En la primera visita que realizó el papa Juan Pablo II (febrero de 1985), hubo una actividad en Villa El Salvador, cuando dicho distrito no se encontraba tan urbanizado como ahora…

Hubo dos actividades. Una se hizo en el hipódromo. En esa época no existía el Jockey Plaza, había descampado, la zona no estaba urbanizada como ahora. La otra se efectuó en una pampa de Villa El Salvador. Si fuera en Lurín, hay pampa, igual si fuera en Cañete o en Mala. Por eso, hacía la salvedad de la zona geográfica en la que se quiere hacer. En una zona lejana de Lima, probablemente puedas encontrar, con mayor facilidad, lugares para realizar el evento.

¿Cómo toma esta controversia generada sobre la definición del lugar en el que se hará la misa papal?

Creo que no debería apresurarse un ministro a decir ‘aquí sí’ y ‘aquí no’. La voluntad del ministro no es definitiva, es una sugerencia desde un sector, pero no es lo definitivo. Él no decide dónde se aloja el Papa ni dónde habla el Papa. A veces, cuando uno está en el poder, piensa que el poder es infinito y que puede definir más cosas de las que realmente están dentro de su potestad.

Cambiando de tema, ¿cómo siente usted que maneja la actual administración la seguridad ciudadana?

El mejor medidor de la seguridad ciudadana es lo que siente la población, no las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se trata de un ente estatal que se abastece de lo que produce la Policía. Si va a ser juzgada por esa cifra, es bien difícil confiar en la situación. Si la Policía es presionada para generar estadística, se corre un riesgo muy grande. Al final, va a haber muchas detenciones, pero si eso no se plasma en procesos y sentencias, quiere decir que no todo se debe a corrupción judicial: hay una cantidad importante que se debe a casos que no han estado bien armados porque hubo apresuramiento o presión política por conseguir resultados. Recuerde que la Policía es juzgada por sus resultados. Y es muy fácil llevarla a generar casos donde no los hay o a inflarlos para mostrar éxito político. Este es un riesgo que siempre hay que tener en cuenta con las policías en todo el mundo. Es muy fácil detener a una o dos personas involucradas en un delito y detener a los vagos del barrio y presentarlos como bandas. Eso se cae. No dura ni 48 horas. Si uno hace seguimiento a los casos sonados de bandas, hay que ver cuántos de estos dan lugar a procesos.

¿En algo se ha avanzado?

Creo que no se han dado las medidas adecuadas. Decir que se ha retrocedido no, pero tampoco se ha avanzado. El tema principal es que no se está atacando la fuente del problema, sino los síntomas. Hay que atacar las causas, no los síntomas.

¿Cuáles son las causas?

Las causas de la inseguridad son múltiples. El principal generador de inseguridad en el país es el narcotráfico, que produce generaciones de delincuentes. Además, hay un componente adicional, que es el uso de drogas, que inhibe el control natural de las personas. Cuando una persona consume una sustancia, el nivel de violencia se incrementa. Adicionalmente, el poder del narcotráfico abre las fronteras a la corrupción. Otra cosa es que no percibo que exista una política adecuada para hacer frente a la inseguridad.

Autoficha:

* “Fui viceministro del Interior entre los años 2006 y 2007. Soy abogado de profesión, estudié en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde muy joven, me interesé por los temas ligados a la seguridad ciudadana, tengo un máster en Dirección de Empresas”.

* “Soy invitado a diversas partes del mundo para conversar sobre seguridad, que es un tema que me apasiona quizá por la época en la que me tocó vivir, me tocó vivir una época de delincuencia intensa y de presencia del terrorismo”.



* “Hay materias que a uno le interesan y estudia, avanza y aprende. En mi caso, esto es lo que pasó con el tema de la seguridad. Y esto me ha llevado a conocer personas y actores importantes de la seguridad en Colombia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos y en México”.