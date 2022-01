Descomunal daño ecológico. Miriam Alegría, presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), puso en contexto la magnitud del desastre al señalar que la zona afectada por el derrame de petróleo de la refinería La Pampilla –que maneja la empresa Repsol SAC– es de 1 millón 739 mil metros cuadrados, cifra que podría incrementarse.

“Estamos hablando de 1 millón 739 mil metros cuadrados, esto puede seguir extendiéndose, nosotros estamos todavía en proceso de supervisión permanente; conforme vayamos identificando zonas afectadas vamos a seguir actualizando esa información”, afirmó en Canal N.

Por la mañana, Alegría explicó que al inicio Repsol reportó que se trataba de un derrame de petróleo “mínimo” en el mar de Ventanilla, de solo “0.16 barriles de hidrocarburo” en el terminal multiboyas N°2.

La funcionaria indicó que se les informó del hecho pasadas las 22:00 horas del 15 de enero, a pesar de que el último derrame se dio a las 17:00 horas. “El 15 de enero a las 22:06 horas recibimos el reporte de emergencia de la refinería La Pampilla donde nos informan sobre la presencia de un producto oleoso en un área aproximada de 2.5 metros cuadrados, por la ocurrencia de un derrame de 0.16 barriles de hidrocarburo. Y que se suspendió la descarga de crudo y desplegó acciones de contención”, indicó en RPP.

No obstante, al día siguiente la OEFA se entera –subrayó–que el derrame estaba dispersado por todas las playas contiguas. El lunes sobrevolaron la zona y utilizaron drones para ver el perímetro dañado.

Sostuvo que se trata de tres playas afectadas en Ventanilla, dos en Ancón y dos reservas ecológicas protegidas afectadas.

Este impacto ambiental ya está siendo evaluado por las autoridades competentes. Trascendió que la multa contra la Refinería La Pampilla, administrada por el Grupo Repsol del Perú S.A.C., tras el derrame de más de 6 mil barriles de petróleo, podría ascender a 138 millones de soles.

La funcionaria indicó que ya se han dictado medidas específicas para que la empresa identifique todos los lugares afectados y que a su vez realice la limpieza en el más breve plazo.

Asimismo, concuerda con el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, que Repsol puede ser sancionada inicialmente con 30 mil UIT, unos 138 millones de soles.

Tras reunirse con directivos de la mencionada empresa en la sede del Gobierno Regional del Callao, el ministro del Ambiente informó que Repsol entregará hoy un cronograma sobre las acciones que realizará tras el derrame de petróleo.

SIN PLAN DE CONTINGENCIA

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció la conformación de un comité de crisis que trabajará de manera articulada entre los diferentes sectores para atender el desastre ecológico y determinar las responsabilidades del caso.

El equipo estará integrado por representante de los ministerios de Ambiente, Agricultura, Defensa, Producción y RR.EE. “No debe quedar impune, es un desastre ecológico. Son más de 6 mil barriles de petróleo”, señaló en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

Adelantó que se evaluará las posturas de la empresa de hidrocarburos y la situación de la Marina de Guerra. “Vamos a recabar elementos para poder accionar”, indicó.

Vásquez aseveró que la empresa Repsol no tenía, al parecer, un plan de contingencia ante el derrame de crudo. “Por lo mismo, no ha tenido capacidad de reacción, recién están hablando de contratar alguna empresa para que pueda hacer la limpieza, la remediación, y claro, no habían medidas concretas que en ese momento se puedan asumir, y han pasado cuatro días y el desastre se sigue extendiendo debido a estos temas de la falta de un plan de contingencia”, señaló.

Sostuvo que el incumplimiento de medidas coercitivas dispuestas por la OEFA pueden ir hasta 100 UIT contra Repsol.

EL PEOR DESASTRE

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla es el peor desastre ecológico de los últimos tiempos en Lima, y la empresa debe resarcir el daño de manera inmediata.

“Esta terrible situación ha puesto en peligro la flora y fauna en dos áreas naturales protegidas de más de 18,000 kilómetros cuadrados como la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón”, indicó.

A su turno, el vicepresidente de la ONG Oceana Perú, Daniel Olivares, dijo que la afectación son como “dos Estadios Nacional y medio”. “25 mil carros podrían llenar su tanque con el petróleo que cayó en el mar”, anotó.

Sabía que

En el Congreso se presentó una moción para invitar, en el más breve plazo, al ministro del Ambiente, José Ramírez Mateo, y al titular de Energía y Minas, Eduardo González Toro, ante el Pleno para que informen sobre las acciones adoptadas por el derrame de petróleo

La legisladora Patricia Chirinos (AP) planteó la creación de una comisión multipartidaria que investigue el caso.

Repsol asegura que arreglará zona de derrame

“Vamos a seguir poniendo todo lo que haga falta. Hay un compromiso de Repsol de reponer todo a su estado original”, señaló Tine Van Den Wall Bake, gerenta de comunicaciones de Repsol, empresa operadora de la refinería La Pampilla, al referirse al impacto ocasionado por el derrame de crudo en la zona de Ventanilla.

Consideró que no se sienten responsables por el derrame de crudo en el litoral. “Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico, yo no puedo decirte quién es el responsable”, explicó en diálogo con RPP. Van Den Wall Bake, narró la secuencia que derivó en el accidente ecológico. Indicó que el proceso de descarga empezó el 14 de enero. Al día siguiente se reportó la explosión del volcán Tonga, en el Pacífico, y, según explicó, consultaron si había alerta de tsunami.

“Nosotros proactivamente llamamos e hicimos la consulta a la Marina de Guerra para ver si había alerta de tsunami y nos dijeron que no había alerta de tsunami”, señaló. Explicó que la llamada se produjo a las 2:46 de la tarde y que a las 5 y 18 del domingo 15 de enero se observó el oleaje anómalo. “El buque venía con 985,696 barriles y se habían descargado 928,956 barriles, la ola rompe los cabos de estribor y tira el buque contra nuestra instalación”, señaló.

Sostuvo que de inmediato se aplicaron los protocolos, se paralizó la descarga, la bomba de descarga quedó desactivada, se aplicó el plan de contingencia, se sacaron las barreras flotantes y se informó del hecho a las autoridades competentes: Dicapi, OEFA y Osinergmin.

“A las 00:08, llega la autoridad marítima del Perú, hace una inspección y emite un acta a las 12 y 20 de la mañana confirmando que se ha desplegado correctamente el plan de contingencia”, recordó. Reiteró que prosiguen ejecutando las labores de remediación del litoral y la limpieza de playas con equipos especializados.