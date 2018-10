Este jueves 04 de octubre, el colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial leerá la sentencia a Daniel Urresti, actual candidato a la Alcaldía de Lima. La cita es a las 3:30 de la tarde.

El Ministerio Público solicita 25 años de cárcel para Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988.

Los magistrados Miluska Cano, Otto Verapinto y Omar Pimentel, indicaron que Daniel Urresti deberá acudir a la última diligencia de este juicio.

Durante el juicio oral, el titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional a cargo de Luis Landa Burgos solicitó 25 años de prisión contra el actual candidato a la alcaldía de Lima así como el pago de una reparación civil de S/500 mil.

El fiscal Landa asegura que Urresti habría incurrido en coautoría sucesiva del delito de asesinato de Bustíos, entonces periodista de Caretas.

Su tesis se basa en el testimonio de Isabel Rodríguez, quien dice haber visto a Urresti participar en el ajusticiamiento cuando este era conocido como el ‘Capitán Arturo’ en el cuartel de la localidad de Castropampa, en Ayacucho. El 4 de octubre se sabrá la verdad.

CONFIANZA EN ABSOLUCIÓN

Por su parte, Daniel Urresti ha manifestado estos días que está seguro que los jueces declararán su inocencia.

“Estoy seguro de que el 4 de octubre me van a absolver. No hay la más mínima posibilidad de que me condenen (...). El 4 octubre, todas aquellas personas que desean votar por mí e injustamente no se animaban porque decían ‘si voto por Urresti y lo declaran culpable y resulta ser un asesino’, ya no será ese el problema. Esto marca un nuevo rumbo en la campaña (municipal)”, refirió.

Daniel Urresti viene participando como candidato a la alcaldía de Lima para las justas municipales y regionales del próximo 7 de octubre. Las últimas encuestas lo colocan como favorito para llegar al sillón municipal.

Sin embargo, una sentencia en su contra lo sacaría de carrera ya que tendría que afrontar el proceso encarcelado.