Daniel Urresti sobre altercado con comerciantes: "Hemos enfrentado a la mafia que cobra cupos" [VIDEO]

El actual gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos , Daniel Urresti , protagonizó un fuerte enfrentamiento con un grupo de comerciantes informales en la zona denominada como 'La Cachina'.

En un video difundido por Canal N, se observa cómo el excandidato presidencial sigue a un joven, mientras se golpea el pecho varias veces y cuando está frente a él, cara a cara, le grita y tira su gorra.

El joven también le responde y la multitud grita, calificando el hecho como un "abuso de autoridad". En ese momento, los efectivos policiales con escudos acuden y resguardan a Daniel Urresti que al voltear también encara a una mujer, pero esta vez coloca sus manos detrás de la espalda.

Al respecto, Urresti manifestó que las personas a las que enfrentó serían miembros de una mafia que cobra cupos a los comerciantes de la zona, y que aparecieron para amedrentar a los fiscalizadores.

Daniel Urresti sobre enfrentamiento con comerciantes: "Hemos enfrentado a la mafia que cobra cupos"

"Yo no he enfrentado a los ambulantes ni a los comerciantes. Nos hemos enfrentado a los cobra cupos, a la mafia que cobra cupos y que chalequea ahí en la zona conocida como 'La Cachina'. Ellos quieren que regrese 'La Cachina', que regrese este mercado donde venden cosas robadas", refirió Urresti en comunicación con Canal N.

"Nosotros hemos ingresado a pie 10 serenos y 10 fiscalizadores, entre las que habían 5 mujeres. De pronto nos han rodeado delincuentes que nos empezaron a arrojar piedras y nos atacaron a fierrazos y con palos. Cuando ya tenía yo heridos, y ante la cantidad de piedras que nos tiraban, yo, yo, sin ninguna protección, me he puesto delante y he ido de frente contra los que estaban tirando piedras y los he encarado, los he pechado a diez centímetros de distancia", agregó.

Según el gerente de Seguridad Ciudadana, debido a su acción, los manifestantes dejaron de arrojar piedras, hecho que fue aprovechado por los efectivos policiales y fiscalizadores para que controlaran la situación.