Una inocente anciana acabó estafada y sin ahorros luego de que una mujer, de presunta nacionalidad extranjera, la abordó y estafó con el cuento de las falsas ‘pepitas de oro’ en la ciudad del Cusco.

Se trata de Nora Choque, quien denunció que, cuando estaba tomando jugo en inmediaciones del terminal Santa Rosa, una mujer se le acercó solicitando ayuda para supuestamente cambiar unas ‘pepitas de oro’ en un banco.

La víctima accedió a brindarle apoyo a la desconocida para que pueda encontrar el establecimiento. Sin embargo, según Nora, apareció una tercera persona a quien también se le consultó lo mismo.

“Me dijo que tenía que vender sus ‘pepitas de oro’ de manera urgente porque tenía un familiar enfermo que iba a ser operado. En eso vino un hombre que dijo tener un amigo que las puede comprar, pero cuando fuimos a verlo no estaba”, contó Nora Choque a ATV.

Posteriormente, la mujer le ofreció el oro a Nora Choque y el hombre que las acompañaba afirmó que se trataba de mineral verdadero. “Me llevaron a un café y ahí la mujer sacó todo el oro”, añadió la víctima.

Acto seguido, Nora Choque fue convencida de comprar el oro, y el desconocido se ofreció a acompañarla al banco. La víctima sacó un total de 7 mil soles de sus ahorros para concretar la compra.

La anciana recibió las falsas ‘pepitas de oro’ y ambos estafadores desaparecieron. “Me hicieron sacar todos mis ahorros, mis familiares me dijeron que por qué he confiado en estos desconocidos”, finalizó Choque.

El caso ha sido denunciado a la Policía Nacional del Perú y se espera que, con apoyo de unas grabaciones donde aparecen ambos sujetos, se puede dar con su captura.

VIDEO RECOMENDADO

Este 31 de mayo se conmemoran 52 años de uno de los terremotos más fuertes que azotó nuestro país. El terremoto de Áncash de 1970, conocido localmente como el terremoto del 70, fue un sismo de magnitud 7.9 que causó entre otras cosas, la sepultura de la ciudad de Santo Domingo y Yungay con sus 20.000 habitantes. En este video recordaremos como se vivió ese terrible suceso.