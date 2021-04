En épocas de pandemia, el número de convocatorias de empleo se ha reducido. Muchas empresas se han visto obligadas a funcionar con menos personal.

Presentarse a un trabajo y demostrar con nuestro Currículum Vitae (CV) que somos la persona idónea para ocupar un puesto, puede parecer una tarea difícil.

No obstante, este documento ha ido evolucionando y adaptándose para responder a las necesidades del mercado laboral.

En la coyuntura actual, tiene que ser una presentación de alto impacto, que no solo hable de nuestra experiencia y formación, sino que nos haga destacar en cualquier proceso de selección.

Sofía Córdova, directora de Educación Continua de la Universidad San Martín de Porres, nos brinda algunos consejos que podemos aplicar para que nuestros resúmenes laborales. Entre ellos:

Debe ser breve y claro

Debe tener el tamaño justo; ni muy corto, para que no falte información básica; ni muy extenso, para que no sea tedioso ni tome mucho tiempo leerlo. Lo ideal es que no exceda las dos páginas.

La redacción y ortografía tienen que ser impecables

La manera cómo escribimos dice mucho de nosotros. Una buena redacción indica que tenemos un buen nivel de atención a los detalles, orden y bagaje cultural.

Siempre se nos puede escapar algún detalle, por eso es recomendable que lo revise una tercera persona antes de enviarlo.

El enfoque debe estar en los logros

El resumen laboral no debe ser una lista empleos y funciones desarrolladas, más bien debe ser un recuento detallado de los logros obtenidos encada experiencia laboral, los resultados positivos y como se cuantifican estas ejecuciones.

Diseño a la medida del empleo

Si cada proceso de selección es distinto, nuestro currículum también tendrá que serlo.

Nuestro CV debe corresponderse a las necesidades del empleador.

Destaquemos las experiencias y atributos que más se adecúen a la plaza y a la organización donde postulamos.

Es una oportunidad para mostrar nuestra marca personal

Debemos tomar en cuenta que todo el tiempo estamos proyectando una marca personal y dejamos una huella en los demás. Procuremos que esta marca personal sea de alto impacto, para que genere una recordación positiva.





TENGA EN CUENTA

-Cada comunicación que envíe a su futuro empleador será evaluada, desde el correo de presentación.

-Se debe brindar información adicional sobre el postulante, con cortesía y buena redacción, tratando de generar recordación y empatía.

-La especialista señala que debemos escoger cuidadosamente a dónde postulamos, cuidando de que sean organizaciones que estén alineadas a nuestros valores, capacidades y objetivos.