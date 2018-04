Isabella Fernández Orellana no se quedó con los brazos cruzados luego de darse cuenta que habían encomillado su nombre en la credencial que le permitía ser participante en la Cumbre de las Américas.

Tan grande fue su indignación que utilizó las redes sociales para manifestar su enojo y alzar su voz de reclamo. Su denuncia fue recogida por el congresista Alberto de Belaunde , quien mandó una carta a Néstor Popolizio —ministro de Relaciones Exteriores— para contarle el caso.

La carta fue expuesta en modo público el pasado jueves 5 de abril, en la cual, el ex legislador de Peruanos Por el Kambio señaló que es una "burla inexcusable" que hayan puesto entre comillas su nombre Isabella.

"Lamentablemente el día de hoy he tomado conocimiento que este compromiso no se ha respetado, pues la credencial entregada a una participante trans no solo llega a consignar su nombre social entre comillas, sino que, además, reseña su nombre legal, ello pese a que se trata de un documento de identificación de uso interno y que como es evidente ya no la identifica", explicaba el legislador en su carta.

Isabella

CORRIGEN EL NOMBRE

Al día siguiente, el canciller Popolizio le respondió al parlamentario sobre el tema.

"Agradezco al canciller por tomar las medidas correctivas en la acreditación de las personas trans en el Foro de Sociedad Civil de la Cumbre de las Américas", escribió el congresista.

En la carta emitida por el ministro, Popolizio consignó que "de forma inmediata se tomaron las medidas correctivas del caso, en coordinación con representantes de grupos LGTBI, participantes en la próxima Cumbre a fin de ajustar el contenido de las credenciales".