Perrita que fue abusada por sujeto continúa en la casa donde fue agredida en Los Olivos

Patricia Hanza, activista que vela por los derechos de los animales, presentó su denuncia contra el sujeto que fue captado mientras cometía el delito de zoofilia contra una perrita que se encontraba en el techo de una casa en Los Olivos.

Sin embargo, la activista señaló que los agentes no realizaron el protocolo correspondiente que se debe hacer cuando hay un caso de maltrato animal. Ellos procedieron a entregarle la perrita a la dueña de la vivienda, cuando no debieron dejarla volver al hogar donde fue violentada.

“El tema es que la comisaría faltó al protocolo porque, cuando nosotros llegamos a la comisaría ayer, a la perrita ya la habían soltado. Pero nunca se le debe devolver a los maltratadores. Le dije al comisario que queremos que nos entreguen a la perrita para hacerla pasar por el médico legista. En ese momento, la dueña se volteó de media cara y me dijo que no va a entregar a su perrita a nadie. Le dije que voy a hacer la denuncia por cómplice de zoofilia y no me volvió a responder. Le extendimos la denuncia”, declaró en Latina.

Hanza indicó que en la misma casa se encuentran otras dos perritas y por ello, solicitó a la dependencia policial del distrito para que el Ministerio del Interior pueda intervenir esa casa y rescatar a los animalitos.

“Estamos viendo un desconocimiento de la Ley 30407. Es la primera vez en mis tres años que llevo rescatando animales que tengo un inconveniente de este tipo con alguna autoridad. Ayer ignoraron por completo el protocolo. Entregaron el animalito a la misma cómplice del maltrato. Eso no se puede permitir”, señaló Evelyn propietaria de un albergue.

“Se ha visto al señor antes trabajando, haciendo trabajos de albañilería. La señora dice que el hombre es una persona cercana a sus familiares", fue lo aclaró la joven que evidenció el deplorable acto a través de un video. Hasta el momento, la mascota continúa bajo el cargo de la dueña de la vivienda.

DETENIDO

La Policía Nacional informó a través de su cuenta de Twitter que el sujeto se encuentra detenido bajo el delito de maltrato animal (agresión sexual) contra la mascota. La detención se realizó luego que se viralizara el video que muestra al hombre cometiendo el deplorable acto.

#PNPInforma📢| Sobre vídeo que viene circulando en las redes sociales, dónde se muestra a un sujeto en la comisión del delito de maltrato animal (agresión sexual) a una mascota. Se comunica que el sujeto se encuentra detenido en la Comisaría de Pro para las diligencias de ley. pic.twitter.com/fRY8Vehl76 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) May 22, 2020

