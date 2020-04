CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 06 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 22 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,2 millones de casos de contagios en 191 países y más de 70 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 2561 casos positivos de 20 414 pruebas realizadas y 92 fallecidos en el Perú.

► AQUÍ puedes tramitar el retiro de hasta S/ 2,000 de tu AFP solo con tu DNI

La distancia social no va en contra de las muestras de afecto, aseguró Yuri Cutipé, médico psiquiatra a cargo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa). Para él, sí se puede estar mantener un vínculo afectivo muy sólido a pesar del distanciamiento, tal y como ocurre con la personas que viven lejos de sus familias o parejas. Esto debe aplicarse dentro de los hogares donde se registran casos positivos de coronavirus, pues ayudará a mantener la calma y la esperanza, sostuvo el especialista.

¿Cómo debería afrontar una familia un diagnóstico positivo de coronavirus entre alguno de sus miembros?

Principalmente con realismo. Esto puede generar mucho miedo por todo lo que se ha visto en otros países a través de la televisión y redes sociales, pero hay que entender que el miedo es una emoción humana nos puede proteger pero también bloquear. Si el miedo que sentimos es demasiado intenso puede hacer que cometamos errores al momento de tomar acciones frente a esa situación de riesgo.

¿Qué pasa cuando el diagnóstico positivo se da en una persona vulnerable, como los abuelos y abuelas?

Cuando se tiene la confirmación de positivo para COVID-19 en adultos mayores el miedo suele ser mucho mayor porque ya se sabe que se trata de un paciente vulnerable. En este caso, las personas necesitan mucho apoyo emocional, sin dejar de conservar la distancia física. El paciente debe estar aislado durante 14 días en un espacio de la casa, pero no quiere decir que deba estar solo. Los allegados deben estar siempre muy atentos a sus necesidades. Se le pueden dejar mensajes de aliento por debajo de la puerta o en las bandejas de comida, tener llamadas o videollamadas. Sentir el apoyo de la familia es fundamental.

¿Qué puede hacer el resto de familiares que no porta el virus para mantener la calma?

Cuando hay un paciente positivo en casa lo primero es establecer roles. La organización hará que uno sienta que hay un esquema de trabajo para proteger a cada uno. Tener números de emergencia apuntados a la mano sirve. No solo teléfonos de instituciones sino de familiares y vecinos que podrían ayudar en caso de que sea necesario. Saber que tenemos a alguien fuera ayuda mucho a aliviar la angustia. El sufrimiento y estrés va ser menor si la familia se mantiene unida.

En los hogares donde hay niños pequeños, ¿cómo se debe manejar toda esta información?

Así como con los ancianos, también hay un reto con los niños. Ellos son quienes sufren un miedo mucho más intenso, porque su capacidad de análisis y comprensión es diferente a la de un adulto. Las noticias de la televisión, los comentarios que escuchan de otros miembros de la familia, entre otras cosas, pueden hacerlos pensar que hay un riesgo fuerte. Hay que hablarles y decirles cuáles son las recomendaciones, hacer el lavado de manos y desinfección de la casa juntos, como jugando.

¿Cuál sería la forma correcta de explicarles la situación? Ellos se pueden sentir inquietos por no ir al colegio, no ver a sus amigos, no poder salir a jugar fuera o incluso por no ir a pasear.

Cuando se transmite una noticia a los niños sobre estos temas no hay que hacerlo con apuro. Hay que darnos un tiempo para hablar con el niño o niña en un espacio apropiado. Debemos preguntarle y escuchar sus preocupaciones e inquietudes. Hay que trasmitir mucha calma, si los pequeños nos ven tristes o preocupados ellos van a copiar estas manifestaciones de conducta. En cambio, si les mandamos mensajes positivos van a entender que pese a las dificultades, con optimismo las adversidades se superan. Los adultos lo sabemos porque ya hemos superado experiencias difíciles antes, ellos no.

“ES UN RETO”

Doctor, ¿qué hacer cuando nuestro familiar se encuentra grave debido al coronavirus? ¿Cómo mantener la calma cuando se sabe que existe un riesgo de mortalidad?

El personal médico debe mantener informada a la familia respecto a la evolución del paciente. Si nuestro familiar está muy grave, hay que apoyarse en los otros miembros de la familia, en los amigos y amigas. Lamentablemente las personas que fallecen por COVID-19 no pueden recibir un velorio común por medidas sanitarias, pero esto no quiere decir que uno no se pueda despedir. Se puede hacer un pequeño velatorio simbólico sin mayor concurrencia. Esto nos va ayudar a procesar el duelo que se dificulta porque los restos no están presentes pero la conexión emocional puede llegar a suplir esta distancia física.

¿Qué mensaje le daría no solo a las familias donde hay casos positivos, sino a toda la población?

Este más que un problema, es un reto y hay que hacer frente con optimismo, compasión y solidaridad. Se que suena muy difícil pero todos estamos atravesando esta pandemia, que a su vez nos da la oportunidad de unir esfuerzos a pesar de la distancia social, porque nos permite reforzar esos lazos afectivos y de responsabilidad colectiva que necesitamos para salir de esto lo más pronto posible. Y por favor, quédense en casa.

DATOS:

El doctor Yuri Cutipé indicó que los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) del Minsa continúan atendiendo casos de estrés, depresión, autismo, ansiedad y otros trastornos mentales vía telefónica de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CSMC en Lima son: La Molina 944-148-555, Ate 768-1973, El Agustino 956-303-799 y 961-725-480, Santa Anita 407-8483, Algunos de los teléfonos de losen Lima son: La Molina 944-148-555, Ate 768-1973, El Agustino 956-303-799 y 961-725-480, Santa Anita 407-8483, Cieneguilla 945-223-738 y 948-658-551.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR: PUBLICAN EN ESPAÑOL EL MANUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19

Coronavirus: Publican en español el "Manual de prevención y control COVID-19" 31/03/2020