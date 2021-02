Respecto a la denuncia de personas que fueron retenidas por serenos de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho sin presencia de policías para ser trasladados a un centro de retención pese a contar con pases laborales, el ministro del Interior, José Elice, calificó de “error” lo ocurrido el último lunes, al explicar que la potestad de detener a los ciudadanos es una labor exclusiva de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Eso ha sido un error. Los gobiernos locales en todo el país están trabajando de manera colaborativa con la Policía Nacional. Debe quedar claro que solo la Policía Nacional puede llevar a cabo la retención y detención de personas en esta emergencia de 15 días, y en general, siempre”, refirió en entrevista para para Canal N.

El titular del Mininter señaló que el serenazgo -de cualquier distrito- tiene el trabajo de brindar un apoyo a la acción policial. “Lo que ha ocurrido en San Juan de Lurigancho es un error. El serenazgo no puede retener a las personas sin presencia de la Policía. Además, la Policía tienen un protocolo. Si la Policía hubiera realizado esta intervención [en SJL] esas persona que estaban transitando y tenían su pase regresaban a su casa y no iban a ser llevados un centro de retención”, agregó.

El noticiero América Noticias informó que el último lunes 1 pasadas las 6 de la tarde cuando ya no se permiten las salidas peatonales, salvo excepciones, un grupo de ciudadanos denunció que el personal de Serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho los intervinieron pese a que presentaron su respectivo pase laboral, para luego llevarlos a un centro de retención temporal Santa Fe de Totoritas.

De acuerdo al matinal, los denunciantes contaban con sus documentos en regla para poder transitar en medio de la cuarentena, y cuestionaron que hayan sido retenidos sin la presencial policial. “Yo lo que quiero saber si el personal laboral es un chiste o no, se supone que yo he estado caminando, dirigiéndome a mi casa porque salgo a las 7 de la noche de mi trabajo, ni me dejan enseñar el pase, pero me dicen sube a la unidad y te agarran como un animal”, contó uno de los afectos.

Vale recordar que en los centros de retención se realizará un proceso de triaje y aplicación pruebas de descarte entre quienes sean detenidos en los mencionados centros de retención. El tiempo máximo de permanencia será de cuatro horas. La liberación de las personas será durante el horario de circulación, es decir entre seis de la mañana y seis de la tarde.

Serenos de San Juan de Lurigancho intervienen a ciudadanos a pesar de contar con pase laboral

Papeletas y retenciones

Elice informó que, hasta la mañana de hoy, la Policía ha intervenido a 8.217 personas, impuesto 3.940 papeletas a personas y que están funcionado 390 centros de retención temporal a escala nacional, donde han sido trasladadas 837 personas.

“Como se puede ver, no todas las sancionadas fueron trasladadas a los centros de retención porque estaban plenamente identificadas, pero quizá no tenían pase laboral o quizá cometieron algunas de las infracciones a las reglas sanitarias que estas previstas para ser sancionadas con multas”, remarcó.

