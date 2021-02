El viceministro de Transportes, Paúl Caiguaray Pérez, informó que está coordinando con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que la presencia de agentes y militares se mantenga en los paraderos de transporte urbano que reportan mayores aglomeraciones, como es el caso de Puente Nuevo, en El Agustino.

Durante las primeras horas de la mañana se registraron aglomeraciones en este lugar, pero cerca de las 8:00 a.m. el flujo de personas fue disminuyendo. Los fiscalizadores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) trataban de ordenar a los pasajeros al momento de su ingreso a los buses y constatar que porten el escudo facial como mascarilla.

“Acabamos de coordinar con el teniente de la Policía y FF.AA. para el apoyo de ellos [agentes policiales y militares] que tendría que ser hasta el 14. Este [Puente Nuevo] es uno de los cien puntos álgidos. Todos los fiscalizadores están distribuidos en los 100 puntos , 830 de la ATU y 300 de las municipalidades”, indicó el funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Por su parte, la presidenta de la ATU, María Jara, invocó a los ciudadanos a respetar las restricciones y recomendó que de no ser necesario no llegar a abordar buses de transporte público en horarios de “hora punta” para evitar aglomeraciones y que no se cumplan con el distanciamiento social a fin de prevenir posibles contagios de COVID-19.

También comentó que hoy se colocaron rejas en el paradero de Puente Nuevo para poder ordenar el ingreso de personas a las unidades vehiculares.

“En el Metropolitano se reporta gran afluencia de personas en la estación Naranjal. En el Metro de Lima es la estación La Cultura, mientras en el transporte público tenemos Evitamiento [Puente Nuevo], Caquetá, Puente Benavides. Pedirles a las personas que procuren no salir y si es necesario no hacerlo en hora punta”, señaló.

Cuarentena: Puente Nuevo

Esta mañana, el general Juan Olivera, director de tránsito de la Policía Nacional de Tránsito, advirtió una alta circulación vehicular se viene registrando en la capital, pese a las restricciones vigentes por la cuarentena que rige en Lima y el Callao.

