Los médicos especialistas que le hacen frente al COVID-19 tienen como reto proporcionar un diagnóstico en los pacientes de manera precoz y poder aislarlos para prevenir los contagios o un mejor control de la enfermedad. Perú es el país que tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de los 10 países mas afectado por el virus, según la Universidad Johns Hopkins.

Distintas herramientas sirven para un mejor tratamiento e identificación de las afecciones del COVID-19 en los pulmones con mayor precisión; tales como la tomografía toráxica, rayos X o radiografía. La ecografía pulmonar, como herramienta, ha tomado importancia en la medida que logra identificar la presencia de algún derrame líquido, hemorragia o edema en la pleura, esa capa membrana que cubre los pulmones y la pared del tórax.

“El principal aporte de la Ecografía Pulmonar es detectar un líquido en la cavidad pleural que son alteraciones que se encuentran entre las dos capas de la pleura que recubren el pulmón. El detector del ecógrafo colocado sobre la pared torácica del paciente nos avisa que hay una señal anormal que está afectando el tejido pulmonar. Esta herramienta ayuda a ver presencia de alteraciones que cubren el pulmón junto con la pleura. Es una prueba de detección muy ventajosa y segura, no contiene radiación”, comenta Jorge Guerrero, destacado médico radiólogo y pastpresidente de la Sociedad Peruana de Radiología.

Este instrumento complementario ha adquirido estos últimos meses una gran importancia como seguimiento de enfermedades respiratorias como neumonía o hemorragia pulmonar, entre otras; que se podría presentar por un consolidado pulmonar.

El rol del Ultrasonido Pulmonar (UP) en el diagnóstico de la neumonía por SARS-CoV-2, ha sido abordado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (2020), en el que afirma que es recomendable su uso en los pacientes con sospecha y diagnóstico de COVID-19 que son atendidos en un establecimiento que no cuente con la Tomografía de Tórax (TC), o en aquellos que cuenten con tomografía de tórax para el seguimiento clínico y como criterio adicional para definir el alta hospitalaria. El UP o ecografía pulmonar es un procedimiento diagnóstico seguro en gestantes y las imágenes ecográficas pueden ser fácilmente usadas en telemedicina.

Ayuda a pacientes de mayor riesgo

Para una atención de forma remota y proteger a los pacientes que corren mayor riesgo, la Telecografía Pulmonar surge como respuesta gracias a la telemedicina. Funciona en zonas inaccesibles y permite la toma de imágenes de forma remota, de manera que al ser transmitidas por red o internet, el doctor pueda acceder a ellas de forma remota y brindar un diagnóstico oportuno o derivas según la urgencia a un establecimiento de salud de otra complejidad. Este proceso se viene aplicando ya en el Perú, por empresas como Medical Innovation & Technology, encuentran una aplicación útil en el análisis toráxico, aplicando a ciertos casos de pacientes afectados por COVID-19.

