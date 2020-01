Nuevas revelaciones en torno al crimen en Risso. La novia venezolana de Isaac Hilario, Kaire Velasco, afirmó que desconoce a las mujeres que acompañaban a su pareja cuando fue asesinado a balazos al interior del McDonald’s de Lince.

Según la extranjera, poco antes de su homicidio, Hilario le dijo que se encontraba en el aeropuerto rumbo a Estados Unidos. “Dijo que me amaba y se fue (de la casa). Luego me contó que estaba en el aeropuerto, que le estaban revisando la maleta”, señaló la mujer en América Noticias.

“Estoy dispuesta a lo que sea... yo quiero que investiguen y que aclaren lo que pasó. No pueden señalar a alguien que no están seguros. ¿No entiendo por qué me culpan a mí? Dicen que era la que estaba sentada allí y no era yo... o quisiera yo haber sido la que está sentada allí, con él”, indicó Velasco.

La PNP continúa con las investigación y una de las mujeres del videoclip fue citada a la Dirincri para dar su declaración.

“Teníamos planeado vivir en Colombia, iba a empezar a estudiar, me iba a montar un negocio, íbamos a tener un hijo”, agregó Velasco.

HIPÓTESIS DEL ASESINATO

La PNP no descartó que la víctima estuviese involucrado en tráfico de drogas en Estados Unidos.

De acuerdo a El Comercio, Isaac Hilario estaría vinculado al proxenetismo. Durante el 2019 vino a Lima seis veces. “Él se contactaba con mujeres para que trabajen como meretrices en algunos puntos de Lima”, indicó un agente a cargo del caso.

CRIMEN EN RISSO