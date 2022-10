El peruano Jorge Alfredo Minaya Garay (46) confesó que asesinó a su pareja Karla Xiomara Zelaya Godoy, de nacionalidad hondureña-española. Ambos habían llegado a Perú desde Londres para conocer la ciudadela inca de Machu Picchu, en Cusco.

Fue Erick Zelaya, hermano de la víctima, quien consiguió que Alfredo Minaya le revelara donde había enterrado el cuerpo de su hermana. En un audio difundido por Buenos Días Perú se puede oír la conversación entre ambos hombres.

Hermano de Karla: “Nomás dime dónde está para encontrar su cuerpo por favor. Dime dónde está”, le pide.

Jorge Alfredo: “Yo he llamado a la Policía ahora y le he dicho que lo he puesto en tal sitio, en un lugar ahí donde vive mi abuela. Ahí mi abuela vive en un terreno, ahí lo puse. Me siento terrible. Estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No sé, no sé qué ha pasado. No tengo cara para ver a nadie”, le responde.

Hallan cuerpo de española asesinada por su pareja peruana en Carabayllo. Foto: César Grados/GEC

Luego de entablar dicha comunicación, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se trasladaron hasta una precaria casa ubicada en la asociación Villa Nazareth, situada en la zona de Lomas de Carabayllo, en el distrito de Carabayllo, donde hallaron el cuerpo sin vida de la turista.

El noticiero 24 Horas detalló que los restos de la víctima se encontraban dentro de una bolsa de color azul.

Tenía semanas desparecida

Karla Xiomara Zelaya Godoy se encontraba desaparecida desde fines de setiembre. Ella viajó de Londres a Perú junto a Jorge Minaya Garay para conocer Machu Picchu. Sin embargo, su hermano Erick Zelaya denunció que perdió todo contacto con ella a los pocos días que ella debía regresar a Inglaterra.

El pasado 1 de octubre, Minaya Garay viajó a Chile, donde compró un boleto a Londres. Durante el viaje hizo escala en Brasil y llegó a Europa el 4 de octubre.

