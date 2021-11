Abdul Miranda, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, anunció que actualizarán la información personal de todos los trabajadores de la comuna luego de que la Policía Nacional detuviera - el último lunes-, a Miguel Ángel Silva Ordóñez (45). Este sujeto, quien se desempeñaba como empleado de correspondencia del citado municipio, está involucrado junto a otros dos hombres en el secuestro, asalto y asesinato de la cambista Rosario Suárez Lizana, cuyo cuerpo fue hallado el último domingo en la avenida Industrial de Lurín.

En declaraciones a América Noticias, el funcionario señaló que esta acción es una de las primeras medidas tomadas por el alcalde de Miraflores, Luis Molina. Asimismo, afirmó que desde un primero momento, la comuna ha participado en la investigación a cargo de la Policía Nacional. En esa línea, señaló que las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron que las autoridades dieran con el paradero de los involucrados en el crimen y se consolidara las detenciones.

Añadió que Miguel Silva Ordóñez ingresó a trabajar como empleado de correspondencia de la Municipalidad de Miraflores a través de un concurso público, y, fue contratado por la modalidad CAS en abril del 2019. Miranda dijo que el sujeto no reportaba antecedentes policiales como robo o asaltos, pero sí familiares.

“Una de las acciones es que va a actualizarla documentación de todo el personal, no solo de la gerencia de seguridad ciudadana sino de todos los empleados de la Municipalidad de Miraflores para solicitarles sus antecedentes policiales. Si bien este sujeto que trabajaba acá en la gerencia de seguridad ciudadana no tiene antecedentes delictivos, tiene un antecedente del 2013 por un problema familiar, pero no tiene de asaltos o de robos, se va a actualizar nuevamente esta documentación. Porque no puede existir una persona de este nivel”, indicó.

El funcionario municipal insistió en señalar que el sospechoso Silva Ordóñez no era sereno de la comuna, solo encargado de la correspondencia de la gerencia de seguridad ciudadana. “Esta persona laboraba en la Municipalidad de Miraflores, en la gerencia de seguridad ciudadana. Realizaba actividades administrativas sea correspondencia en motocicleta. Sí, se le ve con una casaca verde y amarilla fosforescente es porque pertenece a la gerencia, pero las actividades que este sujeto realizaba eran administrativas de dejar documentos en distintas instituciones”.

“Lamentablemente hay una persona que pertenece a nuestra institución [en este asesinato], lo lamentamos y ya la justicia se encargará que pague este horrendo crimen que ha cometido. Estas responsabilidades son personalísimas. Una situación como un crimen es una responsabilidad personal de este sujeto que tendrá que afrontar ante la justicia con todo el peso de la ley”, añadió.

Sobre el crimen

La Policía Nacional señala que los involucrados son Luis Jorge Cáceres Bardales (46), Nil Michael Casara Gonzales (47) y Miguel Ángel Silva Ordóñez (45).

El general PNP Vicente Tiburcio, jefe de la Dirincri, indicó que Silva Ordóñez fue quien contactó a la cambista Rosario Suárez Lizana para supuestamente realizar la venta de 40 mil dólares en una calle de Miraflores. La víctima tenía amistad con el sujeto desde 2019, por lo que se mostró confiada en concretar la transacción sin ningún tipo de peligro.

Además, señaló que en el vehículo, de placa AZF-353, que recogió a Suárez Lizana se encontraban Silva Ordóñez y Cáceres Bardales, el conductor del automóvil. Los sujetos le indicaron a la cambista que la transacción se iba a realizar en el estacionamiento de un supermercado. Sin embargo, cuadras más allá subió a la parte trasera del vehículo Nil Casara Gonzales para concretar el crimen.

El jefe de la Dirincri detalló que los sujetos le aplicaron a la mujer, mediante una inyección, un somnífero para animales con el objetivo de dormirla, pero ella resistió, por lo que decidieron asfixiarla con violencia.

