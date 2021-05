El último lunes se dieron a conocer varias denuncias ciudadanas respecto al uso de jeringas vacías durante la vacunación contra el COVID-19 de adultos mayores, jornada que se viene desarrollando en todo el país. Hasta la fecha los casos fueron reportados en Lima, y el Ministerio de Salud (Minsa), como ente principal encargado de este proceso, anunció una investigación exhaustiva que permita sancionar a los que sean hallados responsables.

Esta situación ha generado que la Contraloría de la República también anuncie una indagación paralela a la anunciada por el Minsa. Inclusive, esta tarde, el presidente Francisco Sagasti, dijo que el reporte de estos casos es algo sumamente preocupante, un tipo de engaño que no se debe permitir, y “podría ser hasta criminal”, que será severamente castigado de hallarse responsabilidad.

Casos

Ayer, en un video que circuló en redes sociales se ve que una persona espera, en el interior de su vehículo, que un enfermero le coloque en el brazo la vacuna, sin embargo, el acompañante de la mujer se percata que, supuestamente, en la jeringa no había la dosis, por lo cual reclama y el personal de salud regresa a su módulo para recargar la jeringa.

Luego, otro de los casos involucra a la adulta mayor identificada como Margarita Moreno Villavicencio. Ella debía recibir la dosis contra el COVID-19 en el estadio del distrito de Santa Anita. Sus hijos, Miguel y Vanessa Olave declararon a Canal N que ellos se percataron que la jeringa que usó una enfermera, que aún no es identificada, estaba vacía.

“Mientras grababa me di cuenta de que esa jeringa no estaba llena. Luego que le sacan la aguja digo a la enfermera: ‘¿Esa jeringa no tiene la misma dosis que le colocó a mi papá?’. Ahí me dice: ‘discúlpame, sí. No he cargado bien’. Sacó una nueva dosis que dice Pfizer y era con la dosis correspondiente y le vuelve a generar el pinchazo [a mi mamá]”, contó Vanessa Olave, quien acudió con madre y padres, a quienes se les iba a aplicar la dosis de la vacuna.

Familiares de adulta mayor denuncian uso de jeringa de dosis contra el COVID-19 sin contenido

Esta mañana, el Arturo Granados, vocero del Minsa, informó que a la fecha se han identificado tres casos en Lima. Se trata de denuncias reportadas en la Universidad Agraria de La Molina, en el estadio Chancas Santa Anita y en el Campo de Marte en Jesús María.

En esa línea, el funcionario detalló -en conferencia de prensa- que la investigación la lleva a cabo la división de inmunizaciones del sector Salud. No obstante, aclaró que ya han identificado a las personas involucradas y que en todos los casos los ciudadanos sí recibieron su dosis de manera regular gracias a que se advirtió la presunta irregularidad.

Previamente, el Ministerio de Salud había informado en un comunicado que investigarían estas denuncias. Señaló que se están intensificando las medidas de vigilancia y control, ante estos casos y, de encontrarse algún acto indebido, se aplicará las sanciones correspondientes.

Medidas inmediatas

Presentación de informe

El Ministerio de Salud informó que este jueves 13 de mayo se darán a conocer los resultados de la investigación a cargo de la división de inmunizaciones sobre las denuncias ciudadanas sobre la vacunación de adultos mayores con jeringas son contenido.

Obligación de mostrar jeringa con vacuna

El vocero del Ministerio de Salud, Arturo Granados, remarcó a partir de ahora los enfermeros a cargo del proceso de inmunización contra el COVID-19 en todo el país tendrán la obligación de mostrar la jeringa con la vacuna en su interior antes de colocarla en la población.

Advirtió que si el profesional responsable del acto de vacunación no se ciñe a este procedimiento la familia o el paciente podrá reclamar y deberá ser atendido de inmediato.

Minsa presentará este jueves los resultados de investigación por casos de vacunación con jeringas vacías

Contraloría investiga

La Contraloría General de la República informó que viene investigando las denuncias sobre dos situaciones en las que, aparentemente, las jeringas que se iban a usar para aplicar la vacuna contra el COVID-19 a adultos mayores no estaban cargadas con las dosis.

Esta investigación está a cargo de su Subgerencia de Evaluación de Denuncias, y que la indagación permitirá identificar los hechos y determinar responsabilidades.

Responsables serán “severamente castigados”

El presidente Francisco Sagasti se pronunció sobre las denuncias ciudadanas respecto al supuesto uso de jeringas vacías durante el proceso de vacunación contra el COVID-19 de adultos mayores. “Definitivamente esto es algo sumamente preocupante”, dijo.

Al ser consultado respecto a los casos reportados por familiares de algunos vacunados en Lima y las investigaciones a cargo del Minsa, y la Contraloría, el mandatario señaló que de confirmarse la acción del profesional de salud involucrado, sería calificado como un acto “criminal” lo cometido, debido a que se trata de una vacunación a una persona de la tercera edad.

Sagasti aseguró que serán “extremadamente severos” con las personas que no hayan cumplido con el protocolo dentro de la vacunación. “Ya el ministro de Salud ya anunció una investigación exhaustiva y nos aseguraremos de que esto [supuesto uso de jeringas vacías] no vuelva a suceder dando una sanción ejemplar a los responsables”, señaló.

“Esto ha sido una clara violación del protocolo que ha establecido el Minsa con una rigurosidad que hemos visto en todos los lugares. En esas circunstancias, cualquier vacunador que haya incumplido el protocolo y haya tratado de hacer una fechoría como menciona será duramente castigado, empezando por el mismo ministerio, por la Contraloría u otra institución”, sentenció.

Por su parte, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, señaló este martes que el Ministerio de Salud investigue con “celeridad” los casos reportados. “Enfermería es Ética”, escribió en su cuenta de Twitter.

