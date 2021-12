Desde tempranas horas de la mañana de este martes se presentaron largas colas de autos y motocicletas en el ingreso al vacunacar ubicado en la Costa Verde, en el distrito de Magdalena del Mar. Esta situación ocurre luego que el Ministerio de Salud (Minsa) adelantó la aplicación de la dosis de refuerzo para todas las personas que tengan más de tres meses desde que recibieron la segunda dosis.

Imágenes difundidas por el noticiero América Noticias mostró la extensa fila de autos en el punto de inmunización. El referido matinal indicó que en el lugar habrían más de 300 vehículos aproximadamente, cuyos ocupantes esperan la aplicación de la dosis de refuerzo sin la necesidad de salir de su auto.

Algunas personas señalaron que llegaron desde las 5:00 a.m de hoy. “Estoy acá desde temprano. Desde 5:30 a.m. Como nos indicaron que ya nos podíamos venir cumplido los tres meses por eso he venido”, refirió un ciudadano.

En otro momento, otra persona contó que a retornado esta mañana al vacunacar de Magdalena porque ayer cuando acudió, un representante de las brigadas le comentó que ya no habían tercera dosis para aplicar. “He vuelto porque ayer la cola ayer era muy larga. Nos dijeron que no había, ayer”, señaló.

En este punto de vacunación de la Diris de Lima Centro, atiende a cualquier ciudadano peruano o extranjero. La mayoría de personas que acuden a este puntos son procedentes de los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores y alrededores, que se encuentren próximos al circuito de playas de Magdalena.

Según lo informado por el Minsa, la tercera dosis contra el COVID-19 se aplica desde el lunes 20 de diciembre como parte de las medidas tomadas por el sector la confirmación de 12 casos de la variante Ómicron en el Perú. En tal sentido, se dispuso que todos los centros de vacunación a nivel nacional podrán recibir a los ciudadanos que lleguen para aplicarse su tercera dosis de refuerzo.

