SJL sugiere que “grandes locales” cerrados por pandemia se implementen como puntos de vacunación

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, sugirió hoy que los locales de amplio espacio que no funcionan debido a la pandemia del COVID-19 en su distrito, pueden ser puestos a disposición del Ministerio de Salud (Minsa) para ser implementados como centros de vacunación contra el COVID-19.

Al ser consultado por el reportes de aglomeraciones y largas colas en los vacunatorios situados en el parque zonal Huiracocha y Bayóvar, la autoridad edil en diálogo con Canal N, indicó que esta situación no se registra todos los días. No obstante, en atención a la potencial demanda que vienen atendiendo las brigadas con el avance de la jornada de inmunización y grupos etarios, el burgomaestre opinó que los locales asignados deben utilizarse en su totalidad, no por sectores.

“Mi invocación como alcalde de SJL es que el parque Huiracocha debe ser abierto totalmente, no solo en la parte delantera. Nosotros tenemos estadios muy importante en las 18 comunas, yo como alcalde pongo a disposición del Minsa: abrir las puertas de los grandes locales que tenemos ahorita cerrados por la pandemia. Y hemos puesto a nuestro personal de brigadas a disposición, seguiremos apoyando en este importante y eficiente proceso de vacunación articuladamente”, señaló.

El pasado 25 de junio, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Centro habilitó el vacunatorio peatonal más grande de San Juan de Lurigancho, ubicado en el Complejo Deportivo IPD Bayóvar.

El complejo deportivo cuenta con un área de 2500 m2 de extensión y se convierte en el cuarto centro de vacunación, y el más grande, del citado distrito. El espacio recibe a más de 6.500 pacientes, agilizando así el proceso de inmunización.

Desde el miércoles 30 de junio, las personas mayores de 50 años podrán vacunarse contra el COVID-19 en Lima y Callao. Esta etapa de la inmunización comenzará con los ciudadanos de 54 y 55 años, de acuerdo con el cronograma publicado por el Ministerio de Salud (Minsa) en su portal Pongo El Hombro.

La vacunación, que se realizará en Lima Metropolitana y el Callao, se llevará a cabo en tres rangos de edades: el ya mencionado de 54 a 55 años (del 30 de junio al 3 de julio), le seguirá el de 52 a 53 (del 3 al 6 de julio) y, por último, el de 50 a 51 años (del 5 al 7 de julio).

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que el proceso de inmunización para este grupo etario se realizará a través de la modalidad denominada Vacunatón.