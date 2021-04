El presidente Francisco Sagasti anunció hoy que pronto se dará a conocer un nuevo plan de vacunación nacional contra el COVID-19, y se podrá ejecutar una nueva forma de inmunización de la población debido a que se ha reportado incidentes durante las campañas que realizan en el país en el marco de la primera fase que contempla grupos vulnerables y personal que están en la primera línea de lucha contra la pandemia.

“Pronto anunciaremos un nuevo esquema, un nuevo plan de vacunación con una lista y una secuencia de personas a ser vacunadas que va a ser pública, que será publicada en una página web y además de eso vamos a reordenar la forma que se está vacunando para hacerla más eficiente”, remarcó.

El jefe de Estado remarcó que ya se han realizado ajustes al plan de vacunación al citar que durante su gobierno se ha priorizado la inmunización a adultos mayores y bomberos, que no estaban contemplados en el padrón desarrollado por la anterior gestión. Mencionó que esta situación fue provocada no solo porque se tiene un sistema de salud débil sino porque no había un padrón unificado ya que cada instancia como el Ministerio de Salud (Minsa), colegios profesionales, Essalud, entre otras instituciones trabajaban de forma separada.

“Recibimos no solo un sistema de salud débil sino fragmentado. Esto ha creado un sistema de vacunación, un mecanismo, bastante ineficiente y ahora después de seguir el plan que se hizo antes de que llegáramos en el gobierno, estamos en el proceso de replantear la forma en la cual hacemos la vacunación”, indicó Sagasti.

“Todo esto requiere un esquema totalmente diferente al que hemos estado acostumbrados. Para empezar, no teníamos un padrón unificado del personal de salud o Fuerzas Armadas, cada uno tenía su lista. Pero, no solo eso tampoco no había o existe un padrón unificado de profesionales médicos que trabajen en primera línea. Hemos tenido sobre la marcha construir ese padrón y lo estamos afinando, y muy pronto podremos tener un padrón universal en la cual será posible identificar a los grupos y el orden en que serán vacunados”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: ¿A qué hora te tocaría ir a votar según el último dígito de tu DNI?