La segunda ola de COVID-19 sorprendió a los peruanos con la aparición de nuevas cepas que aceleraron los contagios al punto de que, en dos semanas, el Perú alcanzó este año las cifras más altas de la primera ola, dadas en agosto de 2020. Esta realidad ha colapsado el sistema de salud y los recursos en los hospitales, generando un déficit de 30 toneladas diarias de oxígeno para los pacientes graves con coronavirus, alertó la Defensoría del Pueblo.

La adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría, Alicia Abanto, advirtió que pese al incremento de camas UCI y a la llegada de la esperada vacuna, los pacientes graves no cuentan con garantías para sobrevivir debido a la falta de este insumo.

La prueba de ello es que, en la última semana, proveedoras de oxígeno medicinal como Linde Perú, informaron que “el incremento exponencial de la demanda de este producto superó la capacidad de producción de las empresas privadas del sector”.

A través de un comunicado precisaron que tuvieron que aumentar su capacidad de 200 a 220 toneladas por día, bajo una demanda de 250 toneladas para abastecer a más de 300 centros de salud.

Lo mismo sucedió con la empresa Criogas, que desde el viernes cerró sus puertas en su sede del Callao debido al desabastecimiento de oxígeno, en medio de las cientos de personas que –desesperados– acamparon al exterior del local con la esperanza de ser los primeros en llenar los balones de sus familiares que luchan por su vida en las UCI.

Para el exministro de Salud, Oscar Ugarte, una de las soluciones a esta problemática es financiar la construcción de plantas nacionales pues importar oxígeno medicinal tomará al menos tres meses.

“Hay que comprar plantas que se están produciendo en el país, por ejemplo en las universidades Católica (PUCP) y de Ingeniería (UNI) se están construyendo plantas de oxígeno medicinal que pueden servir para las Unidades de Cuidados Intermedios; hay capacidad nacional”, señaló.

Explicó que importar oxígeno –como han planteado el Ministerios de Salud (Minsa) y Essalud– no es la vía más rápida para satisfacer la sobredemanda por el insumo vital por parte de pacientes críticos.

“Es fácil decirlo, pero implementarlo no. No es como traer vacunas en avión, el oxígeno se transporta en barco, la importación no es tan sencilla y los países vecinos también están necesitando. Lo mejor es crear las plantas de oxígeno, que toma de tres a cuatro semanas”, indicó Ugarte.

Dijo que solo una “decisión política” por parte del Ejecutivo permitirá subsanar el déficit observado por la Defensoría. “Se debe decidir y dar recursos económicos a las universidades para la fabricación de las plantas de oxígeno medicinal”, aseveró.

ESTADO DE DESASTRE

En conversación con este diario, el epidemiólogo e investigador de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, Antonio Quispe, hizo un llamado al Gobierno para que se declare en estado de desastre a las regiones que no cuentan con reservas de oxígeno para atender a sus pacientes.

“La demanda nos rebalsa, si se declara en estado de desastre a algunas regiones, se podría utilizar el oxígeno de plantas industriales, previamente procesado. No podemos pedir el apoyo cuando la situación es crítica, se deben tomar acciones”, manifestó.

Recordó que a fines de 2020, antes de que se desatara la segunda ola, la comunidad científica recomendó al Minsa comprar 200 plantas de oxígeno para abastecer la demanda de todo el país. En ese momento, el Gobierno adquirió solo 20 plantas.

SIN RECURSOS. Médicos hacen hasta lo imposible para salvar a pacientes que requieren oxígeno. (Foto:GEC)

“Se priorizó la reactivación económica cuando cada paciente grave requiere entre 5 y 10 m3 de oxígeno al día. Un balón no dura ni medio día, se usan al menos tres, pero esto no se soluciona con recargas, lo que urgen son plantas de oxígeno medicinal”, exhortó.

En tanto, el infectólogo Juan Villena sostuvo que la llegada de las vacunas no resuelve esta problemática.

GOBIERNO OFICIALIZA ACUERDO CON PFIZER

El gobierno peruano oficializó el anunciado acuerdo con el laboratorio Pfizer/ BioNTech por 20 millones de vacunas contra el COVID-19, las mismas que irán llegando de forma progresiva a partir de marzo de este año.

Así lo confirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.

La funcionaria precisó que, la mañana de ayer, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, suscribió el contrato con la farmacéutica y que 250 mil dosis llegarán en marzo y 300 mil en abril.

“Se espera que lleguen 5 millones 750 mil dosis hasta julio de este año, y a partir de ese mes, el número de vacunas se irá incrementando de manera gradual”, sostuvo la canciller.

BUENA NOTICIA. Astete destacó compra de 20 dosis de Pfizer. (Foto: Presidencia Perú)

La negociación por las 20 millones de dosis concluyó el pasado 3 de febrero, luego de varios meses analizando el contrato que inició el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

“Se logró duplicar el número de vacunas. Se pasó de 9 millones 900 mil vacunas a 20 millones. Esta ha sido una negociación compleja que ha involucrado participación de equipos técnicos y jurídicos, salvaguardando los importantes intereses del país. Gracias a la buena voluntad del laboratorio se ha llegado a buen puerto”, expresó.

Asimismo, dijo que ha instruido al embajador de Perú en China, Luis Quesada, para concretar la compra de otras 2 millones de vacunas y destacó que continúan las negociaciones con Johnson & Johnson, Gamaleya y Moderna.

Tan solo la semana pasada el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), otorgó el registro sanitario condicional a la vacuna de Pfizer.

Ello autoriza su importación y uso en territorio peruano en las campañas nacionales de inmunización durante la emergencia sanitaria declarada a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En tanto, según un estudio realizado por la Universidad de Texas (EE.UU.) en 20 personas que ya habían recibido la inmunización, la vacuna de Pfizer es capaz de neutralizar tres variantes del virus SARS-Cov-2 aparecidas en Reino Unido y Sudáfrica.

Sin embargo, el efecto neutralizador “fue ligeramente inferior” frente a una de las últimas cepas surgidas en el país africano, la cual contiene la mutación E484K distinta a la mutación británica N501Y.

ESSALUD Y OXÍGENO

Por otro lado, el Gobierno autorizó a Essalud para que pueda adquirir plantas generadoras de oxígeno medicinal y otros bienes en el mercado internacional de forma excepcional en medio del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

La medida fue publicada ayer a través del Decreto de Urgencia Nº 016-2021, y reiterada en horas de la tarde por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, quien participó de una conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La norma precisa que “las plantas generadoras de oxígeno medicinal son activos estratégicos, cuya adquisición se realiza mediante Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación de emergencia, para cada Unidad Productora”.

TENGA EN CUENTA

“La vacuna no va detener la segunda ola porque es muy agresiva, hay que mantener los cuidados”, dijo el exministro de Salud, Oscar Ugarte.

“Adaptar el oxígeno industrial a oxígeno medicinal es todo un proceso, pero se puede hacer”, refirió el epidemiólogo e investigador Antonio Quispe.

La Defensoría indicó que lo que producen las plantas de oxígeno equivale al 7% de la demanda actual, por lo que instó al Gobierno para que elabore un plan de acción para el oxígeno medicinal.

Empresas agremiadas a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, han donado a favor de los hospitales del país 23 plantas de oxígeno, 3,732 balones y más de 4 millones de litros de oxígeno.

Respira Perú envió a Piura una planta productora de oxígeno medicinal de 20 m3 con 93% de pureza.

Mañana el AMPE implementará dos plantas de oxígeno móviles y repotenciará la planta de La Molina.

