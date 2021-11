El ministro de Salud, Hernando Cevallos , anunció que la vacunación contra el coronavirus (COVID-19) a los niños de 5 a 11 años podría iniciarse en enero del 2022, con el objetivo de impulsar el retorno de las clases escolares presenciales.

En su participación en el Pleno del Congreso, durante el debate por el voto de confianza para el gabinete que encabeza Mirtha Vásquez, Cevallos señaló que ya hay negociaciones con el laboratorio Pfizer para la provisión de las dosis para los niños de 5 a 11 años, las cuales son distintas a las vacunas que se aplican a las personas de 12 años a más.

“Con respecto a la vacunación de los niños de 5 años a 11 años, que es un tema muy sensible, todavía no tenemos el protocolo, no está autorizado en el país, además la vacuna que se está utilizando, que es la vacuna Pfizer, es distinta a la vacuna que se viene usando en el país”, expresó el ministro de Salud.

“Tenemos conversaciones intensas con Pfizer para la adquisición de esta vacuna, está el compromiso y pensamos que alrededor del mes de enero podríamos estar vacunando a este sector de niños más pequeños con la idea de fortalecer el hecho del retorno pronto a las clases presenciales”, agregó.

“Esto es un objetivo muy importante porque sabemos lo que significa para los niños y para los padres volver a resocializar a los niños en los colectivos escolares, esto es una meta que lo estamos planteando, por supuesto que esto se va a coordinar con el Ministerio de Educación”, finalizó.

