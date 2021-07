Debido a que no alcanzaron ser inoculados contra el COVID-19 este jueves, varias personas han decidido acampar en los exteriores del vacunatorio ubicado en el Complejo Deportivo IPD, de San Juan de Miraflores , a fin de ser los primeros en recibir la dosis contra el coronavirus mañana, viernes 2 de julio.

De acuerdo con Latina, se trataría del grupo de personas mayores de 50 años, cuyo proceso de vacunación se inició el último miércoles. Ellos indicaron que llegaron a las 6 a.m. para ser inmunizados, sin embargo, debido a la gran afluencia de personas, no alcanzaron ser inoculados en el horario de 7 a.m. a 4 p.m.

“Estoy desde las 6 a.m. de hoy. Cuando he llegado la cola estaba entre Billinghurst y la Av. San Juan. Ya faltando tres personas cerraron (el vacunatorio) a 10 minutos para las 4 p.m. Yo he perdido prácticamente un día de trabajo, no puedo perder nuevamente otro. Creo que hay bastante cola porque han juntado a personas de la segunda dosis, de 58 años, de 53 años”, comentó Pilar.

“Yo estoy sola. A mi me ha traído mi sobrina la carpa y cafecito para tomar toda la noche”, añadió.

Otra persona comentó al citado medio que tomó la decisión de quedarse a acampar toda la madrugada fuera del vacunatorio debido a que entre la 1 a.m. y 2 a.m. más ciudadanos llegan a hacer su cola para ser inmunizados.

“Estamos desde las 6 de la mañana y venimos dando la vuelta de una inmensa cola. Faltando un cuarto para las 4 de la tarde dijeron que ya no atendían. Por ello, nos quedaremos hasta el día de mañana. Ha habido bastante gente (hoy), de aquí van a madrugar y venir a la 1 a.m., 2 a.m.”, señaló.

Recordemos que el horario de atención en los vacunatorios distribuidos en Lima y Callao es de 7 a.m. a 4 p.m. Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) insta a los ciudadanos que se acerquen a sus locales de inmunización el día y hora que les corresponda a fin de evitar largas colas.

