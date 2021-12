El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que las personas no vacunadas contra el COVID-19 tienen 10 veces más posibilidades de estar hospitalizadas en caso se contagien y 21 veces más posibilidades de fallecer, en comparación a una persona que sí está inmunizada.

“Quiero dar una cifra para que todos seamos conscientes de lo que enfrentamos. La persona que no está vacunada tiene 10 veces más posibilidades si se contagia de terminar hospitalizado. Además, la persona que no está vacunada tiene 21 veces más posibilidades de fallecer en comparación con una persona que sí está vacunada”, mencionó durante la supervisión de la jornada de vacunación en el Campo de Marte, en Jesús María.

“Esto no es un comentario, son diferencias sustentadas en evidencia científica, y es que estar vacunado te protege en primer lugar”, agregó el funcionario. En segundo lugar, aclaró que estar vacunado no significa que no te puedes contagiar del COVID-19. Cevallos añadió que haber recibido una segunda dosis nos protege hasta en un 35% contra la variante Ómicron.

En esa línea, explicó, por ejemplo, que estar vacunado con una tercera dosis de Pfizer brinda una protección de hasta 75% frente a la variante Ómicron, mientras que la vacuna de AstraZeneca protege 70%.

“Esto es en estudios preliminares de anticuerpos neutralizantes. Pero que nos indica que, a pesar de estar vacunados incluso con una tercera dosis, existe la posibilidad de contagio y desarrollo de la enfermedad”, enfatizó.

Por ello, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) instó a las personas a continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar el incremento de contagios, como el distanciamiento social, usar doble mascarilla o una KN95 y evitar las aglomeraciones y ambientes no ventilados.

Un último reporte del Minsa informó que un total de 202,308 personas fallecieron a causa del COVID-19. Además, detalló que se incrementó en 1510 los contagios (1091 en las últimas 24 horas), por lo que el número total de personas infectadas llega a 2′267,715.

