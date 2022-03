El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa) informó el último lunes que el Perú ya está en la etapa de transición de la pandemia del coronavirus (COVID-19) a endemia. Pero, ¿qué es una endemia y qué significa este cambio?

¿QUÉ ES UNA ENDEMIA?

Al respecto, Lely Solari, infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), explicó que una endemia es un estado por medio del cual una población tiene circulando un microorganismo que contribuye a enfermedad, pero de una manera predecible.

“Incluso, hay un concepto que se llama canal endémico, que es un rango esperable de casos que ocurran cada año. Puede haber variaciones estacionales y brotes dentro de una endemia, pero digamos que es un comportamiento de un ejercicio mucho más predecible. Por ejemplo, nosotros tenemos varias endemias (a nivel mundial) como la del VIH, la de tuberculosis. Específicamente en el Perú, tenemos la endemia del dengue, malaria y otros”, detalló la especialista en diálogo a este medio.

Además, añadió que las endemias son infecciones que “están varios años circulando entre nosotros y hay un número esperable de casos que puedan ocurrir cada año en base, a obviamente, los reportes de años anteriores”.

“Entonces es una situación -entre comillas- de equilibrio, es totalmente distinto a la pandemia donde es un aumento inesperado”, puntualizó.

¿QUÉ ES UNA PANDEMIA?

Por otro lado, Solari detalló que una pandemia se caracteriza por un aumento importante del número de casos de una infección. “Digamos que ese aumento es inesperado, pero lo más importante de la pandemia es que afecta a los cinco continentes de manera significativa. De eso se trata la pandemia, de un aumento de los casos de una infección a nivel de todo el globo terráqueo que aporta una carga de la enfermedad significativa”.

¿ESTAMOS EN UNA ENDEMIA DEL COVID-19?

Consultada respecto a sí ya nos encontramos en la etapa de transición de la pandemia del COVID-19 a una endemia, la infectóloga del INS sostuvo que “sí es posible”.

“Yo creo que sí se puede decir que es posible que estemos entrando a la transición hacia la endemia. Hay varias cosas que sabemos del COVID-19 a estas alturas, y hay varias cosas que todavía son inciertas”, precisó.

No obstante, indicó que ello no significa que “ya pasó el peligro y que podemos volver a como estábamos antes” de la pandemia del COVID-19. “Estamos en una mejor posición para reabrir las aulas, la economía, un montón de actividades que no estaban abiertas y prepararnos de una mejor manera, algo que no habíamos hecho antes, para los retos que vienen, para la incertidumbre que todavía implica no saber cómo va a ser esta fase endémica”.

¿QUÉ DIJO EL CDC SOBRE LA ENDEMIA EN PERÚ?

El director ejecutivo de vigilancia en Salud Pública del CDC, César Munayco, señaló que este año y el siguiente serán decisivos para ver qué ocurre con respecto a la pandemia del coronavirus. “Ya hemos tenido una tercera ola con un virus que genera muchos casos, pero pocos fallecidos y casos severos, si esto continua así, y sigue disminuyendo el nivel de casos, lo más probable es que en los próximos años, yo pienso que este año, el siguiente año ya debemos entrar a la fase endémica”.

Además, comentó que existen varias formas para acelerar la fase endémica como seguir con la vacunación contra el coronavirus. “En nuestro país felizmente tenemos buenas coberturas de la segunda dosis, pero todavía estamos con tercera dosis que tenemos que llegar a un 70%, todavía no alcanzamos esta cifra”.

“El otro punto importante es que a nivel mundial también tiene que alcanzarse ese nivel. A nivel mundial estamos en un 56% de cobertura completa, dos dosis. Todavía hay países como África y Asia que no tienen muy buenas coberturas, tenemos que avanzar como planeta en las coberturas de vacunación”, añadió.

