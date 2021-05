Ante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, que se desarrollará el 6 de junio, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que solo se suspenderán con anticipación las inmunizaciones en aquellos centros de vacunación contra el COVID-19 que son usados a la vez como locales de votación.

En diálogo con la prensa, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, detalló que los vacunatorios que no son locales de votación el proceso de inoculación continuará el viernes 4 de junio, sábado 5 de junio y domingo 7 de junio, y solo se suspenderá el domingo 6 de junio.

En ese sentido, remarcó que los centros de vacunación que se convertirán en locales de votación las inmunizaciones se suspenderán desde el viernes 4 hasta el lunes 7 de junio. Aseguró que esas fechas se recuperarán con jornadas programadas para los jueves, que eran días en los que se desinfectaban los establecimientos, y con ampliación de más horas cada día.

Debido a la segunda vuelta electoral, el proceso de vacunación contra la COVID-19 se suspenderá el domingo 6 de junio, informó el ministro Óscar Ugarte. La atención será normal los días 4, 5 y 7 de junio salvo en los locales de votación seleccionados por la @ONPE_oficial. pic.twitter.com/uxDzW2bWdR — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 27, 2021

“La elección que estaba programada para el domingo 6 (de junio), obviamente es un proceso que va a interferir, pero nosotros tenemos la mitad de centros de vacunación que son a la vez centros de vacunación, en esos casos vamos a suspender la atención a partir del día viernes 4, sábado 5, domingo 6, lunes 7, que es cuando ya recibimos nuevamente los locales, pero eso solo en aquellos donde el centro de vacunación es a la vez centro de votación”, expresó.

“La otra mitad que tenemos que no son centros de votación ahí no se tiene por qué paralizar y ahí se va a continuar normal, salvo el domingo, porque el domingo sí no podemos interferir con la votación”, agregó.

“Vamos a planificar la programación de esos días, de tal manera que eso que aparentemente se pierde en algunos días lo recuperamos programando con anticipación y desarrollando en los otros días. Por ejemplo, no vacunábamos los jueves, pero ahora vamos vacunar los jueves y recuperamos; si vacunábamos hasta las 4 de la tarde, ahora podemos ampliar un par de horas adicionales”, detalló.

VIDEO RECOMENDADO

Bermejo llevó a Castillo al Vraem para que se comprometa a legalizar la hoja de coca