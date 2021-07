El presidente Francisco Sagasti rechazó los cuestionamientos hacia la efectividad de las vacunas que se aplican en el país en medio del proceso de inmunización que busca reducir la cifra de fallecidos por la pandemia por el COVID-19.

En diálogo con Radio Santa Rosa, el jefe de Estado subrayó que las declaraciones de estas personas, entre ellas figuras políticas, son “irresponsables”. Además, calificó de “crimen” estas acciones ya que, según señaló, solo buscan generar desconfianza en la población.

“El tema de la vacuna lo que realmente ha sucedido es que personas absolutamente irresponsables han echado barro sobre una vacuna o sobre la otra, y han creado desconfianza en la ciudadanía. Eso es realmente un crimen, no hay que aceptar eso. Todas las vacunas que tenemos han pasado por todos los filtros”, refirió.

El presidente Francisco Sagasti reprocha a “personas absolutamente irresponsables” que “han echado barro sobre una vacuna”.

Al ser consultado sobre la cifra de ausentismo que se mantiene en el país de personas que pertenecen a grupos etarios que ya pueden ser vacunadas, pero no acuden a recibir su primera dosis, reiteró que una sola inoculación no garantiza una defensa adecuada ya que las vacunas recibidas en el país fueron diseñadas para ser aplicadas bajo un esquema de dos dosis.

Remarcó que la dosis de cualquier laboratorio tiene efectividad, pero no en su totalidad. Sagasti aclaró también que el sistema inmunológico de cada persona reacciona diferente frente a la vacuna contra el COVID-19 y la enfermedad. “Veo que dicen ‘denme esta vacuna y no la otra’ cuando son iguales y compatibles. Lo importante es que todos tengan sus dos dosis de vacuna. Eso es lo que da la protección, no al 100% porque eso no existe”, acotó.

“Siempre habrá un caso aislado que depende fundamentalmente de la constitución de la persona y de cómo está su sistema inmunológico. Recordemos eso, cada uno de nosotros es diferente y nuestro sistema inmunológico no es igualito para todos y no reacciona de la misma manera, ante la enfermedad, ante el virus y la vacuna”, agregó.

Cuestionamientos a vacuna Sinopharm

El ministro de Salud, Óscar Ugarte y la Embajada de China en el Perú rechazaron en días previos los cuestionamientos a la efectividad de la vacuna de Sinopharm contra el COVID-19.

Ambos pronunciamientos se dieron luego que el excandidato presidencial Rafael López Aliaga declarara en un evento junto a congresistas electos de Renovación Popular que “la vacuna china no funciona y ha matado a muchos médicos”.

Llegada de vacunas

El último miércoles 14 de julio, el mandatario anunció que el Gobierno de Transición y Emergencia aseguró 78.7 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus hasta enero del próximo año. De esta manera, informó que con ello se garantizará la vacunación de todos los peruanos mayores de 12 años hasta fines del 2021.

Hasta el momento, Perú ha recibido vacunas de Sinopharm, Pfizer y del mecanismo Covax Facility (de AstraZeneca y Pfizer). Todas estas deben aplicarse en dos dosis para inmunizar a una persona contra el COVID-19.

