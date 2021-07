El Ministerio de Salud ( Minsa ) informó este fin de semana, sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto, los centros de vacunación Lima Metropolitana y Callao continuarán inoculando a las personas de 47 años a más que requieran la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

A través de Twitter, el sector Salud indicó que esta jornada para este grupo etario se realizará estos dos días. Especificó que las personas deben respetar la hora y local de vacunación en el que fueron programados.

También recordó que la atención a todas las personas programadas según la plataforma Pongo El Hombro del Minsa, se realizará con el DNI del paciente y su carné de vacunación.

De acuerdo con el Minsa, la segunda dosis se debe aplicar a los 21 días de recibida la primera dosis de la vacuna y que ambas deben ser del mismo laboratorio.

🔴 ATENCIÓN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO | Continúa la vacunación contra la #COVID19 para personas de 47 años a más que deban recibir su segunda dosis. #PongoElHombro 🇵🇪



📍 Conoce los centros de vacunación aquí: https://t.co/MzgK3IaisH pic.twitter.com/fvv3LiCfdH — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 31, 2021

En el documento (AQUÍ) encontrarás los centros de atención peatonal y centros de vacunación vacunacar. Revisar la citada información debido a que existen diversos horarios de 7:00 a.m. - 7:00 p.m. y de 7:00 a.m.- 4:00 p.m., para los puntos ubicados en Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y Lima Este. En tanto, para el Callao el horario es de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Este sábado 31 de julio, el Minsa informó esta mañana que se superaron los 5 millones de peruanos que han completado su vacunación contra el COVID-19 con las dos dosis. “La vacuna es vida”, publicó en un tuit al recordar que los ciudadanos deben acudir por tu segunda dosis al mismo centro de inmunización donde se aplicó la primera.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Gobierno firmó el acuerdo de suministro de vacunas Sputnik V una subsidiaria del Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF), que representa al laboratorio Gamaleya. Esta nueva compra se suma a los 50 millones de dosis ya adquiridas que está dejando el Gobierno a la administración de Pedro Castillo.