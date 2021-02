Una parte del primer millón de vacunas de Sinopharm que debía llegar al Perú el 14 de febrero arribará antes de lo previsto. Así lo anunció el presidente de la República, Francisco Sagasti, quien agregó que se trata de 300 mil dosis que salieron ayer desde Pekín, en China, con destino a la ciudad de Lima, previa escala en París.

“Se ha logrado concretar el embarque de un primer lote de 300 mil dosis que llegará el domingo en la noche a Lima. El resto está programado para salir de China el día 13”, indicó la tarde de ayer el jefe de Estado desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), ubicado en el Ministerio de Defensa, en Jesús María.

Una vez que lleguen las dosis, serán trasladadas al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) para verificar que “todo esté en orden” y proceder con el inicio de la inmunización.

PEDIDO DE LOS MÉDICOS

En tanto, la tarde del último jueves, el Pleno del Congreso aprobó con 117 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones la reforma constitucional que habilita a los médicos especialistas a trabajar en simultáneo en entidades públicas como el Ministerio de Salud (Minsa) y Essalud durante el estado de emergencia.

Se trata de un cambio en el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, el cual establecía la prohibición de recibir más de un sueldo del Estado.

El presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, dijo que esta medida responde al déficit de médicos en la primera línea de atención.

Al respecto, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, saludó esta medida y precisó que los médicos pueden hacer turno de cuatro horas en cada entidad estatal.

“Hay una ley que regula los horarios de trabajo, los médicos hacemos 12 horas de guardia y en días regulares unas 6 horas, de las cuales 4 son líquidas en atenciones; entonces podríamos hacer 4 en Essalud y 4 en el Minsa”, dijo a Perú21.

Agregó que ahora esperan que el presidente Sagasti “no observe la ley y más bien la firme lo antes posible”.

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE FRANCISCO SAGASTI

Francisco Sagasti: “Intentaremos cumplir con miembros de mesa”

Tras anunciar el embarque de la primera parte del millón de vacunas de Sinopharm que estarán en el Perú este mes, el presidente Francisco Sagasti nos recibió en la sede del Ministerio de Defensa para explicar la situación del proceso de inmunización contra el COVID-19.

El 2 de febrero se reunió con el Grupo Multisectorial que apoya el proceso de vacunación. Al día siguiente se filtró un audio de esa reunión. ¿Se sabe quién fue el responsable?

Esa fue una reunión virtual en la cual había no más de seis funcionarios y alrededor de 15 personas trabajando y participando de manera virtual. Es prácticamente imposible saber cuál de esas personas grabó de manera indebida, sin autorización, y filtró un audio que no era apropiado dadas las circunstancias.

¿Por qué el millón de dosis de Sinopharm llegará en vuelos separados?

Son procedimientos internos, en gran medida debido a la agenda del Gobierno de China. El 11 de febrero empiezan las festividades del Año Lunar, el nuevo año de China, que dura entre el 11 y 17 de febrero y es un periodo en que el país se paraliza. Suponemos que esa circunstancia ha hecho necesario partir el envío en dos, lo que nos beneficia porque cierto número de vacunas llegará antes.

Expectativa. Mandatario espera cronograma de Sinopharm. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

El jueves se modificó el Plan Nacional de Vacunación para incluir a los trabajadores de salud independientes en la primera fase. ¿Qué va a pasar con los miembros de mesa que tienen que estar en los locales de votación el 11 de abril?

Estamos haciendo lo posible para cumplir con ellos. No tenemos el cronograma exacto de cómo va a llegar el resto de vacunas pero es una de las cosas que estamos tomando en consideración definitivamente. Venimos conversando con la ONPE y esperamos contar con suficientes vacunas como para poder lograrlo.

¿Cree usted que se pueda vacunar a los miembros de mesa antes del 11 de abril?

No estoy seguro, no podría decirle porque va a depender de qué día lleguen (las vacunas). Probablemente un buen grupo sí tendría la primera dosis. Recordemos que la mayoría de vacunas, con excepción de Johnson & Johnson, son de dos dosis y a veces toman cierto tiempo en tener un impacto. Lo ideal sería vacunar a todos.

¿Sinopharm ya ha entregado el cronograma de los 37 millones de dosis que faltan?

El cronograma está en discusión con ellos en este momento. Sinopharm es una empresa china que tiene una larga historia de producción de vacunas, pero en este momento en China hay una ola fuertísima que no esperaban encontrar tras superar la primera con éxito. Estamos viendo que las autoridades chinas están dando prioridad a sus ciudadanos.

¿El gabinete ministerial se va a vacunar en la primera fase de inmunización?

No sabemos lo del gabinete, lo que sí, y tenlo por seguro, es que yo como presidente me vacunaré en la primera etapa, no hemos tomado una decisión exacta sobre ese tema porque la gente del gabinete está pensando en el país, no en nosotros.

TENGA EN CUENTA

AstraZeneca enviará a Perú un total de 14 millones de vacunas a partir de setiembre. Pfizer enviará de forma gradual 20 millones de dosis.

A través de Covax Facility, el Perú recibirá 400 mil dosis de AstraZeneca y 117 mil de Pfizer en el primer trimestre.

Hasta la noche del jueves, el Minsa confirmó un total nacional de 4,010 casos de COVID-19 y 41,753 fallecidos a causa de esta enfermedad.

