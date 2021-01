A pocos meses de las elecciones generales del 11 de abril, la situación del COVID-19 continúa complicándose a nivel nacional. Mientras la cifra de muertos se elevó a más de 180 en un solo día, el Gobierno adelanta que habrá nuevas medidas de control antes de fin de mes.

Así lo dio a conocer la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, quien recordó que estas normas se encuentran en constante evaluación.

“Hasta no acabar con la evaluación, tenemos que esperar para conocer las medidas. Vamos a comunicarlas antes del 31 de enero para que todos estemos preparados y listos”, dijo ayer en Canal N.

De acuerdo con la sala situacional del Ministerio de Salud (Minsa), en la última semana las muertes por coronavirus siguieron en ascenso y el 22 de enero se registraron 181 en apenas 24 horas (ver recuadro). Se trata de la cifra más alta en la segunda ola de la pandemia. El pico en la primera ola fue de 277, en agosto de 2020.

Ese mismo día 22, en Lima Metropolitana hubo más de 50 defunciones a causa del virus, registradas principalmente en Comas (7), Ate (5), San Martín de Porres (5), Villa el Salvador (5) y otros distritos.

En tanto, de acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la tendencia del total de defunciones va en ascenso, con un incremento de 573 muertes más en comparación con la semana anterior.

Al respecto, el director de MatLab, Marco Loret de Mola, indicó a este medio que las cifras de hospitalizados en el inicio de la segunda ola superan a las reportadas en los primeros meses de la primera.

Sostuvo que, hasta ahora, hay una variación de 6,050 casos de hospitalizados en enero, lo que supera los 4,788 de abril del año pasado.

Agregó que el aumento de 1,115 hospitalizados entre el 21 y 22 de enero es preocupante. “Ponte la bendita mascarilla, cuídate”, exhortó el matemático.

CRISIS HOSPITALARIA

El número de infectados ha rebasado no solo la capacidad de camas UCI, sino también las de hospitalización, alertó Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo.

En conversación con Perú21, explicó que según cifras de Susalud, hay una tendencia de que cada 10 días hay 2,000 camas de hospitalización menos en enero.

Por su parte, el médico Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), manifestó que “estamos camino a una situación de desastre”, ya que los hospitales sufren el colapso de camas en general.

Agregó que los médicos se sienten “atados de manos. “No necesitamos más camas UCI porque no hay recurso humano, nos sobran ventiladores. Necesitamos salas con alto flujo de oxígeno y 2,500 equipos de ventilación no asistida”, manifestó.

TENGA EN CUENTA

Según Sinadef , Lima, Barranco, La Victoria, Los Olivos, Lurigancho, SJM, Magdalena, Santa Anita y VMT presentaron mayor exceso de mortalidad hasta la segunda semana epidemiológica de este año.

, Lima, Barranco, La Victoria, Los Olivos, Lurigancho, SJM, Magdalena, Santa Anita y VMT presentaron mayor exceso de mortalidad hasta la segunda semana epidemiológica de este año. El estadista Rodrigo Parra dijo que existe un exceso de muertes por día y que se requieren más pruebas moleculares para ver el impacto real de la segunda ola.

dijo que existe un exceso de muertes por día y que se requieren más pruebas moleculares para ver el impacto real de la segunda ola. “Estamos entrando a una segunda ola de coronavirus prácticamente sin camas disponibles”, advirtió Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo.