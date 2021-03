Pese a los múltiples intentos por desestimar la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 a través de noticias falsas, cada vez son más las personas que confían en el proceso de inoculación. Así lo demostró la última encuesta de Datum, la cual evidencia un aumento de 9% en el nivel de confianza que tiene la población sobre la vacuna entre febrero (56%) y marzo (65%) de este año.

El infectólogo de la Clínica Ricardo Palma, Julio Cachay, sostuvo que esto se debe a que en las últimas semanas más dosis llegaron al Perú y, por tanto, otros miembros del grupo familiar pudieron acceder a la inmunización.

“La vacuna tiene como finalidad estimular al sistema inmune para producir defensas y anticuerpos de tal manera que prepara a la persona ante una posible exposición al virus. Pese a noticias tendenciosas, vemos que efectivamente se está cumpliendo con un cronograma y ahora los adultos mayores y miembros de la Policía y Fuerzas Armadas están siendo vacunados”, señaló a Perú21.

El especialista pidió a la población no dejarse llevar por información no oficial y sin fundamento científico. “Lamentablemente se buscó desprestigiar la campaña de inmunización pero hay que tener claro que la eficacia de las dosis aplicadas en Perú son altas; estamos hablando de Pfizer, que supera el 90%, y Sinopharm, que está sobre el 70%. Entonces no tenemos por qué desconfiar”, aseguró.

Estimó que, a medida que avance este proceso, los contagios dentro de la familia irán disminuyendo. “La vacuna marca un quiebre en la dinámica de la transmisión del virus cuya característica dominante es el contagio rápido y uno de los círculos de transmisión ha sido el núcleo familiar; por eso vimos tantos ancianos en UCI a pesar de que ellos no salían de casa”, manifestó.

ADULTOS MAYORES

El último martes, el Ministerio de Salud (Minsa) inició la vacunación de adultos mayores con las dosis de Pfizer que llegaron al Perú vía Covax Facility. En el primer día de la campaña, en el Callao se inmunizó a 172 ancianos provenientes de albergues y casas de reposo.

Kathey Pacheco directora Regional de Salud del Callao. (Foto: Diresa Callao)

“En el segundo día vacunamos a 251 vecinos de La Perla y hoy (ayer) estamos vacunando a 350 de Bellavista, todos del Centro Integral del Adulto Mayor. Trabajamos con los municipios para empadronarlos y llevarlos a villas deportivas donde están totalmente aislados”, detalló Kathey Pacheco, quien dirige la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao.

Dijo que a lo largo de la semana se ha visto “mucha expectativa y aceptación” de parte de este sector de la población. “Confíen en nosotros y en el sector de salud. Si todos nos cuidamos y hacemos caso a las indicaciones, vamos a estar tranquilos”, refirió Pacheco.

Otros fueron inoculados por Essalud, como es el caso de Eugenio Merzthal, de 98 años, quien el último miércoles recibió la primera dosis. En conversación con este medio, el maestro detrás de balcones coloniales tallados en madera confesó que espera poder volver a realizar sus actividades favoritas pronto.

Emocionado. Eugenio puso el hombro y recibió primera dosis. (Foto: Familia Merzthal)

“Tenía mucho entusiasmo de recibir la vacuna, mi más grande deseo es ir a pescar. Siempre iba a San Bartolo, hace casi un año que no puedo ir por la pandemia. También he visto que a la gente le gusta el tipo de trabajo que hago con los balcones. Por eso me esfuerzo cada día más y tengo ganas de seguir haciéndolo. Ahora me siento un poco más aliviado, ya a fin de mes me toca la segunda dosis”, contó emocionado.

Eugenio hizo un llamado a todos los ciudadanos, para que confíen en la inoculación. “Les recomiendo que hagan el esfuerzo por sus familias, porque eso les da más alegría y tranquilidad; al menos la mía se ha sentido feliz desde que me he vacunado”, expresó.

Eugenio se vacunó el miércoles contra el COVID-19. (Foto: Familia Merzthal)

TENGA EN CUENTA

El mes pasado, la premier Violeta Bermúdez dijo que se espera vacunar entre 10 y 15 millones de personas para mitad de año.

La doctora Kathey Pacheco indicó que segunda dosis será aplicada en adultos mayores dentro de 21 días.

Ante cualquier duda, los asegurados de Essalud pueden llamar a la línea telefónica gratuita 107 opción 0.

“La vacuna es una barrera protectora. Se debe mantener el uso de la mascarilla, protector facial y la distancia”, recordó el médico infectólogo, Julio Cachay.

