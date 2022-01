COVID-19: ¿discotecas y bares podrán funcionar tras levantamiento del toque de queda a nivel nacional? Esto dice el Minsa

Tras informar que desde este jueves 27 de enero ya no regirá el horario de inmovilización social (toque de queda) a nivel nacional, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, detalló qué sucederá con los bares y discotecas que generalmente operaban antes de la pandemia del COVID-19 en horas de la madrugada.

“(Las discotecas y bares) pueden funcionar, pero están prohibidas, eso no se ha modificado, las reuniones sociales, las aglomeraciones de gente. No es que se termine el toque de queda para que haya fiestas. De ninguna manera. El Decreto Supremo es un decreto que marca una serie de normas y restricciones que no están modificadas”, precisó en declaraciones a Canal N.

Asimismo, explicó que se ha modificado el toque de queda para que la ciudadanía pueda volver a su casa con tranquilidad, sin un nivel de restricción mayor. “Pero eso no quiere decir que las fiestas, las reuniones sociales, las aglomeraciones están permitidas, están prohibidas expresamente en los decretos supremos que están vigentes”, reiteró.

SOBRE TOQUE DE QUEDA

Respecto de por qué el Gobierno tomó la medida de levantar el toque de queda pese a que aún se reporta el incremento de contagios por coronavirus en medio de la tercera ola, el titular del Ministerio de Salud, respondió aún no se registra un incremento de muertes a causa de esta enfermedad.

“Justamente si no hay mayor letalidad es porque tenemos una importante cantidad de la ciudadanía vacunada sino sería mucho más complicado sino esto sería mucho más complicado, pero los contagios siguen aumentando”, añadió.

