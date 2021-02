La pérdida de apetito, las náuseas, la diarrea y el dolor abdominal son algunos de los síntomas gastrointestinales que acompañan a los malestares respiratorios ocasionados por las nuevas cepas del COVID-19. Estas manifestaciones responden a la infección por el virus, mas no a la ingesta de algún tipo de alimento.

Así lo señaló el epidemiólogo y decano del Colegio Médico de Lima, Juan Astuvilca, quien sostuvo que siempre y cuando los restaurantes cumplan con los protocolos de bioseguridad (ver recuadro), la comida no debería ser una vía de contagio.

“Recordemos que esta enfermedad es respiratoria y se transmite por vía aérea a través de las partículas que se emiten a la hora de hablar, de estornudar y de toser. Estas partículas podrían contaminar otros objetos o superficies pero para eso está la desinfección, que busca matar a este virus y a todas las bacterias que podrían producir enfermedades”, explicó a Perú21.

Precisó que si bien autoridades médicas internacionales han advertido molestias a nivel digestivo debido a las nuevas cepas del coronavirus, la incidencia es mínima en comparación a los síntomas ya conocidos.

“Es cierto que la población puede confundirse a la hora de asociar la alimentación por medio del delivery con los síntomas de las nuevas cepas, pero esto no es frecuente”, manifestó el especialista.

Agregó que el servicio de reparto a domicilio se estableció como una alternativa menos riesgosa a la hora de consumir en un restaurante porque se evitan las conglomeraciones de personas en espacios cerrados.

“Desde el punto de salud pública el delivery es viable siempre y cuando se haga de manera correcta, higiénica, siguiendo todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa)”, enfatizó.

PÉRDIDAS DEL SECTOR

Las restricciones adoptadas durante la segunda ola de la pandemia han obligado a más de 700 mil restaurantes formales a nivel nacional a cerrar sus puertas una vez más, aún sin haberse recuperado de las pérdidas económicas que sufrieron durante la primera cuarentena en 2020.

Para la presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), Blanca Chávez, los negocios de comida están en un momento “muy crítico”, tanto en Lima como en provincias.

“Las ventas definitivamente no dan ni un 10% de las ganancias que se requieren para mantenernos. No hay información clara sobre las nuevas cepas de COVID-19 y las personas prefieren no pedir. A nivel de locales no cubrimos ni siquiera el pago del personal”, declaró a este medio.

Dijo que el último viernes conversó con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, quien le informó que por el momento, “no ven la posibilidad de abrir los salones de comida al público”.

“Respetamos las medidas porque sabemos que la salud de es la prioridad pero hacemos un llamado al Gobierno para que nos otorguen un rescate financiero como la reducción del IGV, bonos de Reactiva Perú y otros beneficios que no nos han tocado”, expresó.

Chávez instó en la necesidad de que se implemente una campaña de concientización sobre los restaurantes y negocios formales que han invertido en mantener los protocolos de bioseguridad para poder operar durante la pandemia de forma segura.

“Es un tema que no está claro, las personas aún creen que el virus se transmite a través de la comida pero el problema es la informalidad. Si yo pido a un restaurante que cumple con los protocolos, no debería haber problemas”, enfatizó.

Por su parte, Arlette Eulert, chef y fundadora de Matria Restaurante, señaló que en el caso de su local ubicado en Miraflores, las ventas por delivery no alcanzan ni el 5% de los ingresos que generaba este mecanismo durante la primera ola de contagios.

“La etapa anterior fue diferente porque tuvimos que cerrar varios meses y mucha gente estuvo sin salir de casa, entonces ni bien se reanudó el delivery, se sintió el ingreso y lo mismo pasó cuando abrimos los locales. No había recuperación pero sí venta, esta vez no hay nada”, lamentó.

SABÍA QUE

El protocolo que deben seguir los restaurantes para realizar el servicio de delivery fue publicado en mayo de 2020 mediante la Resolución Ministerial N° 250-2020-MINSA.

“ Algunos clientes nos han comentado que temen pedir comida porque los nuevos síntomas del COVID-19 son digestivos ”, señaló Arlette Eulert.

Entre el 31 de enero y el 14 de febrero, los restaurantes podrán realizar delivery a puerta cerrada durante las 24 horas del día. También se permite el recojo en tienda.

