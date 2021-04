La ciudadana Paola Ericka Ulloa Castillo denunció la existencia de una presunta red que trafica con las camas UCI del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, para pacientes COVID-19, según informó el noticiero América Noticias. En este caso, una mujer contactó con la familia.

"Se contactan con un familiar, no sé si es un doctor o un técnico dentro de ese hospital y piden el dinero, S/5.500 por la cama UCI para mi padre", señaló la hija de Walter Orlando Ulloa Acho.

Durante la permanencia de Walter Ulloa en el citado nosocomio, la desesperación se apoderó de su familia cuando su salud empezó a agravarse por la enfermedad, por lo que sus parientes optaron por aceptar pagar para que sea derivado a una cama UCI.



“El hospital nos dijo que mi padre seguía necesitando la cama UCI. A mi familiar, una amistad de ella, la contacta y le dice que hay un doctor dentro del hospital que podía hacer este pase para mi padre”, relató Ericka Ulloa.

Agregó que una mujer identificada como Jerely Liset Piscoya Ancajima se puso en contacto con su familia para hacerles el ofrecimiento. Luego, la familia hizo los depósitos respectivos, según el informe periodístico.

Señaló que esta ciudadana Piscoya Ancajima, vía telefónica, le dijo que el señor Walter Ulloa pasó de ser el último al primero en la lista para acceder a una cama UCI. Sin embargo, horas después, la llamaron del hospital para informarle que su padre había fallecido.

“Me hizo la llamada el doctor Percy Huamaní, que es el director del cuerpo médico. Me da sus condolencias y me dice que hay un grupo de médicos que sí están haciendo el tema de tráfico, pero ellos pensaban que ya habían disuelto esta mafia”, afirmó Ulloa Castillo.

Hospital de Villa El Salvador responde

El noticiero América Noticias indicó que el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador aclaró, respecto a la denuncia, que el doctor Huamaní no es un vocero autorizado. Ericka Ulloa Castillo realizó su denuncia en la Procuraduría Anticorrupción de Funcionarios de Lima Sur.

El Hospital de Emergencias de Villa El Salvador informó al matinal que la Procuraduría del Ministerio de Salud de Lima Sur ya inició un proceso de investigación por este caso, refieren que también vienen colaborando con la Fiscalía Anticorrupción. Alertaron a las familias no dejarse engañar por personas inescrupulosas que se aprovechan de la desesperación en medio de la pandemia por el COVID-19.

