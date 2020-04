Un poco después de las 7 a.m. se inicia la jornada en el Mercado La Aurora, en el Cercado de Lima. Fue inaugurado a inicios del siglo XX como una de las principales plazas de abasto de Lima y no ha parado de funcionar incluso en plena pandemia del coronavirus. En la entrada, los vendedores ambulantes aguardan atentos para ofrecer guantes y mascarillas, elementos obligatorios para entrar a este centro de ventas. “Tres guantes por 10. Tengo tallas, flaquito”. “Máscaras descartables, casero. Lleva”, me dicen sobre su mercadería guardada en abultadas mochilas.

Dentro de La Aurora, los vendedores atienden a dos o tres clientes a la vez, a veces amontonados. Todos los comerciantes se cuidan con mascarillas pero usadas de diferentes maneras. Si bien unos las usan debidamente, otros las cuelgan en su cuello o dejan descubierta su nariz. Un descuido que les puede salir caro.

Si bien hay varios comercios atendiendo, en varios pasajes donde había tiendas que vendían granos de café de Chanchamayo, jugos, desayunos y atendían costureras venezolanas, hoy están cerrados por las prohibiciones de la pandemia, por ser riesgosa la atención o porque no les salía a cuenta abrir el negocio.

Un panorama preocupante en el mercado es cuando se observan las mascarillas de tela delgada, casi transparente, que usan los clientes. El jueves pasado que acudí, había personas que usaban un trapo amarrado en el rostro y hay quienes se cubren el cuerpo con una bolsa negra de basura. Pero lo que más llama la atención es la ausencia del distanciamiento social cuando se amontonan para pedir un producto y ser atendidos primero.

En días en que las tasas de contagio van en aumento y los mercados son considerados focos de infección, estos comerciantes deben asumir nuevos retos que les presenta la era del coronavirus. Una situación que los coloca en una disyuntiva: o se adaptan o desaparecen.

OTROS TIEMPOS, CASERO

La semana pasada conversé con Janet. Tiene 35 años y vende fruta en La Aurora desde hace cinco. Siempre voy a su tienda porque, además de atenderme rápido, siempre me sorprende regalándome una papaya o una piña que mete a mi canasta sin que me dé cuenta. Me comenta que venir al mercado es más difícil y caro estos días porque hay menos transporte y cargadores en el Mercado de Frutas. Y si los hay, le cobran el doble, que es alrededor de 40 soles.

También me dice que la situación “es algo complicada” para trabajar ahí ya que no se guarda una distancia física. ¿Cómo podría? Ella camina de lado a lado de su tienda para atender a sus clientes. Se les acerca para ofrecer su mercadería, sacar la cuenta y entregar las bolsas con la fruta.

Además del uso de guantes y mascarillas, Janet toma sus propias medidas para evitar el contagio. “Cuando llego a casa, preparo un baño al vapor con eucalipto todos los días. Hay que tratar de evitar contagiarse nomás. Gracias a Dios, no se ha escuchado nada de infectados en el mercado”, dice con alivio.

La crisis también ha reducido su clientela. Ahora vienen cada tres días o una sola vez para comprar toda la semana. Ante esta baja, hace servicio de entrega a domicilio con los cargadores del mercado. Aunque no son muchos, solo les manda a sus conocidos.

Doña Eva vende pollos, y también hace delivery. Su jornada se inicia a las 7 a.m., cierra a las 4 p.m. y luego ella misma entrega sus productos.

“Me piden por el Whats-App y les llevo. Son clientes vulnerables. Tengo siete u ocho caseros que ya no pueden salir porque son mayores, entonces les llevo a la salida. Como sé qué compran, les entrego lo que les gusta”, dice con una voz amistosa. Nos separa toda su mercadería. Además, está protegida de una mascarilla y guantes. A su lado, tiene un caño para lavarse con jabón.

Por su parte, Don Melchor, quien asegura tener más de 40 años trabajando en La Aurora, cuenta que su clientela no ha bajado y hace delivery si se lo piden. Viste mascarilla y solo usa el guante izquierdo. El derecho lo mantiene libre para cortar con precisión la carne de res. Además, tiene habilitado un caño para lavarse las manos.

También hay vendedores que no ven necesario adaptarse a otros tipos de venta. Por ejemplo, la señora Delia, quien no trabaja todos los días vendiendo víveres por ser una adulta mayor y ser vulnerable al contagio de COVID-19. Eso sí, es optimista sobre lo que ocurre. “Yo ya pasé el cólera, el terrorismo. Esto también es preocupante, pero recién está empezando”, comenta bien segura desde dentro de su tienda, donde no tiene contacto físico con sus clientes.

ANTE RETOS, CREATIVIDAD

Rolando Arellano, experto en marketing para países en desarrollo, señaló a Perú21 que los comerciantes afrontan dos problemas. El primero se refiere a las bajas ventas por la cuarentena, que afectarán principalmente a los pequeños empresarios que deberán resistir lo más posible en una época sin grandes ingresos. Y segundo, la forma en que se adaptarán a las demandas de clientes que exigirán higiene en su atención.

“Para superarla, tienen que incentivar el concepto de confianza de sus servicios alrededor de la salud. Por ejemplo, en lo referido al distanciamiento, los clientes no van a querer estar en aglomeraciones. Por eso, los empresarios deberán tomar medidas para distribuir su atención y funciones para atenderlos”, nos indica el fundador de Arellano Consultoría para crecer.

El experto sostiene que los comerciantes adoptarán ingeniosas formas de venta: “Se verá mucha creatividad. El que no se adapta desaparecerá. El que lo hace más rápido puede crecer”. Para ello, pone de ejemplo el delivery, que puede ser usado según el enfoque del producto a entregar y los costos vinculados.

Además, agrega que el optimismo del empresario peruano es clave. Según un estudio de su consultora, el promedio de comerciantes cree que se recuperarán en 6 y 12 meses. “Ya han vivido crisis. Si bien esta es nueva, ya han superado similares“, sostiene sobre esta pandemia de la que saldremos cumpliendo las reglas básicas pero también con creatividad en las ventas.

