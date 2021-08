El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que cerca de 1 millón 400 mil adultos mayores (a partir de 60 años) no han completado su vacunación contra el coronavirus (COVID-19) a nivel nacional. Indicó que, es necesario que reciban sus dos dosis a fin de evitar una tercera ola.

“Dentro de la población que no va a vacunarse tenemos alrededor de 1 millón 400 mil ciudadanos mayores de 60 años que no han completado una correcta vacunación: o no se han vacunado o no tienen la segunda dosis, la cual es muy importante para tener un nivel de inmunidad frente al COVID-19 y sus últimas variantes que han aparecido que son mucho más contagiosas”, precisó en entrevista a Exitosa Noticias.

Precisó que son más de 900 mil adultos mayores los que no han recibido ni una sola vacuna y cerca de 400 mil las que no han acudido a que les apliquen la segunda dosis. Las vacunas que se aplican en el Perú (Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm) tienen un régimen de dos inyecciones para inmunizar a las personas.

Asimismo, el titular de Salud detalló que -según el informe de inteligencia sanitaria de seguridad social- hay una alta posibilidad de una tercera ola “sumamente agresiva para la población peruana”.

“Esto ya lo venimos señalando hace un tiempo atrás, lo que significaría una tercera ola con una población todavía muy escasamente vacunada, porque estamos en el 16% de la población vacunada en nuestro país y con los servicios de atención médica primaria todavía bastantes débiles”, indicó.

Por ello, invocó a la ciudadanía a participar en las jornadas de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. “La gente todavía no entiende la magnitud de esta posibilidad (de una tercera ola), de un enorme golpe sanitario. La cantidad de pacientes afectados que podemos tener, graves y fallecidos”, aseveró.

“Por eso es tan trascendente este tema de la vacuna. Hay un elemento fundamental en la lucha contra el COVID-19 y es evitar los contagios, sino frenamos los contagios es imposible que en el nivel hospitalario podamos resolver una adecuada atención (....) Por eso hay que controlarlo en el primer nivel. Y el primer elemento, eje de contención, es la vacunación y todavía tenemos un porcentaje significativo de la población que no ha acudido a vacunarse”, puntualizó.

Hasta el 15 de julio, el viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell, informó que 200 mil personas que recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 no regresaron para completar su proceso de inmunización.

Mientras que el 3 de julio, la presidenta ejecutiva del Seguro Social (EsSalud), Fiorella Molinelli, informó que un 17% de personas mayores de 70 años que recibieron la primera dosis tampoco regresaron para que le apliquen su segunda vacuna.

