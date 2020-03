Una de las carreras más entretenidas y coloridas vuelve al Perú. The Color Run se realizará el próximo domingo 19 de abril con toda su parafernalia y megaproducción. Todos tendrán la posibilidad de participar, sin importar la edad, en un 5k no competitivo.

Cada kilómetro se llenará de color el recorrido con polvos que harán de la carrera un momento más divertido. Además, irán acompañados de la mejor música y en el escenario principal, al final de la ruta, habrá una fiesta llena de color.

Como es de costumbre, será una mañana llena de deporte, música, DJ, animadores, baile, polvos de colores y las activaciones de sponsors.

Las entradas estarán a la venta a través de Rappi desde el 26 de febrero, además en los puntos de venta de Real Plaza y YOY desde el 23 de marzo.

Los niños que miden menos de 1.20 podrán ingresar gratis acompañados por un adulto inscrito para el evento.

The Color Run, también conocida como The Happiest 5k on the Planet es una carrera que nació en el 2010, en Estados Unidos, con la misión de hacer del planeta un lugar más feliz y saludable. Si bien el recorrido es corto, se quiere incentivar a que después de esta carrera los participantes inicien un vida activa en el deporte.