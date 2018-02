El consumo de bebidas alcohólicas y de comida es lo que abunda en el tramo de la Costa Verde que comprende los distritos Miraflores, Barranco y Chorrillos, sin que ninguna autoridad edil lo impida. Así reveló la Defensoría del Pueblo .

Tras realizar una evaluación en las playas La Pampilla, Waikiki, Makaha, Redondo, Estrella y Piedritas de Miraflores; en Los Pavos, Los Yuyos y Las Sombrillas, en Barranco; y en Agua Dulce y La Herradura, en Chorrillos, dicha institución comprobó la nula presencia de personal municipal.

Solo en las playas La Pampilla y Agua Dulce había letreros que impedían el uso de alcohol. Sin embargo, los bañistas beben licor con normalidad, advirtió Aldo Vera, jefe del área de Gobiernos Locales y Metropolitano de la Defensoría.

Vera dijo que, por ley, debería haber un número de fiscalizadores de forma proporcional al espacio de cada playa. “Es necesario la presencia de este personal. De lo contrario, los veraneantes pueden entrar en estado etílico y las consecuencias van a ser fatales”, sostuvo.

Perú21 recorrió la zona y comprobó la presencia de gran cantidad de desperdicios –latas de cerveza, palos de helado, restos de comida, botellas de ron, cáscaras de fruta–, sobre todo en las playas Los Yuyos y Agua Dulce.

Comprobamos, también, que la basura rebasa los tachos puestos por los municipios y termina en la arena formando montículos.El estudio de la Defensoría, al que tuvo acceso Perú21, detalla que diez de las once playas inspeccionadas carecen de letreros que prohíban el ingreso de comida.

Asimismo, en cuatro playas se alquilaban sombrillas o sillas. En ellas había, además, escuelas de surf y se vendía ropa. “Esto se evidenció en las playas Makaha, Las Sombrillas, Los Yuyos y Agua Dulce. Muchas tienen permiso edil. Esto dificulta el libre de acceso de veraneantes”, alertó Vera.

Otra observación es que el 73% de las playas no tenía bien señalizados sus parqueos y el 27% no cuenta con efectivos de la Unidad de Salvataje. Es el caso de Waikiki, La Pampilla y La Herradura.

En seguridad, el 45% no tenía patrullaje de Serenazgo y el 82% no cuenta con vigilancia policial. Por último, el 27% de las playas no tenía rutas de evacuación y el 36% carece de sistema de alerta en caso de sismo u otro siniestro.

TENGA EN CUENTA



- La Defensoría informó que los municipios involucrados ya han sido notificados para que subsanen estas observaciones a la brevedad posible.



- Intentamos comunicarnos con las comunas de Miraflores y Barranco para que nos den su versión, pero no obtuvimos respuesta.