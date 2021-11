La empresa Enel informó que desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de noviembre habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas.

“Nos preocupamos por tu seguridad y por garantizar la calidad de nuestro servicio de energía. Es por ello que semanalmente realizamos obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas”, refirió Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

LUNES 22

San Isidro (09:00 a 09:15)

AV ANTONIO MIROQUESADA CDRA 1, 2, AV JUAN DE ALIAGA CDRA 1, 2, SAMUEL VELARDE CDRA 1, 19, AV GENERAL PEZET CDRA 5, 19, BERNARDO MONTEAGUDO CDRA 2, 3, JOSE ACOSTA CDRA 2, LEÓN DE LA FUENTE CDRA 0, 2, 3, PARQUE JOSÉ DE ACOSTA CDRA 1, 2, UGARTE Y MOSCOSO CDRA 7.

San Isidro (12:45 a 13:00)

AV ANTONIO MIROQUESADA CDRA 1, 2, AV JUAN DE ALIAGA CDRA 1, 2, SAMUEL VELARDE CDRA 1, 19, AV GENERAL PEZET CDRA 5, 19, BERNARDO MONTEAGUDO CDRA 2, 3, JOSE ACOSTA CDRA 2, LEÓN DE LA FUENTE CDRA 0, 2, 3, PARQUE JOSÉ DE ACOSTA CDRA 1, 2, UGARTE Y MOSCOSO CDRA 7.

Callao (08:30 a 17:30)

URB LAS BRISAS DE OQUENDO MZ F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F15, F16, PROVIV LAS PONCIANAS DE OQUENDO MZ B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC PRO LAS VIÑAS DE SURCO MZ F, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F15, F16, PROVIV COSTA MAR II ETP MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC VIV TUPAC AMARU DE CURASCO MZ A, B, C, D, E, F, AGRUP RINCONADA DE OQUENDO MZ A, B, D, F, A.H. LAS ORQUÍDEAS DE OQUENDO MZ B, C, D.

MARTES 23

Ancón (09:00 a 17:00)

AV CUBA CDRA 10, 11, 12, AV FRANCISCO MARIATEGUI CDRA 10, 11, 12, 13, AV MELLO FRANCO CDRA 6, TIZON Y BUENO CDRA 5, 6, AV HUAMACHUCO CDRA 16, 17, HUASCAR CDRA 4, 13, 14, 15, 18, AV CAYETANO HEREDIA CDRA 5, HUIRACOCHA CDRA 13, 14, 15, 16, 17, LLOQUE YUPANQUI CDRA 13, 14, MARISCAL LUZURIAGA CDRA 6, WIRACOCHA CDRA 14, 15, 16, 17, CORONEL ZEGARRA CDRA 10, 11, 12, PACHACUTEC CDRA 13, 14, LIZARDO MONTERO CDRA 12.

San Miguel (09:30 a 13:30)

AV COSTANERA CDRA 15, AV GAMARRA CDRA 1, 2, AV LA LIBERTAD CDRA 14, 15, AV LA PAZ CDRA 13, 14, 15, 16, AV LIMA CDRA 1, 2, AV RAFAEL ESCARDO CDRA 1, BERNARDO ALCEDO CDRA 2.

Puente Piedra (09:00 a 18:00)

ASOC VIV SAN PEDRO DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, B PRIMA, C, D, ASOC VIV LOS JAZMINES MZ A, B, ASOC VIV VIÑAS DEL NORTE MZ A, B, C, D.

Carabayllo (09:00 a 18:00)

A.H 1RO SE JULIO MZ A, B, C, D, E, F, G, P.J NUEVA ESPERANZA MZ Q LT 28, A.H PRADERAS DE COLLIQUE III ZONA MZ A, B, C, A.H LAS MINAS DE COLLIQUE MZ A, B, C, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, A.H NUEVO AMANECER DE COLLIQUE MZ A, B, C, D, E, F, G, PS SAN GABRIEL MZ B LT 1-4, PS SAN IGNACIO MZ B, C, PS SAN JOSÉ MZ C, D, E, PS SAN JUDAS MZ H LT 3, 4, PS SAN MATEO MZ D, E, F, G.

San Martín de Porres (09:30 a 17:30)

A.H HÚSARES DE JUNIN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, AV JOSE GRANDA CDRA 24, PUERTO BARRIOS CDRA 2.

Canta (09:00 a 15:00)

AV CAYETANO QUIROZ CDRA 2, AV CIRCUNVALACIÓN CDRA 1, 2, AV CONTRALMIRANTE GRAU CDRA 1, AV TACNA INTERIOR CDRA 3, A.H SAN JUAN DE DIOS MZ M2 LT 1, JR ANDRES A CÁCERES CDRA 1, 4, 5, 6, JR ARICA CDRA 2, 3, 4, JR BOLOGNESI CDRA 1, 2, 3, JR CÁCERES CDRA 1, 6, JR GRAU CDRA 1, 2, JR INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, JR MARISCAL CASTILLA CDRA 1, 2, JR SANGRAR CDRA 0, 1, 2, 3, JR TACNA CDRA 2, 3, JR ARICA CDRA 2, 3, 4, JR INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, 4

MIÉRCOLES 24

Breña (08:30 a 19:00)

AGUARICO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, AV TINGO MARIA CON JR ZORRITOS, CA TULUMAYO CDRA 1, CARHUAZ CDRA 8, CHAMAYA CDRA 2, ESQ CALLE YURUA Y YUNGAR, FULGENCIO VALDEZ CDRA 2, 3, MANOA CDRA 1, 2, 3, 4, MORONA CDRA 2, 3, 4, 5, 7, NAPO CDRA 1, PARIACOTO CDRA 6, 7, 8, 9, 10, 11, POMABAMBA CDRA 6, 7, 8, TICAPAMPA CDRA 1, YANGAS CDRA 2, 3, YUNGAR CDRA 1, 2, 3, 4, YURUA CDRA 3, ZORRITOS CDRA 6, 7, 8, 9, 11.

Breña (08:30 a 19:00)

JR. AGUARICO CDRA 5, 6, AV. JORGE CHAVEZ CDRA 3, AV. VENEZUELA CDRA 10, 11, JR. YURUA CDRA 4, 5, JR, YANGAS CDRA 1, CALLE PARIACOTO CDRA 3, 4, 5, JR. CARHUAZ CDRA 5, 6, 7, JR. LORETO CDRA 3, 4, JR. MORONA CDRA 5, 6, JR. YARAVÍ CDRA 3.

Los Olivos (08:00 a 17:00)

A.H LOS ROSALES DE PRO MZ A, B, E, F1, F2, F3, F4, H, P1, P2, Q1, Q2, R, S, P.

Puente Piedra (11:30 a 17:30)

AV MIGUEL GRAU CDRA 3, ASOC DE POBLADORES SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A LT 4, 7, 8 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22.

Ancón (09:00 a 17:00)

URB PLAYA HERMOSA MZ A, B, C, C1, E, BUNGALOW 2, 3 LAS COLINAS DE ANCÓN.

JUEVES 25

Ventanilla (08:30 a 17:30)

A.H LOS PROCERES MZ C, D, E, F, G, H, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, S, T, AV 1RO DE MAYO CDRA 7,PROG VIV LA ALBORADA DE CARABAYLLO MZ G LT 1-4, ASOC ADESESEP MZ A, A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E3, E4, E5, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, I1, I2, J2, J3, J4, K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, N1, N2, O1, O2, P1, Q1, R1, PROY ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, S, T, A.H AMPLIACIÓN MZ B, K, L, M, PROY INTEGRAL DE VIV SANTA ROSA DE LIMA MZ A1, A2, B1, B2, C1, C2, C4, D1, D2, D4, E1, E2, F1, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, Ñ2, Q2, R2, S2, A.H 19 DE AGOSTO NUEVO PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, F, A.H. JENNY BUMACHAR DE KOURI MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H UPIS PARCELA MZ A, B, K, L, M, N, O, P, S, A.H PUERTO PACHACUTEC MZ A1, A2, A3, A4, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, E1, E2, E3, E5, E6, F4, F5, F6, , PRO VIV PROFAM PERU MZ A, B, C, D, D19, F1, I, J, M, M6, N5, N6, N7, N9, N10, N11, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, S, T, W20, Y5, Y10, Y11, Y13.

San Martín de Porres (09:00 a 18:00)

AV LOS OLIVOS CDRA 10, LOS OLIVOS MZ A, B, ASOC. VIRGEN DE LAS NIEVES MZ A, B, C, D, E, F, G, ASOC VIV. LOS ALISOS MZ E, G, H, I, L, M, A.P LOS PINOS DEL NORTE MZ A, B, C, VIRGEN DEL ROSARIO E, G.

Independencia (08:00 a 18:00)

A.H SAN JUAN DE DIOS MZ A, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, G, G1, H, H1, H2, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, L, L1, M, M1, N1, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, V, V1, W, W1, X, X1, Y, Y1, Z, Z1, ALPISTES CDRA 1, 2, APURIMAC CDRA 1, ARRAYANES CDRA 1 , AV JAZMINES CDRA 2, 3, 4, 5, LOS LAURELES CDRA 1, 2, 3, AV LAS CASTAÑAS CDRA 0, 1, 2, AV LAS GLADIOLAS CDRA 1, 2, LOS PINOS CDRA 1, 7, 8, 9, AV LOS SAUCES CDRA 1, 2, 3, LAS MAGNOLIAS CDRA 1, 2, AZALEAS CDRA 1 , BREZOS CDRA 1, APURIMAC CDRA 1, LAS AZALIAS CDRA 1, CERRO DE PASCO CDRA 1, CHIRIMOYAS CDRA 1, 2, FLORILANDIA CDRA 1, LAS HORTENCIAS CDRA 1, JOSE SANTOS CHOCANO CDRA 1, LAS CAMELIAS CDRA 1, LAS GRANADAS CDRA 1, 2, 3, LAS MANDARINAS CDRA 1, LAS LUCUMAS CDRA 1, 2, LAS ROSAS CDRA 1, 2, LAS VIOLETAS CDRA 1, 2, LOS GIRASOLES CDRA 2, LOS GUAYABOS CDRA 1, LOS LIRIOS CDRA 1, LOS MEMBRILLOS CDRA 1, 2, LOS PALTOS CDRA 1, 2, 3, LOS PENSAMIENTOS CDRA 1, 2, 3, LOS PEPINOS CDRA 1, LOS ROSALES CDRA 1, MADRE SELVA CDRA 1, LAS GLADIOLAS CDRA 1, 2, HUARAZ CDRA 1, 2, LAS TUNAS CDRA 1 , APURIMAC CDRA 1, JOSE PARDO CDRA 2, 3, 5, LAS FRESAS CDRA 1, JR LIMA CDRA 1, 3, 4, 5, LOS ALPISTES CDRA 1, 2, JR MARACUYA CDRA 1, 2, 3, LAS ADELFA CDRA 1, LAS AZALEAS CDRA 1, LAS CAMELIAS CDRA 1, LAURELES CDRA 1, 2, 3, ARRAYANES CDRA 1, LOS BRESNOS CDRA 1, LOS LIRIOS CDRA 1, P.J SAN ALBINO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U, V, W, Z COMITE AMPLIACIÓN SAN JUAN DE DIOS MZ A, A9, B, C, D, D9, E, E8, E9, F, G, H, H2, H3, I, I2, I8, J, K2, L2.

Carabayllo (09:30 a 15:30)

C.P PUENTE TRAPICHE MZ A1, B1, C1, D1.

Huaura (07:00 a 17:30)

AV. FÉLIX CÁRDENAS (PANAMERICANA NORTE KM. 148), UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

Huaura (07:00 a 17:30)

AV. FÉLIX CÁRDENAS (PANAMERICANA NORTE KM. 148), UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

Huaura (08:30 a 10:00)

CALLE LAS DELICIAS CUADRAS 4 A 7; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

Huaura (11:00 a 12:30)

PASAJE INDEPENDENCIA; AV. INDEPENDENCIA CUADRA 2 DESDE EL N° 245 A CUADRA 04; UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

Huaura (14:30 a 15:30)

AA.HH. MARIÁTEGUI I Y II ETAPA, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUAURA.

Huaura (16:00 a 17:30)

AA.HH. 21 DE ENERO II ETAPA MZ A B Y C; UBR. VILLA CARRIO DE VELASCO; ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CHACRARIOS MZ A B C Y D LADO MZ C; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUAURA.

VIERNES 26

Los Olivos (08:00 a 17:00)

EL HIERRO CDRA 1, 2, AV ALFREDO MENDIOLA CDRA 55, 56, 57, AV EL ZINC CDRA 2, 3, LOS SILICIOS CDRA 54, 55, CA NEON CDRA 56, 57, EL HELIO CDRA 55, 56, 57, EL SODIO CDRA 2, 3, EL MANGANESO CDRA 2, 3, EL NÍQUEL CDRA 2, EL LATÓN CDRA 55, 56.

San Martín de Porres (09:00 a 18:00)

ASOC VIV RESID CALIFORNIA MZ A, O, URB RESD. KAMA I ETP MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, URB. KAMA II ETP MZ A, C, D, E, F, G, H, K, PROG. VIV LOS DOMINICOS SANTA ROSA MZ F, H, M, ASOC RESIDENCIAL EL UNIVERSO MZ B, C, D, E, F, G, H, URB LA FLORIDA MZ A, D, E, H, ASOC. VIV LA FLORIDA MZ A, B PRIMA, C, D, H, PROG. RESD. LOS DOMINICOS I ETP MZ F, H, M, URB RESIDENCIAL SANTO TORIBIO MZ A LT 2, 3, 4.

Puente Piedra (09:00 a 18:00)

ASOC VIV SAN JUAN BAUTISTA MZ A, B, C, D, E, H, ASOC PROP SAN JUAN SEÑOR DE LA SOLEDAD MZ A, B, C, D, E.

SÁBADO 27

San Miguel (09:00 a 17:00)

ANGELICA PALMA CDRA 1, BRÍGIDA DE OCHOA CDRA 1, 2, 3, AV CALLAO CDRA 5, CUZCO CERA 11, 12, AV FERIA DEL PACÍFICO CDRA 2, 3, AV LA MARINA CDRA 2, 22, AV MONSEÑOR DINTILHAC CDRA 4, 5, AV JOSE DE LA RIVA AGÜERO CDRA 2, 3, 4, 5, AV PACIFICO CDRA 1, 3, AYACUCHO CDRA 11, 12, PEDRO BENVENUTO CDRA 4, CRISTÓBAL DE MENA CDRA 1, JUANA DE DIOS MANRIQUE DE LUNA CDRA 1, LUIS MIROQUESADA CDRA 1, 4, MARGARITA PRÁXEDES CDRA 1 MARIA ESCOBAR CDRA 2, MERCEDES GALLAGHER CDRA 3, PROLONGACIÓN MANCO II CDRA 1, ROSALÍA LAVALLE PANDO II CDRA 1, VENTURA CALAMAQUI CDRA 1, ROSARIO ARAOZ CDRA 1.

Ventanilla (08:30 a 17:30)

ASOC VIV INDOAMERICA MZ B, F, N, Ñ, O, A.H NUEVA AMERICA ESPECIAL PACHACUTEC MZ A, B, D, E, F, N, Ñ, O, P, AV ALFREDO MENDIOLA CDRA 9, A.H BALNEARIO SECT II MZ A1, A2, B, C, C1, C2, C3, E, F1, G1, N, O1, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A.H OASIS PACHACUTEC SCT 1 MZ A, B, C, D, E, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U PRIMA, V, W, A.H MAR PACÍFICO AVIMAPA MZ A, B, C, E, F, G, H, H1, J, L, M, N, A.H BALNEARIO III STC MZ A, A3, B, B3, C, D, E, E3, F, F3, G, G3, H, H3, ASOC M.P.E LOS ANDES MZ A1, B1, C1, D1, E1, G1, H1, M1, N1, U1, W1, A.H LOS NARANJOS MZ A1 LT 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, A.H OASIS II SCT MZ A1, B1, B, C1, E, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K, K1, L, L1, M1, O, O1, P, P1, Q1, R, S1, T1, U, U1, U2, A.H INCA PACHACUTEC MZ B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Callao (08:30 a 17:30)

JR AGUSTÍN TOVAR CDRA. 1, 2, 2 DE MAYO CDRA. 1, 2, CALLE ARRIETA CDRA. 4, AV GRAU CDRA. 0, 1, 2, AV BOLOGNESI CDRA. 4, 5, MOORE CDRA. 1, 2, AV. SAENZ PEÑA CDRA. 1, 2, CA CESAR CONTRERAS CDRA. 3, GARCIA Y GARCIA CDRA. 3 MEDINA CDRA. 1, 2, JR TARAPACA CDRA. 1, 2, 5, 6, 7, TNTE FERRE CDRA. 2, LARCO CDRA. 1, FANNING CDRA. 4, MLCON PARDO CDRA.1, MALECON WIESE CDRA. 7, 8, CA AGUSTÍN TOVAR CDRA. 3, 4, JR ARRIETA CDRA. 1.

Puente Piedra (09:30 a 14:30)

AV ALFONSO DÍAZ CDRA 4, 8, ASOC DE PEQUEÑOS AVICULTORES EL DORADO MZ E2, F, F2.

San Martín de Porres (08:30 a 17:30)

ASOC VIV EL REMANSO DE NARANJAL MZ A, B, C, ASOC ALAMO DE NARANJAL ETP 1 MZ A, B, PROVIV LA CAPULLANA MZ A, B, B3, C, D, URB ALEJANDRA MZ A, B, ASOC EL ÁLAMO II MZ A, B, C, D, E, PROVIV RESIDENCIAL NARANJAL MZ A, B, URB CALIFORNIA MZ A, B, C, PROVIV LAS VIÑAS DE NARANJAL 5TA ETAPA MZ A, B, B5, C, D, E, E5 , PROVIV NUEVA ESPERANZA MZ A, B, C, ASOC VILLA MERLIN MZ A, B, PROG VISTA HERMOSA DE CHUQUITANTA 2 ETAPA MZ A, B, C, PROVIV PAULINA DE NARANJAL MZ A LT 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, ASOC PRO VIV VILLA MERLIN EX FUNDO CHUQUITANTA MZ A LT 4, URB LOS CASTAÑOS MZ A, B, URB REAL MADRID II MZ A, B, C, ASOC VIV LOS ÁLAMOS DEL NORTE MZ A, B.

Barranca (07:00 a 17:30)

AV. NICOLAS DE PIEROLA CUADRAS 1 Y 2, CALLE ZAVALA CUADRAS 5 Y 6; CALLE SAN MARTÍN CUADRA 1; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este lunes 15 de noviembre, las personas de 45 años a más solo podrán abordar los buses interprovinciales, si cuentan con las dos dosis de vacuna. Bajo contexto, surge la siguiente interrogante: ¿cómo un ciudadano puede acreditar que cuenta con la inmunización completa contra el COVID-19? Aquí te lo contamos.