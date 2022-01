A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, lunes 31 de enero, hasta el domingo 6 de febrero se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

“Nos preocupamos por tu seguridad y por garantizar la calidad de nuestro servicio de energía. Es por ello que semanalmente realizamos obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas”, precisó Enel.

LUNES 31

Callao (08:30 – 17:30)

AV. GUARDIA CHALACA CDRA 17, 18, 20, URB. ANGAMOS CALLE 8 DE OCTUBRE MZ A, B, C, CALLE ZARUMILLA CDRA 2, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 1, 2, 3, 5, JR. COLINA CDRA 6, 7, 8, 10, 14, URB. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A, B, C, D, E, JR. HEROS CDRA 5, 6, 7, JR. MIGUEL GRAU CDRA 2, 3, 5, JR. NICOLAS DE PIEROLA CDRA 4, 5, PROLONGACIÓN ZARUMILLA CDRA 1, 2.

Magdalena (09:00 – 11:00)

Av. DEL EJÉRCITO HOSPITAL LARCO HERRERA.

Carabayllo (09:00 – 11:00)

URB.F LUCYENDO AV. CAUDIVILLA CDRA 14, 16, MZ C, D, E, H, I, M, N, AV. CONDORCANQUI CDRA 8, 9, 14, URB. EDWIN VASQUEZ CAM ENACE MZ A, E, E1, G, I, K, L, O, R, CALLE HEROES DE LA PAZ MZ Q1, CALLE TAMBO DE MORA CDRA 1 MZ K, URB. LUCYANA MZ R, R1, S, S1, T, T1.

Magdalena (11:30 – 13:30)

AV. BRASIL CDRA 37, 38, 39, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 37, JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN CDRA 2, 7, JR. INCLAN CDRA 2, 6, JR. LARCO HERRERA CDRA 3, 7, JR. LIBERTAD CDRA 5, 6, JR. MIGUEL GRAU CDRA 1, 2, JR. MOORE CDRA 1, JR. RICARDO REY BASADRE CDRA 2.

Comas (12:00 – 14:00)

AGRUPACIÓN AEROPUERTO DE COLLIQUE AV. LOS CHASQUIS CDRA 9, MZ F.

Magdalena (14:30 – 16:30)

JR. ALFONSO UGARTE CDRA 2, 3, 4, JR. COMANDANTE ESPINAR CDRA 3, 4, JR. DIEGO FERRE CDRA 4, JR. LEONCIO PRADO CDRA 1, 3, 4, 5, 6, JR. MIGUEL GRAU CDRA 5, JR. SALAVERRY CDRA 3, JR. TACNA CDRA 5.

Canta (10:00 – 16:00)

CANTA AV. 26 DE JUNIO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 140, 143, D, H, O, AV. CIRCUNVALACIÓN CDRA 1, 2, 3, 6, MZ 72, 102, 104, 118, 120, 136, 138, A, B, AV. NUEVA CDRA 6 MZ 144, 152, CALLE LA LIBERTAD CDRA 5, CALLE BELEN CDRA 3, CALLE CORONEL VENTO CDRA 1, 3, CALLE FRATERNIDAD CDRA 2, 4, 5, CALLE HIPOLITO UNANUE CDRA 3, 4, CALLE INDEPENDENCIA CDRA 2, 3, CALLE JULIO C. TELLO CDRA 1, 4, CALLE LAUREANO ROJAS CDRA 1, 2, 3, CALLE SAN FRANCISCO CDRA 1, 5, CALLE VILLEGAS CDRA 3, CARRETERA A CANTA CDRA 2, CARRETERA A OBRAJILLO CDRA 6, MZ 117, 126, 127, JR. CACERES CDRA 3, JR. 2 DE MAYO CDRA 2, JR. ARICA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ A, L, JR. BOLOGNESI CDRA 1, 2, 3, 4, JR. CACERES CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 109, JR. CANTAMARCA CDRA 1, MZ A, JR. CAYETANO QUIROZ CDRA 1, 2, 3, 4, MZ 125, 127, L, JR. FRANCISCO VIDAL CDRA 4, 5, JR. GRAU CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ 106, 142, 143, JR. INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, 3, 4, MZ 111, 123, 124, 125, M, O, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 1, 2, 6, MZ 120, 137, 141, 148, JR. SANGRAR CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, MZ 122, 123, 129, 130, 134, JR. TACNA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 102, 105, 106, 132, A, B, O, JR. TARAPACA CDRA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, MZ 130, PASAJE EL CARMEN CDRA 2, 3, MZ 134, PASAJE OLAYA CDRA 2, 4,

AV. 26 DE JUNIO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 140, 143, D, H, O, AV. CIRCUNVALACIÓN CDRA 1, 2, 3, 6, MZ 72, 102, 104, 118, 120, 136, 138, A, B, AV. NUEVA CDRA 6 MZ 144, 152, CALLE LA LIBERTAD CDRA 5, CALLE BELEN CDRA 3, CALLE CORONEL VENTO CDRA 1, 3, CALLE FRATERNIDAD CDRA 2, 4, 5, CALLE HIPOLITO UNANUE CDRA 3, 4, CALLE INDEPENDENCIA CDRA 2, 3, CALLE JULIO C. TELLO CDRA 1, 4, CALLE LAUREANO ROJAS CDRA 1, 2, 3, CALLE SAN FRANCISCO CDRA 1, 5, CALLE VILLEGAS CDRA 3, CARRETERA A CANTA CDRA 2, CARRETERA A OBRAJILLO CDRA 6, MZ 117, 126, 127, JR. CACERES CDRA 3, JR. 2 DE MAYO CDRA 2, JR. ARICA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ A, L, JR. BOLOGNESI CDRA 1, 2, 3, 4, JR. CACERES CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 109, JR. CANTAMARCA CDRA 1, MZ A, JR. CAYETANO QUIROZ CDRA 1, 2, 3, 4, MZ 125, 127, L, JR. FRANCISCO VIDAL CDRA 4, 5, JR. GRAU CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ 106, 142, 143, JR. INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, 3, 4, MZ 111, 123, 124, 125, M, O, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 1, 2, 6, MZ 120, 137, 141, 148, JR. SANGRAR CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, MZ 122, 123, 129, 130, 134, JR. TACNA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 102, 105, 106, 132, A, B, O, JR. TARAPACA CDRA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, MZ 130, PASAJE EL CARMEN CDRA 2, 3, MZ 134, PASAJE OLAYA CDRA 2, 4, SAN BUENAVENTURA AV. 28 DE JULIO CDRA 1, 6, 7, 8, AV. BUENOS AIRES CDRA 4, 5, 6, 7, AV. MARISCAL BENAVIDES MZ F, K, M, N, O, P, AV. PERU CDRA 1, 2, 3, 4, MZ L, AV, SAN MIGUEL CDRA 8, AV. SANGRAR CDRA 1, 2, 3, 9, CALLE BOLIVAR CDRA 1, 2, 9, 10, MZ L, CALLE CUSCO CDRA 4, MZ J, L, CALLE DURAZNOS CDRA 3, 4, CALLE EL PROGRESO MZ C, D, W, CALLE LAS CASUARINAS CDRA 3, 4, MZ G, N, O, CALLE SAN JOSE MZ B, C, H, I, L, LL, JR. 28 DE JULIO MZ F, H, I, K, L, LL, JR. AREQUIPA MZ P, JR. CANTA CDRA 1, 3, 4, JR. HUASCAR MZ I, J, U, JR. KENEDDY CDRA 5, MZ A, B, C, E, F, L, Q, JR. LA MERCED CDRA 8, 9, JR. LEONCIO PRADO CDRA 2, JR. GRAU MZ L, JR. UNION MZ A, B, B1, D, E, G, H, K, N, PASAJE LOS EUCALIPTOS CDRA 5, 6, PROLONGACION BUENOS AIRES CDRA 1, 3, PROLONGACION BENAVIDES MZ K,

AV. 28 DE JULIO CDRA 1, 6, 7, 8, AV. BUENOS AIRES CDRA 4, 5, 6, 7, AV. MARISCAL BENAVIDES MZ F, K, M, N, O, P, AV. PERU CDRA 1, 2, 3, 4, MZ L, AV, SAN MIGUEL CDRA 8, AV. SANGRAR CDRA 1, 2, 3, 9, CALLE BOLIVAR CDRA 1, 2, 9, 10, MZ L, CALLE CUSCO CDRA 4, MZ J, L, CALLE DURAZNOS CDRA 3, 4, CALLE EL PROGRESO MZ C, D, W, CALLE LAS CASUARINAS CDRA 3, 4, MZ G, N, O, CALLE SAN JOSE MZ B, C, H, I, L, LL, JR. 28 DE JULIO MZ F, H, I, K, L, LL, JR. AREQUIPA MZ P, JR. CANTA CDRA 1, 3, 4, JR. HUASCAR MZ I, J, U, JR. KENEDDY CDRA 5, MZ A, B, C, E, F, L, Q, JR. LA MERCED CDRA 8, 9, JR. LEONCIO PRADO CDRA 2, JR. GRAU MZ L, JR. UNION MZ A, B, B1, D, E, G, H, K, N, PASAJE LOS EUCALIPTOS CDRA 5, 6, PROLONGACION BUENOS AIRES CDRA 1, 3, PROLONGACION BENAVIDES MZ K, HUAMANTANGA CALLE CAHUIDE MZ P, CALLE PURUMARCA MZ D, H, I, K, Q, U, V, Z, CARRETERA DV HUAMANTANGA MZ A, A2, P, R, Z, JR. 3 DE MAYO MZ L, X, JR. AYACUCHO MZ B, C1, G, JR. GABRIEL MORENO MZ CH, F, J, L, M, N, JR. MARIANO VILLEGAS CDRA 6, MZ J, V, W, JR. MICAELA BASTIDAS MZ N, U, V, JR. PACHACUTEC MZ A3, B, H, J, K, X, JR. TUPAC AMARU MZ D, Ñ, JR. UNION MZ S, U, MALECON TEODORO CASANA ROBLES MZ F, G, H, N, PASAJE JUNIN MZ S, PASAJE LA PERLA MZ G, PASAJE SANGRAR MZ X,

CALLE CAHUIDE MZ P, CALLE PURUMARCA MZ D, H, I, K, Q, U, V, Z, CARRETERA DV HUAMANTANGA MZ A, A2, P, R, Z, JR. 3 DE MAYO MZ L, X, JR. AYACUCHO MZ B, C1, G, JR. GABRIEL MORENO MZ CH, F, J, L, M, N, JR. MARIANO VILLEGAS CDRA 6, MZ J, V, W, JR. MICAELA BASTIDAS MZ N, U, V, JR. PACHACUTEC MZ A3, B, H, J, K, X, JR. TUPAC AMARU MZ D, Ñ, JR. UNION MZ S, U, MALECON TEODORO CASANA ROBLES MZ F, G, H, N, PASAJE JUNIN MZ S, PASAJE LA PERLA MZ G, PASAJE SANGRAR MZ X, HUAROS CALLE GRAU CDRA 2, 4, CALLE JUAN VELASCO CDRA 7, MZ I, N, R, S, JR. ARIDA CDRA 1, 2, 4, MZ K, N, Ñ, JR. DE MAYO CDRA 1, 2, 3, MZ E, JR. JAYAN MZ D, E, F, G, JR. JOSE GALVEZ MZ 1, 2, 3, MZ G, H, I, J, Q, R, T, U, JR. LIMA CDRA 2, 3, 4, MZ I, J, K, L, Ñ, J. PROGRESO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ N, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 1, 2, MZ F, G, H, K, JR. SANTA ROSA CDRA 1, MZ S, JR. SIMON BOLIVAR CDRA 1, MZ O, JR. SUCRE CDRA 1, 2, MZ M, N, Ñ, O, P, PASAJE LA TORRE CDRA 1, 5, PASAJE LOS TOROS CDRA 3,

CALLE GRAU CDRA 2, 4, CALLE JUAN VELASCO CDRA 7, MZ I, N, R, S, JR. ARIDA CDRA 1, 2, 4, MZ K, N, Ñ, JR. DE MAYO CDRA 1, 2, 3, MZ E, JR. JAYAN MZ D, E, F, G, JR. JOSE GALVEZ MZ 1, 2, 3, MZ G, H, I, J, Q, R, T, U, JR. LIMA CDRA 2, 3, 4, MZ I, J, K, L, Ñ, J. PROGRESO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ N, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 1, 2, MZ F, G, H, K, JR. SANTA ROSA CDRA 1, MZ S, JR. SIMON BOLIVAR CDRA 1, MZ O, JR. SUCRE CDRA 1, 2, MZ M, N, Ñ, O, P, PASAJE LA TORRE CDRA 1, 5, PASAJE LOS TOROS CDRA 3, CULLHUAY CALLE S/N FRENTE A LA PLAZA CULLHUAY.

MARTES 1

Magdalena (08:30 – 10:30)

AV. BRASIL CDRA 40, 41, JR. HIPÓLITO UNANUE CDRA 2, JR. LARCO HERRERA CDRA 3, JR. MIRAFLORES CDRA 1, 2, 3, JR. ROQUE SAENZ PEÑA CDRA 2, 3.

Ancón (08:30 – 17:30)

ASOC. VILLA MAR DE ANCON AV. 11 DE ENERO MZ 06, 19, 20, AV. 6 DE NOVIEMBRE MZ 01, 02, 04, 05, 06, 09, 11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 59, 60, 61, 62, AV. LOS ARTESANOS MZ 01, 02, 09, 19, 20, AV. VENTILADORES MZ 04, 05, 06, 09, CALLE ALMIRANTE GRAU MZ 55, 56, CALLE AMAZONAS CDRA 06, 08, 10, 13, 16, 17, 19, CALLE ANCASH MZ 58, CALLE ANCON MZ 32, 33, CALLE AYABACA MZ 48, 49, 50, 51, CALLE BELLAVISTA MZ 152, 153, 54, 55, CALLE CALLAO MZ 37, 59, CALLE CERRO AZUL MZ 33, 34, 40, CALLE CHICLAYO MZ 46, 50, 54, 57, CALLE CHULUCANAS MZ 17, 24, 25, 41, 42, CALLE CONTAMANA MZ 01, 04, 05, 12, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION MZ 15, 16, 27, 28, 39, 59, 60, CALLE EL SOL MZ 30, 31, 34, 35, CALLE ESPERANZA MZ 49, 50, CALLE FERREÑAFE MZ 06, 20, 24, 29, 30, CALLE HUANCABAMBA MZ 47, 48, CALLE INDEPENDENCIA MZ 60, 61, CALLE JERUSALEN MZ 09, 10, 10A, CALLE LAMBAYEQUE MZ 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, CALLE LAS BRISAS MZ 53, 54, CALLE LAS ESTRUCTURAS MZ 04, CALLE LAS VIGAS MZ 01, M3, Q3, CALLE LAS VIGUETAS MZ 02, 03, CALLE LOS CICLOS MZ 01, 02, 04, 05, CALLE LOS CONFECCIONISTAS MZ 09, 19, CALLE LOS TIJERALES MZ 01 ,02, 03, CALLE MORROPON MZ 20, 46, 47, 52, 65, CALLE NAZCA MZ 25, 26, 40, 41, 56, 57, CALLE OCEANO MZ 05, 32, CALLE PIURA MZ 18, 22, 23, 43, 44, CALLE PUERTO NUEVO MZ 61, 62, 63, CALLE SAN IGNACIO MZ 07, 08, 11, 12, 14, 15, 28, 29, 36, 37, CALLE SAN PEDRO MZ 09, 10, CALLE SANTA CRUZ MZ 07, 08, 10, 11, 29, 30, 35, 36, CALLE SULLANA MZ 13, 17, 18, 23, 24, 42, 43, CALLE TALARA MZ 19, 21, 22, 44, 45, 46, 53, CALLE VISCOSIMETROS MZ 01, 02, CALLE ZARUMILLA MZ 16, 26, 27, 39, 40, 58.

Callao (09:00 – 15:00)

URB. SAN ANTONIO AV. GUARDIA CHALACA CDRA 20, 21, CALLE LAS ESMERALDAS CDRA 2, MZ H, I, CALLE LAS AMATISTAS CDRA 1, 2, CALLE LOS BRILLANTES CDRA 1, CALLE LOS DIAMANTES CDRA 1, 2, CALLE AGUAMARINA CDRA 2, JR. LOS TOPACIOS CDRA 1, 2, JR. LOS ZAFIROS CDRA 2.

Comas (09:30 – 17:00)

URB. SANTA LUISA AV. GERARDO UNGER CDRA 63, MZ F, 1F, CALLE SAN RAFAEL CDRA 1, MZ IG, CALLE SANTA LEONOR CDRA 63.

San Miguel (11:30 – 13:30)

URB. SAN MIGUEL AV. LIMA CDRA 2, 3, 4, AV. TACNA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, CALLE ARICA CDRA 3, CALLE MIGUEL GRAU CDRA 3, 4, 5, CALLE SAN MARTIN CDRA 3, 4, CALLE SEVILLA CDRA 1, JR. SUCRE CDRA 3, 4, 5, JR. SIMÓN BOLÍVAR CDRA 2, 3, 4, JR. YUNGAY CDRA 5, PASAJE ANA MARIA CDRA 1, PASAJE MACARENA CDRA 5, PASAJE MIGUEL GRAU CDRA 5, PASAJE PRIVADO CDRA 1, 3.

Jesús María (14:30 – 16:30)

AV. CAYETANO HEREDIA CDRA 3, 4, AV. GENERAL GARZÓN CDRA 18, AV. HORACIO URTEAGA CDRA 17, 18, 19, AV. ARNALDO MARQUEZ CDRA 17, 18, 19, AV, TIZON Y BUENO CDRA 17, JR. VALDIZAN CDRA 2, 3, 4, JR. HUAMACHUCO CDRA 18, 19, JR. OCTAVIO BERNAL CDRA 1, 2, PASAJE MONITOR HUASCAR CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRA 2.

MIÉRCOLES 2

Ancón (08:30 – 17:30)

CONJUNTO HABITACIONAL MARISCAL RAMÓN CASTILLA AV. PANAMERICANA NORTE CDRA 40, 42, MZ 1, A, J, A4, A6, A9, A11, A17, A19, B1, B3, B4, B6, B13, C1, C5, C8, URB. COVITIOMAR MZ A12, A15.

Jesús María (09:00 – 11:00)

AV. BRASIL CDRA 14, 15, AV. GENERAL GARZÓN CDRA 13, 14, 15, 16, AV. HORACIO URTEAGA CDRA 14, AV. HUSARES DE JUNIN CDRA 1, AV. MELLO FRANCO CDRA 1, AV. BOLIVAR CDRA 1, JR. LUZURIAGA CDRA 1, 2.

Ventanilla (09:00 – 18:00)

A.H. EL GOLFO MZ A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, N, O, O1, P, S, W, X, X3, Z, N1, A.H. LOS LAURELES MZ A, A1, J, A.H. LOS ANGELES MZ B, C, D, E, ASOC. SAN MARTIN MZ H, A.H. CORAZON DE JESUS MZ C, F, K, A.H. SAN JOSE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Pueblo Libre (11:30 – 13:30)

AV. BRASIL CDRA 19, 20, 21, AV. MARIÁTEGUI CDRA 17, 19, AV. PASO DE LOS ANDES CDRA 2, CALLE ANTONIO POLO CDRA 4, CALLE JOSE MANUEL UGARTECHE CDRA 1, 2, 3, CALLE LORETO CDRA 1, CALLE MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA 1, CALLE MARISCAL NIETO CDRA 1, 2, 3, JR. SANTIAGO WAGNER CDRA 19, 20, PASAJE TUPAC AMARU CDRA 1, 4.

San Martín de Porres (12:00 – 14:00)

URB. PERÚ AV. LIMA CDRA 40, AV. PERU CDRA 38, 39, 40, 41, JR. AYACUCHO CDRA 38, 39, JR. CHICLAYO CDRA 40, JR. HUANCAVELICA CDRA 38, 39, 40, JR. HUANCAYO CDRA 6, JR. HUÁNUCO CDRA 39, 40, JR. HUARAZ CDRA 4, 5, 6, 38, 39, JR. ICA CDRA 5, 39, 40, JR. JUNIN CDRA 39, 40, JR. PASCO CDRA 38, 39, 40, JR. SALAVERRY CDRA 5, JR. TRUJILLO CDRA 4, 5, 6, 39, 40.

Jesús María (14:00 – 14:30)

AV. CAYETANO HEREDIA CDRA 5, AV. CUBA CDRA 10, 11, 12, AV. MARIATEGUI CDRA 10, 11, 12, AV. MELLO FRANCO CDRA 6, AV. TIZON Y BUENO CDRA 5, 6, CALLE CORONEL ZEGARRA CDRA 10, 11, 12, 13, JR. HUAMACHUCO CDRA 17, JR. HUASCAR CDRA 12, 13, 14, 15, 18, JR. HUIRACOCHA CDRA 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, JR. LLOQUE YUPANQUI CDRA 13, 14, JR. MARISCAL LUZURIAGA CDRA 6, 12, 14, JR. PACHACUTEC CDRA 13, 14.

Magdalena (14:30 – 16:30)

AV. DEL EJÉRCITO CDRA 6, 7, 8, JR. VIGIL CDRA 1, JR. TRUJILLO CDRA 1.

Callao (15:00 – 17:00)

A.H. BOCANEGRA MZ A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, D, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D16, D17, AV. PERÚ CDRA 47, 48.

JUEVES 3

Carabayllo (08:00 – 17:30)

A.H. RAMIRO PRIALE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, A.H. LAS CASUARINAS MZ V.

Ancón (08:30 – 17:30)

CONJUNTO HABITACIONAL RAMÓN CASTILLA, SANTA ROSA MZ C, D, F, F1, G, H, H1, I, K, L, L1, O, R. V, W, X, Y, Z.

San Isidro (09:00 – 11:00)

AV. SALAVERRY CDRA 26, AV. PERSHING CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE BILBAO CDRA 1, 2, CALLE UGARTE Y MOSCOSO CDRA 1.

San Juan de Lurigancho (09:30 – 09:45)

URB. MARISCAL CACERES MZ A, N, N1, P, P6, P7, P8, Q, Q9, Q10, Q11.

Comas (10:00 – 17:00)

URB. SAN AGUSTÍN JR. 9 DE DICIEMBRE CDRA 3, JR. BRUNO TERREROS CDRA 1, 3, JR. HIPÓLITO UNANUE CDRA 2, 3, 4, MZ I, K1, Y, JR. VIZCARDO Y GUZMAN CDRA 4, JR. RIVA AGÜERO CDRA 2, 3, JR. SANCHEZ CARRION CDRA 2, 3, MZ U, V, JR. JOSÉ GABRIEL AGUILAR CDRA 4, JR. MANCO INCA II CDRA 2, 3, 4, JR. RODRÍGUEZ DE MENDOZA CDRA 1, 2, PASAJE DE LA EMANCIPACIÓN CDRA 1, MZ Q, W.

San Isidro (11:30 – 13:30)

AV. ALBERTO DEL CAMPO CDRA 2, 3, 4, 5, 10, AV. SALAVERRY CDRA 29, 30, 31, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRA 6, CALLE GONZALES LA ROSA CDRA 3, 4, CALLE DIONISIO ANCHORENA CDRA 4, CALLE UGARTE Y MOSCOSO CDRA 4, 5, 6. 7.

San Isidro (14:30 – 16:30)

AV. PEREZ ARANÍBAR CDRA 21, AV. SALAVERRY CDRA 34, 35, 36, 37, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRA 10, 11, CALLE CABO BLANCO CDRA 1, 2, CALLE CARLOS CONCHA CDRA 2, 3, CALLE GENERAL LA FUENTE CDRA 3, CALLE M. SALAZAR CDRA 2.

Callao (15:00 – 17:00)

A.H. BOCANEGRA MZ A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A43, A44, A45, C, C1, C2, C15, C16, C20, D, D11, D12, D13, D14, D15, D18, D19, D20, D21, D22, D23, OD. BARRANCA 08:30 A 17:30 C.P. PANDO UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.

VIERNES 4

San Juan de Lurigancho (13:45 – 14:00)

URB. MARISCAL CACERES MZ A, N, N1, P, P6, P7, P8, Q, Q9, Q10, Q11.

Callao (08:00 – 18:00)

AV. ARGENTINA CDRA 13, CA JUAN MILLER CDRA 1, 2.

Callao (08:00 – 18:00)

URB. INDUSTRIAL LA CHALACA AV. RÍMAC CDRA 2, CALLE CAPURRO CDRA 1, 2, MZ J, K, CALLE MANUEL ARISPE CDRA 1, 2.

Ancón (08:30 – 17:30)

A.H. CARLOS MANUEL COX MZ A, B, B2, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T1, A.H. SANTA ROSA MZ A, A1, AA, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, O, P, R, S, T, U, V, W, Z.

Ventanilla (09:00 – 18:00)

A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ D, D1, D2, E, E1, F, F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, G, G1, G2, G3, H, I, J, K, L, LL, M, M1, M2, M3, X, X1, X2, Y1, Y2, Z, Z1, Z2, Z4.

Pueblo Libre (14:00 – 14:30)

AV. SUCRE CDRA 1, AV. SAN MARTIN CDRA 4, AV. JOSE MARIANO ARCE CDRA 1, 4, 5, AV. PASO DE LOS ANDES CDRA 5, 6, 8, AV. BOLIVAR CDRA 1, 5, 6, 8, 9, CALLE ANTILLAS CDRA 1, CALLE ARTIGAS CDRA 5, 9, CALLE ISLA HAWAI CDRA 1, CALLE LUNA IGLESIAS CDRA 1, CALLE SAN LORENZO CDRA 1, 2, JR. MANUEL BELGRANO CDRA 1, 5, PARQUE ANDRES CACERES CDRA 9, PASAJE PASO DE LOS ANDES CDRA 1, PASAJE SALTA CDRA 1, PROLONGACION CAYETANO HEREDIA CDRA 1.

San Juan de Lurigancho (14:00 – 16:30)

URB. MARISCAL CACERES MZ A, N, N1, P, P6, P7, P8, Q, Q9, Q10, Q11.

Huaura (09:00 - 16:00)

PESQUERA HAYDUCK (Suministros 2840396 y 2840398), UBICADO EN EL DISTRITO DE VEGUETA

SÁBADO 5

Jesús María (09:00 – 11:00)

AV. GIUSEPPE GARIBALDI CDRA 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRA 6, 7, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRA 6, JR. HUASCAR CDRA 20, 21, JR. INCA RIPAC CDRA 2.

San Martín de Porres (09:30 – 11:30)

URB. PERÚ AV. 27 DE NOVIEMBRE CDRA 2, AV. PACASMAYO CDRA 34, 35, 36, JR. CAJAMARCA CDRA 36, JR. CALLAO CDRA 1, 2, JR. CHACHAPOYAS CDRA 2, JR. IQUITOS CDRA 2, 34, 35, JR. LIBERTAD CDRA 2, 34, 35, JR. SAN MARTÍN CDRA 2, 34, 35, URB. CONDEVILLA CALLE EMILIO DE LA BARRERA CDRA 1, CALLE ERNESTO DE MORA CDRA 1, CALLA JORGE BUSTAMANTE CDRA 2, CALLE PUGA DE LOZADA CDRA 34, 35, CALLE SAN PEDRO DE COPA CDRA 2, CALLE SERGIO BERNALES CDRA 2, JR. DANIEL CARRIÓN CDRA 1, 2, JR. DIEZ CANSECO CDRA 34, 35, 36, JR, EMILIO CDRA 1, 2, JR. JOSE MARIA BARRETO CDRA 2, JR. LUIS HAGUE CDRA 35, 36, JR. M. PRADO CDRA 33, 34, MZ A3, B3, N2, JR. MANUEL CASTRO BONILLA CDRA 2, JR. VENTURA GARCIA CDRA 35, 36, MZ Q1.

Jesús María (11:30 – 13:30)

AV. SAN FELIPE CDRA 3, CALLE COSTA RICA CDRA 1, 2, 5, JR. CARACAS CDRA 23, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRA 3, 4, 5, 6, JR. ESTADOS UNIDOS CDRA 5, 6, 7, 8, 9, JR. RÍO DE JANEIRO CDRA 3, 4, 5, 6, 8, PASAJE PATRICIOS CDRA 23, PROLONGACIÓN QUITO CDRA 23.

San Martín de Porres (12:00 – 14:00)

URB. CONDEVILLA AV. ELVIRA GARCÍA Y GARCIA CDRA 38, 39, MZ F, AV. JOSÉ GRANDA CDRA 37, 38, 39, MZ A, K7, M, AV. PRÓCERES CDRA 1, MZ N, P, CALLE CARAVEDO CDRA 1, 2, CALLE FANNING MZ H, H7, P, CALLE JOSÉ INCLÁN CDRA 1, MZ K, L, L7, CALLE TELLERIA CDRA 1, 2, MZ H7, L, JR. ANGEL CORNEJO MZ E, P, JR. COCHRANE CDRA 38, MZ M, JR. ENRIQUE GUZMÁN Y BARRON CDRA 39, 41, MZ L, JR. FELIPE SASSONE CDRA 38, 39, MZ A, D, F, JR. FORTUNATO HERRERA CDRA 38, 39, 40, MZ P, JR. JOSE COSSIO CDRA 2, JR. ORTIZ SALCEDO CDRA 1, JR. PABLO CHÁVEZ AGUILAR CDRA 2 MZ G.

Magdalena (14:30 – 16:30)

AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE CESAR VALLEJO CDRA 1, CALLE DOMINGO PONTE CDRA 5, 6, 7, 8, 9, CALLE HONORIO DELGADO CDRA 1, CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA 1, CALLE JOSÉ MARÍA EGUREN CDRA 1, CALLE SALAZAR BONDY CDRA 1, JR. FELIX DIBOS CDRA 3, 4, 5, JR. INCLÁN CDRA 1, 4, JR. RICARDO REY BASADRE CDRA 1, 2, 4, 5, JR. RODOLFO RUTTE CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. SIMON BOLIVAR CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, JR. TRUJILLO CDRA 3.

Huaura (08:00 - 14:00)

AV. CEFERINO RAMÍREZ CUADRA 6; AV. LIBERTAD CUADRA 4,5 y 6; PASAJE ALCIBÍADES PACHECO; PASAJE VILLANUEVA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

DOMINGO 6

Magdalena (09:00 – 11:00)

AV. SUCRE CDRA 4, 11, 12, JR. 28 DE JULIO CDRA 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, JR. AYACUCHO CDRA 4, 5, 6, JR. HUAMANGA CDRA 6, JR. LEONCIO PRADO CDRA 7, 12, 13, JR. TACNA CDRA 5, 6, 12, 13.

Magdalena (11:30 – 13:30)

AV. SUCRE CDRA 7, 8, JR. JOSÉ GALVEZ, CDRA 2, 3, 4, 8, JR. SAN MARTÍN CDRA 4, 5, 8, 9, JR. TACNA CDRA 7, 8, 9, OVALO INDEPENDENCIA CDRA 8.

