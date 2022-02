A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, lunes 21, hasta el domingo 27 de febrero se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

LUNES 21

San Martín de Porres (08:00 a 12:00)

URB. PERÚ AV. PERÚ CDRA 23, 24, 25, JR. BELLO HORIZONTE CDRA 24, 25, JR. EL CHACO CDRA 23, JR. FILADELFIA CDRA 23, 24, 25, JR. JOSÉ LEONCIO DE LOS ÁNGELES CDRA 5, 23, JR. PINAR DEL RÍO CDRA 24, 25, JR. PUERTO BARRIOS CDRA 5, 6, 7, JR. RÍMAC CDRA 24, JR. RÍO BRANCO CDRA 23, 24, JR. RIOBAMBA CDRA 25, JR. SANTO DOMINGO CDRA 3, 4, 5, 6, 7.

San Juan de Lurigancho (08:30 a 16:30)

ASOC. SANTA ELIZABETH JR. AEROLITO CDRA 2, 3, MZ H, I, J, JR. CENTAURO MZ D, JR. MARTE CDRA 24, 25, MZ B, D, I, JR. METEORITO MZ E, JR. ORIÓN CDRA 24, 25, MZ H, I, JR. OSA MAYOR CDRA 3, MZ E, F, G, JR. SATÉLITE CDRA 3, MZ A, I, J.

San Isidro (09:00 a 10:00)

URBANIZACIÓN COUNTRY CLUB CALLE CLEMENTE X CDRA 4.

Ventanilla (09:00 a 18:00)

A.H. LOS CEDROS MZ A, A1, B, B1, B5, C, C1, C4, D, D1, E, E1, F, F1, F2, G, G1, H, H1, I, I1, J, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, 01, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, U, U1, V, V1, W, W1, X, X1, Y, Z, A.H. 1° DE NOVIEMBRE MZ A, B, D, F, G, J, k, l, O, A.H. SAN PEDRO MZ R, A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ A, C, D, E, F, 2Q, 2R, P, Q1, R1, X, 1E, 1H, 1K, 1T, A1, H1, I, N, N1, R, U, 1A, 1C, 1T, 2A, 2G, 2J, 2M, 3C, 4B, 4D, D, D1, E, E1, F, F1, F2, F4,I, J, J1, K1, L, L1, M1, 01, P, P1, Q, S1, T1, U1, V, V1,W, X, X1, Y, Y1, Z, A.H. 8 DE AGOSTO MZ A, B, C, D, E, A.H. CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. LAS CASUARINAS MZ I, J, P, Q, A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, N, R, S.

Pueblo Libre (13:00 a 14:00)

AV. DE LA MARINA CDRA 8, 9, 10, MZ C, CALLE CONDESA DE CHINCHÓN CDRA 1, CALLE CONDESA DE LEMOS CDRA 1, 2, CALLE GERARDO DIANDERAS CDRA 2, MZ N, CALLE PEREZ OBLITAS CDRA 1, 2, CALLE SALAMANCA CDRA 2, CALLE SAN LUCAS CDRA 1, 3, CALLE SAN MARCOS CDRA 1, 2, 3, MZ C, CALLE SANTA ISABEL CDRA 3, 4, CALLE UMACHIRI CDRA 2, 3, CALLE DANIEL HERNÁNDEZ CDRA 8, 12, 13, CALLE ECHENIQUE CDRA 1, 2, 8, JR. JORGE CASTRO HARRISON CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. MAMÁ RUNTER CDRA 2, 3, JR. PEDRO TORRES MALARÍN CDRA 5, PARQUE JHON F. KENNEDY MZ C, PARQUE SANTA ISABEL CDRA 1, PASAJE LA MARINA CDRA 1, PASAJE SANTO TORIBIO CDRA 1.

Pueblo Libre (15:00 a 16:00)

AV. HERRERA ARDILES CDRA 1, AV. CIPRIANO DULANTO CDRA 14, 15, 16, 17, CALLE ACEVEDO CDRA 3, 8, 9, 10, CALLE ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA 1, CALLE ARNALDO PANIZO CDRA 1, 2, 3, CALLE CHARLES FOURIER CDRA 1, CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 1, 3, 4, CALLE HOWARD CDRA 1, CALLE SALAMANCA CDRA 1, 2, PARQUE PIONEROS DE ROCHDALE CDRA 1, PARQUE SANTA MARIA CDRA 1.

MARTES 22

Callao (08:00 a 17:00)

URB. LA COLONIAL AV. ELMER FAUCETT CDRA 3, 4, AV. GARCILASO DE LA VEGA CDRA 2, CALLE CONDE DE LEMOS CDRA 1, 2, 3, CALLE SARMIENTO DE GAMBOA CDRA 1, 2, CALLE HURTADO DE MENDOZA CDRA 2, 3, CALLE JAVIER DE LUNA PIZARRO CDRA 1, CALLE JOSE AMICH CDRA 1, CALLE RUY DÍAZ CDRA 2.

Callao (13:00 a 14:00)

URB. LA COLONIAL AV. ELMER FAUCETT CDRA 2, AV. GARCILAZO DE LA VEGA CDRA 1, 2, AV. ÓSCAR BENAVIDES CDRA 45, CALLE HURTADO DE MENDOZA CDRA 1, 2, CALLE JAVIER DE LUNA PIZARRO CDRA 1, CALLE JUAN TELLO CDRA 1, CALLE MANUEL VIDAURRE CDRA 1, JR. PABLO DE OLAVIDE CDRA 1, 2, MZ T, CALLE VIRREY TOLEDO CDRA 2.

San Miguel (08:30 a 09:30)

AV. JUAN VALER SANDOVAL CDRA 9, AV. DE LA MARINA CDRA 11, 12, 13, 14, 15, CALLE COPÉRNICO CDRA 1, 2, 3, CALLE CORICANCHA CDRA 1, CALLE EURIPIDES CDRA 1, CALLE FRAY LUIS DE LEON CDRA 1, CALLE MIGUEL UNAMUNO CDRA 1, CALLE TIRSO DE LA MOLINA CDRA 1, 5, PASAJE PRIVADO CDRA 1.

Comas (09:00 a 17:00)

FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO AV CHACRA CERRO LOTES 1, 1B, 10, 2A, MZ 1, C, AV. HÉROES DEL ALTO CENEPA LOTES 1, 2, MZ 1C, L, CALLE TAMBO RÍO LOTES 10, 11, 12, 18.

Los Olivos (09:00 a 16:00)

ASOC. SUIZA PERUANA AV. LAS PALMERAS CDRA 52, MZ A, B, C, D, E, F, H, I, L, ASOC. LOS TULIPANES AV. LAS PALMERAS CDRA 53.

San Martín de Porres (09:30 a 11:30)

URB. CONDEVILLA AV. ALIAGA Y PAZ SOLDÁN CDRA 1, 2, MZ C4, S2, AV. JOSE GRANDA CDRA 33, AV. PACASMAYO CDRA 31, CALLE ALBERTO BARTON CDRA 1, 2, CALLE ARENAS Y LOAYZA CDRA 1, 31, CALLE CLEMENTE PALMA CDRA 2, 32, CALLE EDMUNDO ESCOMEL CDRA 31, CALLE GERMAN APARICIO GOMEZ CDRA 1, 2, CALLE JOSE ENCINAS CDRA 32, CALLE PUGA DE LOZADA CDRA 31, CALLE AUGUSTO AGUIRRE CDRA 31, 32, MZ F2, JR. CONSTANTINO CDRA 32, JR. ENRIQUE ARNAEZ CDRA 2, CALLE FELIPE ARIAS CDRA 2, JR. CASTRO POZO CDRA 31, 32, JR. LUIS HAGUE CDRA 31, 32, 33, JR. MANUEL PRADO CDRA 30, 31, 32, MZ C3, C4, I, Q2, JR. ÓSCAR BARRENECHEA CDRA 2, JR. VICTOR NAVARRO CDRA 2.

Comas (09:30 a 17:30)

A.H. NUEVO PARAÍSO ALTO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, S, O, P, Q, R, S, T, A.H. JUAN VELAZCO ALVARADO MZ M, N, O, A.H. NUEVO CARMEN ALTO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, Q, R.

Comas (10:00 a 15:00)

URB. PRO INDUSTRIAL AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 79, 80, 81, MZ B6.

Magdalena (13:00 a 14:00)

AV. PERSHING CDRA 8, CALLE ROCA DE VERGALLO CDRA 4, 7, CALLE FRANCISCO GRAÑA CDRA 6.

Magdalena (15:00 a 16:00)

AV. JUAN DE ALIAGA CDRA 4, JR. TORRES MATOS CDRA 1, 4.

MIÉRCOLES 23

Pueblo Libre (08:00 a 18:00)

URB. LA LUZ AV. BERTELLO CDRA 10, 11, 12, AV. MARIANO CORNEJO CDRA 12, 18, 19, 20, CALLE MARTE CDRA 7, 11, 12, CALLE NEPTUNO CDRA 7, CALLE VENUS CDRA 10, 11, URB. SANTA ENMA CALLE SANTA SABINA CDRA 1, 2, MZ M, AV. SANTA GERTRUDIS CDRA 4, 5, 6, URB. ARCO IRIS CALLE SENDA LAS ESTRELLAS CDRA 1, CALLE FRANCISCO CADENILLAS CDRA 1, URB. RIO TAMBO CALLE RIO MOCHE CDRA 1, 2, MZ C, CALLE RIO SANTA CDRA 1, 2, MZ A, B, CALLA RÍO TAMBO CDRA 3, 4, CALLE VALENCIA CDRA 1, 4, JR. ARAGÓN CDRA 1, JR. RIO HUAURA CDRA 1, 2, PASAJE ARQUEOLÓGICO CDRA 1, PASAJE RÍO MOCHE CDRA 7, PASAJE SENDA CLARIDAD CDRA 1, PASAJE SENDA COMUNIDAD CDRA 1, MZ I, PASAJE SENDA DEL SOL CDRA 1.

San Juan de Lurigancho (08:30 a 15:00)

URB. CANTO GRANDE AV. LOS GRANADOS CDRA 1, 6, MZ B, C, C8, D, G, H, I, J, N, AV. SANTA ROSA CDRA 6, MZ A, C, E, E3, F. MAGDALENA 09:30 – 10:30 AV. LIMA CDRA 1, AV. TACNA CDRA 1, CALLE SAN MARTIN CDRA 5, 6, CALLE BOLOGNESI CDRA 6, 7, JR. ECHENIQUE CDRA 1, 3, 4, 5, 6, JR. MIGUEL GRAU CDRA 4, 6, 7, JR. YUNGAY CDRA 1, 4, 5, 6, 7, PASAJE PRIVADO CDRA 5, 6, 7.

Magdalena (11:00 a 12:00)

URB. ORRANTIA AV. JUAN DE ALIAGA CDRA 4.

Jesús María (13:00 a 14:00)

URB. LOS PATRICIOS AV. BRASIL CDRA 25, 26, AV. GARZON CDRA 24, AV. ARNALDO MARQUEZ CDRA 24, CALLE NICOLAS ALCAZAR CDRA 1, CALLE ODRIOZOLA CDRA 1, CALLE SANTIAGO TAVARA CDRA 1, 2, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRA 1, 2, JR. JERONIMO DE ALIAGA CDRA 1, 2, PARQUE ALMAGRO CDRA 1.

Pueblo Libre (15:00 a 16:00)

AV. PASO DE LOS ANDES CDRA 5, AV. SAN MARTIN CDRA 6, CALLE JOSE PAYAN CDRA 5, 6, CALLE RODRIGUEZ DE MENDOZA CDRA 2, 3, CALLE ALOMIA ROBLES CDRA 2, 3, JR. MOREYRA Y RIGLOS CDRA 7, URB. FONDO DE EMPLEADOS PASAJE B, C, D, F, PASAJE OLIVOS CDRA 1.

Callao (08:00 a 17:00)

URB. LOS ALISOS DE OQUENDO AV. SANTA ROSA MZ B, C, E, F, URB. VILLA LOS ANGELES CALLE AMAZONAS CDRA 2, CALLE ANCASH MZ C, CALLE ARCACIAS MZ B, C, CALLE MAGNOLIAS MZ A, B, D, CALLE LOS ALISOA MZ A, B, C, CALLE LOS ROBLES MZ A, B, URB. VILLA LOS ANGELES CALLE ARCACIAS MZ A, E, URB. LAS ORQUIDEAS MZ A, C, D, E, CALLE LOS EUCALIPTOS MZ B, C, D, CALLE LOS LIRIOS MZ B, C, CALLE LOS TULIPANES MZ C, D

JUEVES 24

San Isidro (08:00 a 09:00)

AV. PEREZ ARANIBAR CDRA 17, 18, CALLE 5 CDRA 1, 4, CALLE PEDRO CANGA CDRA 1, CALLE VALLE RIESTRA CDRA 4, 7, 8, 9, CALLE GARCIA RADA CDRA 1, 3, 4, CALLE GODOFREDO GARCIA CDRA 1, 2, CALLE HUAURA CDRA 1, CALLE JUAN DELLEPIANI CDRA 5, 6, 7, CALLE M. SALAZAR CDRA 1, CALLE OCTAVIO ESPINOZA CDRA 2, 3, 4, 5, CALLE PAUL HARRIS CDRA 5, CALLE PUNTA NEGRA CDRA 1, CALLE TENIENTE PAUL DE BEAUDIEZ CDRA 5, 7, CALLE YAPEYU CDRA 1, 6.

Carabayllo (08:30 a 17:30)

URB. SOL DE CARABAYLLO AV. COLECTORA MZ A, A5, AV. PERIMÉTRICA CDRA 8, MZ A, A1, A3, A4, A5, A6,A7, A8, A9, A10, A11, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 18:00)

AGRUPACION FAMILIAR LOMAS DE LA PLANICIE MZ C, D, G, H, I, J, K, M.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 17:00)

URB. INCA MANCO CAPAC AV. LAS MARGARITAS CDRA 17, 19, 20, MZ C, D, D5, E, G, O, P, R, W, W4, X, X4, AV. LURIGANCHO CDRA 8, JR. APATITA CDRA 17, MZ F, AV. SANTA ROSA CDRA 6, 18, 19, 20, MZ A, B, C, C4, J, CALLE LATERITAS CDRA 18, 19, 20, MZ U, JR. CELEDONIAZ MZ U, V, JR. GRANITO CDRA 7, MZ Y, Z, JR. JASPEZ CDRA 19, 20, JR. GALITAS MZ F, G, G4, JR. LAS GEODAS CDRA 17, 19, 20, MZ D, D4, U, V, V4, W, JR. LOS MINERALES MZ B, G, G5, JR. MARMOL CDRA 7, 8, MZ A, B, B5, C, C5,V, V4, Z, Z4, JR. PIEDRA DEL SOL CDRA 16, 17, 18, 19, 20, MZ B, E5, F, G, X, Y, ASOC. VILLA EL ROSARIO MZ A, B, C, D, E, F, G, G2, H, I, J, K, M, N, O, P.J. PRIMERO DE MAYO MZ A2, C1, D, CALLE CUNZA MZ A, B, A.H. SANTA FE DE TOTORITA MZ A, A1, A3, A4, B, C, C1, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, D, D1, D2, E, E1, F, G, H, H1, I, J, K, K1, K2, L, L3, LL, M, M1, N, N1, Ñ, Q, CALLE LOS AMANCAES CDRA 19 MZ G, H, I, A.H. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS MZ A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, K1, L, M.

San Martín de Porres (09:30 a 11:30)

URB. INGENIERIA AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 1, 2, 5, AV. HABICH CDRA 5, CALLE CARLOS BASADRE CDRA 4, CALLE FERMÍN TANGUIS CDRA 2, CALLE GRIEVE CDRA 1, JR. ALCIBAR CDRA 5, JR. CHARLES SUTTON CDRA 2, 4, 5, JR. FEDERICO VILLARREAL CDRA 5, 6, JR. GARCÍA LASTRES CDRA 4, 5, JR. GERMÁN FUCHS CDRA 1, JR. JOAQUÍN CAPELLA CDRA 4, 5, 6, 7, JR. JOSÉ BALTA CDRA 1, MZ L, L1, JR. LABARTHE CDRA 4, JR. MEIGGS CDRA 2, JR. MIROQUESADA CDRA 5.

Independencia (10:00 a 16:00)

URB. EL ERMITAÑO AV. LOS JAZMINES CDRA 2, MZ Y3, CALLE LAS CASTAÑAS CDRA 0, 1, 2, CALLE MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA 3, CALLE LAS VIOLETAS CDRA 1, CALLE LAS GRANADAS CDRA 1, MZ G1, JR. LOS LAURELES CDRA 1, 2, 3, JR. LOS PALTOS CDRA 1, MZ A, A1, JR. LOS PENSAMIENTOS CDRA 1, MZ V.

Independencia (10:00 a 16:00)

URB. EL ERMITAÑO CALLE LAS MADRESELVAS CDRA 1, MZ C, C1, CALLE VIOLETAS CDRA 2, JR. LAS GRANADAS CDRA 2, 3, JR. LOS LAURELES CDRA 2, 3, JR. LOS PALTOS CDRA 1, 2, 3, MZ W, X, JR. PENSAMIENTOS CDRA 2, 3, MZ X, JR. SAUCES CDRA 2, 3, MZ B. W.

Jesús María (11:00 a 12:00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FELIPE AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA 2, 6, AV. PERSHING CDRA 1, 2, 8, AV. PUNTA DEL ESTE CDRA 1, AV. EDUARDO AVAROA CDRA 8, 10, 11, 13, PASAJE PRIVADO CDRA 10.

San Martín de Porres (12:00 a 14:00)

URB. PERÚ AV. ALAYZA Y PAZ SOLDÁN CDRA 5, URB. GRAU AV. MANUEL PINEDA CDRA 1, URB. INGENIERIA CALLE BUENO CDRA 3, CALLE CARLOS BASADRE CDRA 2, 3, CALLE EMETERIO PÉREZ CDRA 2, CALLE ENRIQUE DELGADO CDRA 1, CALLE GIRALDO CDRA 1, MZ D, E, CALLE GÓNGORA CDRA 1, CALLE MONTENEGRO CDRA 2, 3, CALLE PEDRO REMY CDRA 1, CALLE RAFAEL MUÑOZ CDRA 3, JR. ALAYZA CDRA 1, 2, JR. ALCIBAR CDRA 1, 2, 3, JR. DARIO VALDIZAN CDRA 1, JR. FEDERICO BASADRE CDRA 1, MZ D3, JR. GARCIA Y LASTRES CDRA 1, 2, 3, CALLE JOAQUÍN CAPELLA CDRA 1, 2, JR. JUAN VILLA CDRA 1, JR. MICHEL FORT CDRA 1, JR. SEGUNDO CARRION CDRA 1, JR. TIZIANO MUÑOZ CDRA 1.

Jesús María (13:00 a 14:00)

AV. CAYETANO HEREDIA CDRA 9, CALLE OLAVEGOYA CDRA 8, 10, 19, 20.

Jesús María (15:00 a 16:00)

VILLA FAP SAN FELIPE AV. PERSHING CDRA 9, AV. PUNTA DEL ESTE CDRA 25, CAPITÁN QUIÑONEZ CDRA 1, CALLE CORONEL BOLOGNESI CDRA 1, AV. EDUARDO AVAROA CDRA 10, PASAJE PRIVADO CDRA 25.

Huaura (10:30 a 14:30)

AV. PANAMERICANA NORTE KM 8 DEL DISTRITO DE HUACHO

VIERNES 25

Jesús María (08:00 a 09:00)

URBANIZACIÓN LOS PATRICIOS AV. PERSHING CDRA 6.

Callao (08:30 a 16:30)

CA. SANTA BEATRIZ. CALLAO 08:30 – 17:30 URB. AERO RESIDENCIAL AV. CORPAC MZ A, Z, URB. ALAMEDA PORTUARIA AV. CORPAC MZ A, B, C.

Comas (09:00 a 18:00)

P.J. CARMEN ALTO AV. VICTOR ANDRÉS BELAUNDE CDRA 22, 23, MZ J, J2, K, CALLE 2 DE MAYO CDRA 5 MZ M5, M6, CALLE 3 DE OCTUBRE CDRA 20, 21, 22, 23, MZ K, K1, L, L1, CALLE APURIMAC CDRA 3, 4, MZ N, O, O1, CALLE CERRO DE PASCO CDRA 9, 10, 11, MZ 155, 156, 156A, 157, J, J1, J5, J6, K, K1, CALLE PIURA CDRA 1, 2, MZ P, P2, CALLE SAN PEDRO NOLAZCO CDRA 1, 2, 3, 5, MZ M, M1, M4, M5, M6, N, N1, O, CALLE SIERRA MAESTRA CDRA 1, 2, 3, JR. YAUYOS CDRA 7, PASAJE 13 DE FEBRERO MZ J, J5, L, L2, L3, PASAJE 2 DE MAYO CDRA 2, MZ L, L1, M, M6, PASAJE BELAUNDE MZ J, J3, J4, K, PLAZA PIURA CDRA 1, MZ O, O1, P.

San Martín de Porres (09:30 a 11:30)

URB. INGENIERÍA AV. HONORIO DELGADO CDRA 1, 2, AV. TÚPAC AMARU CDRA 3, 4, CALLE ELOY ESPINOZA CDRA 1, 4, 5, JR. RICARDO PALMA CDRA 5 MZ D1, E1, CALLE SANTIAGO MARTÍNEZ CDRA 5, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 2, 3, 5, JR. CANTUARIAS CDRA 4, JR. CARBAJAL CDRA 1, 2, 4, MZ B, X, JR. MANUEL VILLAR CDRA 0, 1, 2, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 1, 2, JR, MICHAEL FORT CDRA 3.

Callao (12:00 a 14:00)

CALLE S/N, EX FUNDO SAN AGUSTÍN.

Jesús María (13:00 a 14:00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FELIPE AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA 1, 2, 8, CALLE ARAOZ Y CASTILLA CDRA 1, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRA 0, 1, 2, JR. RIO DE JANEIRO CDRA 10, 13, PASAJE PRIVADO CDRA 1, 2.

Jesús María (15:00 a 16:00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FELIPE JR. GUISSEPE GARIBALDI CDRA 1, AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA 1, 8, CALLE COSTA RICA CDRA 13, JR. DANIEL OLAECHEA CDRA 1, 4, JR. HUASCAR CDRA 1, JR. NI CARAGUA CDRA 10, JR. RIO DE JANERIO CDRA 1.

SÁBADO 26

Los Olivos (08:30 a 17:30)

URB. SOL DE ORO AV. GLOBO TERRAQUEO CDRA 71, 72, 73, 74, CALLE LAS ESTRELLAS CDRA 72, CALLE NICOLÁS COPÉRNICO CDRA 2, CALLE CONSTELACIÓN CDRA 2, MZ O, U, JR. ISAAC NEWTON CDRA 73, JR. JÚPITER CDRA 1, 2, 73, JR. MARTE CDRA 74, JR, MERCURIO CDRA 74, MZ S, JR. NEPTUNO CDRA 1, 71, MZ I, JR. SATURNO CDRA 1, 2, 73, JR. SOL DE ORO CDRA 1, 2, 72, 73, 74, 75, JR. URANO CDRA 1, 73, JR. VENUS CDRA 2, 74, PASAJE LOS PLANETAS CDRA 1, 74, 75.

San Martín de Porres (09:00 a 18:00)

URB. INGENIERIA AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 1, CALLE NEMEZIO MEZA CDRA 1, JR. ALCIBAR CDRA 1, 4, 5, 6, JR. CARLOS GRAÑA CDRA 1, JR. GERMÁN FUCHS CDRA 1, 4, JR. JULIO RIBEIRO CDRA 1, 4, JR. LABARTHE CDRA 4, URB. ZARUMILLA AV. PANAMERICANA NORTE CDRA 10, AV. ZARUMILLA CDRA 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, CALLE ALARCÓN CDRA 1, 2, 3, 4, 5, CALLE AQUIA CDRA 2, 11, CALLE BALCONCILLO CDRA 1, CALLE BARRANCO CDRA 1, CALLE BUENO CDRA 4, CALLE LA VICTORIA CDRA 1, 2, MZ A, CALLE LINCE CDRA 1, CALLE MIGUEL IGLESIAS CDRA 1, CALLE ALBERTO ABERD CDRA 6, 7, JR. ALBERTO GABANCHO CDRA 1, 2, JR. EL CARMEN CDRA 1, 2, 3,JR. EL CAUCHO CDRA 2, 3, 4, JR. JOSÉ QUIÑONEZ CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. LUIS PARDO CDRA 10, 11, JR. MACARA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. MARTIR JOSÉ OLAYA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, JR. PACLLON CDRA 1, 2, JR. PIEDRITAS CDRA 1, 2, 3, 4, JR. RIOBAMBA CDRA 1, 4, 5, JR. SAN MARTÍN DE PORRES, CDRA 1, 2, 3, PASAJE ALICIA ALARCÓN CDRA 4, PASAJE INDEPENDENCIA CDRA 2, 3, PASAJE CAPITÁN QUIÑONES CDRA 1, 5, PASAJE MACHUPICCHU CDRA 8, PASAJE MANUEL QUIMPER CDRA 1, 6, 7, PASAJE PALMAS CDRA 1, PASAJE SAN ANTONIO CDRA 1, PASAJE SAN JOSÉ CDRA 1, 3, 4, PASAJE ZAPOTILLO CDRA 1, 4, 7.

Cercado de Lima (09:00 a 17:00)

URB. LA AREQUIPEÑA AV. PASO DE LOS ANDES CDRA 11, CALLE HUACA CDRA 1, 2, 3, PLAZA LA BANDERA CDRA 1, PROLONGACION 28 DE JULIO CDRA 8, 9, 10, MZ A, F, CALLE OVIEDO CDRA 9, CALLE BELGRANO CDRA 4, URB. POPULAR 28 DE JULIO PASAJE B CDRA 1 MZ D, E, CALLE FRANCISCO DE ORELLANA CDRA 1, 3, 5, CALLE 1 CDRA 1, CALLE 2 CDRA 1, CALLE A CDRA 1, 2, MZ A, B, D, CALLE C CDRA 1, MZ C, E, F, CALLE MAZZOCHO CDRA 1, MZ D, URB. BATIEVSKI JR. PEDRO RUÍZ GALLO CDRA 9, JR. PUCALLPA CDRA 2, 9, JR. HUANCABAMBA CDRA 8, CALLE DONOFRIO CDRA 2, 3, 4, 16, JR. ALTO DE LA LUNA CDRA 2, 9, URB. PROVEEDORES UNIDOS CALLE PROVEEDORES UNIDOS CDRA 2, 3, JR. AGUAYTIA CDRA 1, 3, JR. ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. NAPO CDRA 3, 14, 15, JR. OXAPAMPA CDRA 1, 3.

Comas (09:30 a 15:30)

P.J. AÑO NUEVO AV. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 6, 7, 8, 9, 10, MZ 1, 13, 31, 32, F3, H, I, I3, L3, AV. MIGUEL GRAU CDRA 6, 7, MZ E, F, G, H, CALLE MANCO CÁPAC MZ C, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C15, C16, G, CALLE PACHACUTEC MZ A, B, C, C5, C9, C10, D, D7, CALLE TUPAC AMARU MZ C, C1, C2, C5, C6, C7, CALLE TUPAC INCA YUPANQUI MZ C8, I, J, JR, VIERA CDRA 1, MZ E3, JR. ALEJANDRO TIRADO MZ 1, 24, 28, 30, F3, L, L3, T, JR. ALFREDO MALDONADO CDRA 1, MZ 23, 24, B2, B3, C3, JR. ANDRÉS MEDINA CDRA 2, 4, MZ 1, 24, 25, 27, C3, D, G, G3, H3, I, JR. ENRIQUE VILLAR MZ 31, 32, B3, E3, F, F3, JR. H. DE LA MELENA CDRA 1, 2, MZ 32, JR. HIPOLITO CDRA 1, MZ 25, D3, JR. JUAN REGAL CDRA 1, 2, JR. MONTERO ROSAS CDRA 7, 8, MZ C4, U3, JR. PEDRO RUÍZ GALLO CDRA 1, 2, MZ I, J6, K6, M3, PROLONGACIÓN BOLOGNESI CDRA 1, MZ A, A7, B7, C3, C7, D7, E7, K6, JR. SEPULVEDA CDRA 1, 2, MZ H6, I, PASAJE JOSÉ GALVEZ MZ A, B, H, PASAJE LAS FLORES MZ D, E, F, PASAJE LLOQUE YUPANQUI MZ C3, C4, PASAJE MARÍA PARADO DE BELLIDO MZ B, C, D.

Carabayllo (13:00 a 16:00)

URB. LOS FICUS DE CARABAYLLO MZ C, D, G, J, CALLE FUNDO AMPAY.

Jesús María (11:00 a 12:00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FELIPE AV. SALAVERRY CDRA 1, 2, 10, 12, AV. PUNTA DEL ESTE CDRA 1, 4, CALLE LOS OLMOS ESQ. CALLE LOS OLIVOS, JR. HUIRACOCHA CDRA 1, 6, 11.

Huaura (10:00 a 15:00)

AV. INDUSTRIAL, JR. FELIPE HUANCA, PROLONGACIÓN SAN ISIDRO, LOS LIBERTADORES, AV. 28 DE JULIO, CALLE ALPAMAYO, CALLE PEDRO CUENCA, JR. LAS FLORES, CALLE 27 DE SETIEMBRE, CALLE EMILIO MÉNDEZ C.P. OLAYA; AV. INDUSTRIAL Nº690 (SUM:2808136) UBICADOS EN EL DISTRITO DE CARQUÍN

Huaral (14:00 a 16:00)

AV. SOLAR, CALLE MORALES BERMÚDEZ, CALLE ANIMAS, BENJAMÍN DOING, CERRO SAN CRISTÓBAL, URB. RESIDENCIAL HUARAL, URB. AURORA, URB. ANGÉLICA MORALES, URB. FONAVI, URB. SANTA INES; UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL.

DOMINGO 27

Ventanilla (08:30 a 17:30)

URBANIZACIÓN ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA AV. REVOLUCIÓN CDRA 5 MZ I, I5, I15, AV. LOS PRECURSORES CDRA 1, AV. REVOLUCIÓN CDRA 2, 3, CALLE LA PAMPILLA CDRA 1, MZ I, I3, I4, I15.

